Frieden im Nahen Osten – Ein Wachstumsmotor für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit

Von Peter Koenig (globalresearch)

Hintergrund

Seit über 100 Jahren wird der Nahe Osten von endlosen, vom Westen initiierten Konflikten und Kriegen heimgesucht. Ziel ist die Beherrschung eines der größten Energievorkommen der Welt. Weitere energiereiche Länder sind Russland und Venezuela. Beide stehen im Fadenkreuz der US-amerikanischen und westlichen Vorherrschaft. Venezuela wird gerade von Präsident Trumps US-Marine angegriffen. China schickt jedoch seine Marine, um Präsident Maduro zu retten. Es ist klar, dass sich die Weltherrschaft zunehmend vom Westen wegbewegt.

Russland steht aufgrund seiner Ressourcen und seines riesigen Territoriums seit über hundert Jahren im Zentrum der Aggression der USA und des Westens. Zwei Weltkriege dienten der Unterwerfung Russlands – vergebens. Heute ist Russlands Bündnis mit China stärker denn je, und nach dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) vom 31. August bis 1. September 2025 blickt der Globale Süden unter der Führung der BRICS-plus-Staaten nicht mehr zum Westen auf, sondern gibt zum Nachteil der allmählich „schwindenden“ Bedeutung des westlichen „Imperiums“ den Ton an.

Nur ein paar beeindruckende Zahlen: Der globale Süden stellt etwa 85 % der Weltbevölkerung und fast 50 % des weltweiten BIP; zum Vergleich: Die schwindende G7-Region macht 40 % des weltweiten BIP aus.

Ähnlich verhält es sich mit China. Seine Erfolgsgeschichte der letzten 76 Jahre, die in der jüngeren Geschichte von keinem anderen Land erreicht wurde, kann nicht einfach hingenommen werden, sondern muss vom Westen dominiert werden. „ China ist eine Gefahr für die westliche Hegemonie“ … lautet der gängige Slogan, obwohl Chinas nicht aggressives, friedliches Verhalten gegenüber dem Rest der Welt ein legendärer Beweis für das Gegenteil ist.

Auch der Westen wird China nicht unterwerfen können. Ganz im Gegenteil. China gilt als die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Doch gemessen an der Kaufkraftparität (KKP) ist China seit mindestens fünf Jahren die weltweit größte Volkswirtschaft.

China steht für Frieden – Frieden ist Licht, und Licht wird die Dunkelheit überwinden. Dunkelheit und Verwirrung sind das, was wir heute erleben.

Hoffen wir, dass die Nahost-Saga – die Aggression desselben selbsternannten Imperiums und der zionistischen Kräfte hinter dem US-Imperium sowie seiner europäischen Vasallen – eine Wende hin zum Licht und Frieden vollzieht, damit auch sie nicht scheitern und untergehen.

Nun zum Nahen Osten – oder besser gesagt Westasien

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass eine der ersten „Unruhen“ in Westasien die von den Zionisten initiierte Balfour-Deklaration war, eine öffentliche Erklärung des britischen Premierministers Arthur James Balfour aus dem Jahr 1917 während des Ersten Weltkriegs, die schließlich 1948 zur Gründung des Staates Israel führte, in einem Gebiet, das seit Jahrhunderten, ja sogar Jahrtausenden als palästinensisches Gebiet bekannt war.

Die Balfour-Deklaration wurde durch einen Brief des damals selbsternannten zionistischen Führers des Vereinigten Königreichs (UK) Lord Rothschild an den damaligen britischen Außenminister Arthur James Balfour initiiert.

Die britische Regierung legte diesen Vorschlag 1944 den neu gegründeten Vereinten Nationen vor, die damals nur etwa 51, fast alle westlich orientierte Mitgliedsstaaten zählten. Die UNO stimmte dem britischen Vorschlag zu. 1948 wurde Israel innerhalb Palästinas gegründet. Dies war eine bedeutende „ Aggressionserklärung “ für Palästina und die arabische Welt.

Die Spannungen zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung begannen bereits 1925 und verschärften sich, als Großbritannien der Errichtung einer „jüdischen Nationalheimat“ in Palästina grundsätzlich zustimmte. Vor 1948 war Palästina ein Land mit geschäftigen Städten wie Jaffa und Haifa, ruhigen Dörfern, alten Olivenhainen und einem reichen kulturellen und künstlerischen Erbe. Bilder aus dieser Zeit bieten Einblicke in Palästina, die in modernen Geschichtsbüchern oft fehlen.

Kisten mit Jaffa-Orangen werden zum Export auf einen wartenden Frachter verladen, ca. 1930 (Public Domain)

.

Die von Großbritannien geförderten Vorbereitungen zur Gründung eines jüdischen Staates in Palästina könnten den Grundstein für künftige Konflikte im Nahen Osten gelegt haben.

Die Expansion Israels über Palästina hinaus, die Übernahme des Libanon und Syriens sowie der Versuch, nun auch den Iran, den Irak und Teile Saudi-Arabiens zu erobern, wobei Jordanien leicht annektiert werden könnte, ist die von den Zionisten seit langem geplante Verwirklichung eines Großisraels . Für den Frieden verheißt das nichts Gutes.

Im Israel-Palästina-Konflikt ist die Welt heute Zeuge eines Völkermords, einer ethnischen Säuberung und der völligen Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens aus ihrem Land in nie gekanntem Ausmaß. Diese werden an dem einst autonomen Staat Palästina verübt, und zwar durch eine vom Westen implantierte Nation, Israel, und seine US-zionistische Unterstützung, die von der verantwortungslosen Vasallen-Nicht-Union, der sogenannten Europäischen Union, von ganzem Herzen unterstützt wird.

Ein weiterer Grund für die westliche Aggression und die Expansion Israels im Gazastreifen könnten die enormen Gasreserven vor der Küste des Gazastreifens sein – im geschätzten Wert von einer Billion US-Dollar, möglicherweise sogar mehr.

Es ist wie ein roter Faden durch die unzähligen Kriege und Aggressionen – allesamt vom Westen initiiert und fortgeführt, oft durch speziell zu diesem Zweck geschaffene Terrorgruppen, wie ISIS (Islamischer Staat im Irak und in Syrien), später verkürzt zu IS (Islamischer Staat), und andere sind Paradebeispiele.

Sie wurden von der berüchtigten Triade aus dem israelischen Mossad, dem britischen MI6 und der US-amerikanischen CIA gegründet. Auch Hamas (Gaza) und Hisbollah (Libanon) sind Schöpfungen westlicher Geheimdienste, ähnlich wie Al-Qaida, die 1988 von den USA in Pakistan gegründet wurde.

Solche „Anti-Terror“-Gruppen müssen die bewaffneten Interventionen des Westens in Ländern rechtfertigen, die sie stürzen, übernehmen und beherrschen wollen. Der Grund für ihre Dominanz ist ihr Reichtum – vor allem ihr Reichtum an Erdölvorkommen, ihre strategische geografische Lage, ihre antiamerikanische politische Haltung oder ihr Bündnis mit einem vermeintlichen Feind der USA.

Eine globalistische Hegemonie kann keine unabhängigen, souveränen Staaten tolerieren, die über Ressourcen verfügen, die ihre Autonomie und Souveränität aufrechterhalten.

*

Im Zuge der dynamischen Entwicklung der Geschichte wurden die Kriege im Nahen Osten – alias Westasien – kürzlich um einen neuen Krieg erweitert. Am 13. Juni 2025 startete Israel – ohne Provokation – Dutzende Luftangriffe auf den Iran. Dabei zielten die Angriffe auf dessen Atomprogramm und Militäreinrichtungen und töteten iranische Spitzenkommandeure und Atomwissenschaftler. Dieser verheerende Großangriff stürzte den Nahen Osten in einen neuen Krieg.

Russia Today (siehe hier ) berichtet, dass bewaffnete Konflikte in Westasien zwar allgegenwärtig sind, dieses Mal aber mehr auf dem Spiel steht. Israel befindet sich nicht in direkter Konfrontation mit einer Stellvertreter- oder Aufständischengruppe, sondern mit dem Iran – seinem wichtigsten geopolitischen Gegner und wahrscheinlichen künftigen Atommacht. Zudem ist er nicht nur Mitglied der BRICS-Staaten und damit ein Schlüsselmitglied des Globalen Südens, sondern seit kurzem auch Vollmitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO).

Nicht zu vergessen: Israel verfügt seit den 1960er Jahren über Atomsprengköpfe. Offiziell spricht niemand darüber, und Israel hat den Atomwaffensperrvertrag (NPT) nie unterzeichnet. Der Iran hingegen hat den Vertrag (NPT) unterzeichnet.

Der Krieg zwischen Israel und dem Iran begann bereits 2024, als die beiden Länder bereits im April 2024 direkte Angriffe austauschten. Zuvor führten sie jahrzehntelang einen sogenannten „Schattenkrieg“, der hauptsächlich auf Geheimdienstoperationen, Cyberangriffen und der Unterstützung regionaler Stellvertreter beruhte. Doch nun ist der Konflikt auf Initiative Israels zu einem offenen Krieg eskaliert.

Seien Sie sicher, Israel greift den Iran nur mit Zustimmung der USA an.

Auf seiner Plattform Truth Social warnte US- Präsident Donald Trump Teheran – oder man könnte es auch „erpresste“ es – und sagte, die nächsten „bereits geplanten Angriffe“ auf das Land würden „noch brutaler“ ausfallen. Er fügte hinzu, dass „der Iran einen Deal [über sein Atomanreicherungsprogramm] machen muss, bevor nichts mehr (vom Iran) übrig ist.“

Seltsamerweise ist es in letzter Zeit ruhig um das Thema des angeblichen iranischen Anreicherungsprogramms geworden.

Nachdem die US-Luftwaffe und die US-Marine in einer Operation namens „Midnight Hammer“ drei iranische Atomanlagen angegriffen hatten – Fordow, Natanz und Isfahan – , erklärte Präsident Trump, das iranische Atomprogramm sei beendet; Israel müsse den Iran nicht weiter bombardieren – „Der Iran ist erledigt.“ Das sagte Trump. Doch mittlerweile weiß die Welt, dass Trump lügt. Er versprach, innerhalb weniger Tage nach seinem Amtsantritt alle Kriege zu beenden. Er ist nun fast acht Monate im Amt, und die Kriege wüten wie nie zuvor.

Der Iran ist noch lange nicht am Ende; er ist Mitglied des chinesischen Strategiezentrums, der SCO und der BRICS.

Führt dies zum Dritten Weltkrieg oder ist es bereits der Beginn eines solchen?

Lassen Sie uns darüber nachdenken, dass dem nicht so ist – und der Frieden wird siegen.

Außer Israel gibt es noch den von der westlichen CIA und dem MI6 initiierten Staatsstreich im Iran im August 1953, bei dem der demokratisch gewählte Premierminister Mohammad Mossadegh gestürzt wurde. Der Putsch wurde von den USA und Großbritannien finanziert und entfernte Premierminister Mossadegh von der Macht. Mohammad Reza Schah Pahlavi wurde als iranisches Staatsoberhaupt wieder eingesetzt. Die Dynastie Schah Pahlavis reicht bis ins Jahr 1925 zurück.

Der offizielle Grund für den von den USA und Großbritannien unterstützten Staatsstreich zur Absetzung Mossadeghs, die sogenannte Operation Ajax, liegt in Mossadeghs Verstaatlichung der Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) und in der Sorge des Westens vor einem Verlust des Zugangs zum iranischen Öl und einer möglichen Ausbreitung des Kommunismus. Mossadegh hatte eine klare Vision eines souveränen Irans, der diplomatische und Handelsbeziehungen mit Ländern seiner Wahl weltweit ohne Einmischung oder Zustimmung der USA/Großbritanniens aufnehmen sollte. Dies war für das britisch-amerikanische Imperium unbequem.

Eine weitere Frage der Benzinkontrolle.

Nach Mossadegh wurde der Schah zum Diener und zur Marionette des Westens und regierte den Iran wie ein Tyrann. Die diktatorische und für viele Iraner tödliche Herrschaft des Schahs, die keinerlei Respekt für die iranische Kultur, Religion und Lebensweise zeigte und stattdessen westliche kapitalistische Werte mit Gewalt förderte, führte zur iranischen Revolution.

Die Unzufriedenheit der Iraner mit dem Schah führte zur sogenannten Iranischen Revolution von 1979, die zum Sturz des Schahs und der Pahlavi-Dynastie führte. Sie begründete die Islamische Republik Iran und brachte den aus dem Iran verbannten Ayatollah Ruhollah Khomeini, einen prominenten religiösen Führer, zurück ins Land. Khomeini wurde zu einer zentralen Figur der Oppositionsbewegung.

Der Schah floh aus dem Iran und ließ sich in den USA nieder. Im Iran wurde dies zu Recht dahingehend interpretiert, dass die USA weiterhin Einfluss auf die iranischen Angelegenheiten ausübten. Um den Einfluss der USA und anderer westlicher Staaten zu unterbinden, besetzten Khomeini-treue Studenten im November 1979 die US-Botschaft in Teheran und nahmen 66 amerikanische Staatsbürger als Geiseln. Die meisten von ihnen wurden über ein Jahr lang festgehalten. Sie forderten die Carter-Regierung auf, eingefrorene iranische Vermögenswerte freizugeben und ein von den USA verhängtes Handelsembargo aufzuheben.

Da die meisten Forderungen erfüllt wurden, wurden die Geiseln freigelassen. Das Ziel der USA bestand jedoch eindeutig darin, die beiden Öl- und Gasriesen im Nahen Osten militärisch und sozial so weit zu schwächen, dass die US-Streitkräfte die Länder und die Energieressourcen übernehmen konnten.

Washington provozierte also einen Krieg zwischen den beiden Nachbarn Irak und Iran und drängte den Irak zur Invasion des Iran. Dieser Krieg dauerte von 1980 bis 1988. Der offizielle Grund für diesen Krieg war eine komplexe Mischung aus Territorialstreitigkeiten, politischen Ambitionen und ideologischen Differenzen.

Der wahre Grund bestand jedoch darin, beide Länder zu schwächen, um sie für eine US-Invasion zugänglicher zu machen.

Die nächste Krise war der Erste Golfkrieg, auch bekannt als „ Operation Desert Storm“. Daran beteiligt war eine Koalition von 35 Nationen unter Führung der USA gegen den Irak als Reaktion auf die irakische Invasion Kuwaits im Jahr 1990.

.

Flugzeuge des 4. Jagdgeschwaders der USAF (F-16, F-15C und F-15E) fliegen über kuwaitische Ölbrände, die von der sich zurückziehenden irakischen Armee während der Operation Desert Storm 1991 gelegt wurden. (Public Domain)

.

Der irakische Einmarsch in Kuwait wurde durch die falsche Propaganda westlicher Geheimdienste provoziert. Diese behaupteten, Kuwait würde Öl aus einem gemeinsam genutzten Feld stehlen. Dem Irak wurde zudem eingeredet, Kuwaits Verletzung der OPEC-Förderquoten führe zu sinkenden Ölpreisen, was wiederum der irakischen Wirtschaft schadete.

Letztlich sollte dieser Krieg, in dem die USA wie üblich auf beiden Seiten agierten, jedoch den Angriff auf das irakische Militär rechtfertigen und es schließlich besiegen, um so die irakischen Verteidigungskräfte insgesamt zu schwächen – für die im Jahr 2003 geplante Invasion des Irak durch eine von den USA geführte Koalition der Willigen.

KEINE Zustimmung des UN-Sicherheitsrates – der Start einer massiven Luftoffensive, die als „Schock und Ehrfurcht“ bezeichnet wurde und die irakische Infrastruktur und militärischen Kapazitäten weiter schwächte. Dies führte zum Sturz und schließlich zur Ermordung Saddam Husseins durch die Vereinigten Staaten.

Aktuelle Situation – Der Weg in eine bessere Zukunft

Die oben erwähnte Geschichte ist wichtig, denn wie das Sprichwort sagt: „Man muss wissen, woher man kommt, um zu wissen, wohin man geht.“

Der Begriff „Naher Osten“ wurde von Großbritannien nach dem Fall des Osmanischen Reiches geprägt, das gemäß dem Friedensabkommen des Ersten Weltkriegs allen ehemaligen osmanischen Kolonien de jure volle Souveränität zusprach. Großbritannien, ein Imperium, dem man kaum widersprechen kann, gab jedoch vor, über viele ehemalige osmanische Länder, darunter auch Palästina, ein „Protektorat“ zu unterhalten.

Dies sind wichtige Puzzleteile, um besser zu verstehen, was aus dem Nahen Osten, d. h. Westasien, unter der Herrschaft des Westens geworden ist, damals vor allem Großbritannien und heute die USA, eine reine Erweiterung des britischen Imperiums. Natürlich wurden, wie üblich, kompromittierte Führer des Nahen Ostens kooptiert.

Heute wird Westasien auf vielfältige Weise vom US-gestützten Israel angegriffen, allerdings stets mit der westlichen Strategie „ Teile und herrsche“ . Das Hauptziel besteht darin, die Kontrolle und den Besitz der Kohlenwasserstoffressourcen des Nahen Ostens zu erlangen.

Trotz gegenteiliger Propaganda-Rhetorik sind Kohlenwasserstoffe nach wie vor die begehrtesten Energieressourcen der Welt – im Jahr 2025 werden sie mehr als 80 % der weltweit verbrauchten Energie ausmachen. Und das trotz der Behauptung, die Zukunft liege weg von Kohlenwasserstoffen und hin zu erneuerbaren Ressourcen. Sollte dies innerhalb des nächsten Jahrzehnts geschehen, würde die gesamte Weltwirtschaft buchstäblich zusammenbrechen.

Sofern es nicht zu einem technologischen Durchbruch bei der Erschließung billiger und ökologisch nachhaltiger Energiequellen kommt – Windmühlen und Solarzellen sind am wenigsten nachhaltig, sie sind sogar sozioökologischer Zerstörung ausgesetzt – wird die Menschheit noch eine ganze Weile auf Gas und Öl angewiesen sein, vielleicht so lange, bis es gelingt, den Prozess der Photosynthese erfolgreich von der Natur zu kopieren.

China und andere erfinderische Forschungsländer arbeiten jedoch an der Suche nach kostengünstigen alternativen Energien – was das Monopol der von den USA unterstützten westasiatischen Ölscheichs brechen könnte.

Die „neu“ denkenden westasiatischen (nahöstlichen) Politiker streben mit Hilfe neuer asiatischer und südafrikanischer Politiker Friedensvereinbarungen an, statt die Kriegsführung zum Vorteil einiger weniger, insbesondere der westlichen Rüstungsindustrie, fortzusetzen. Möglicherweise gelingt es ihnen, Frieden, Wohlstand und ein bevölkerungsgerechtes Wirtschaftswachstum wiederherzustellen.

Trotz dieser positiven, hoffnungsvollen und visionären Einstellung bleibt eine entscheidende Frage bestehen, die immer lauter wird:

Können echter Frieden und Wohlstand für Westasien erreicht werden, wenn ein immer kriegerischeres zionistisches Israel in das Land eingepflanzt wird, das Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren lang Palästina war?

Angesichts der neuen, von den USA initiierten Aggression gegen den Iran und der kriegerischen Aggression des von den USA unterstützten Israels wird diese Frage immer relevanter.

Unter dem Nahen Osten, alias Westasien, versteht man nicht nur Israel und Palästina, sondern buchstäblich den gesamten Subkontinent.

Seit über hundert Jahren ist das Land in Konflikte verwickelt. Länder wie der Irak, Iran, Syrien, Libyen und weite Teile Nordafrikas, die Türkei, Jemen, Somalia, Sudan, Afghanistan, Pakistan, Ägypten, Libanon, Jordanien und sogar die Golfstaaten, darunter Saudi-Arabien, sind direkt und indirekt von den anhaltenden und stetig vom Westen angeheizten und vorangetriebenen Kriegshandlungen und Aggressionen betroffen.

Ohne Frieden gibt es keine sozioökonomische Entwicklung, kein Wohlergehen und keine gemeinsame Nutzung von Vorteilen, da der Krieg alles zerstört, physisch, soziologisch und spirituell.

Kriege entziehen den notwendigen wirtschaftlichen und sozialen Investitionen – Infrastruktur, Bildung, Gesundheit – Ressourcen.

Ressourcen, die produktiv zum Wohle der Menschen eingesetzt werden könnten, werden destruktiv ausgegeben. Das heißt, sie erfordern später weitere Ressourcen für den Wiederaufbau, die wiederum den Zusammenhalt innerhalb und außerhalb der Grenzen der in Konflikte verwickelten Länder fördern könnten.

Kriege und Konflikte sind künstlich, von Menschen verursacht, sie unterdrücken die wirtschaftliche Entwicklung und sind Mittel zum Tod zahlloser unschuldiger Menschen sowie zur Schaffung von Angst, Hoffnungslosigkeit und Elend – alles Attribute mit insgesamt negativer Konnotation, Attribute, die nicht zu einem friedlichen Austausch zwischen den betroffenen Ländern des Nahen Ostens und mit dem Rest der Welt beitragen.

Damit der Wohlstand im Nahen Osten wiederkehren kann, ist Frieden unerlässlich .

Was ist erforderlich, um Frieden in den Nahen Osten und nach Westasien zu bringen, damit der Subkontinent florieren kann?

Möglicherweise ist die Intervention eines neutralen Staates – eines neutralen Akteurs – erforderlich, um zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln. Dies ist eine Herausforderung, da die Interessen der USA, der sogenannten Europäischen Union (EU), Israels, des Iran und der anderen ölproduzierenden arabischen Länder unterschiedlich sind.

Aber es ist möglich.

Neutralität – eine aktive Neutralität – ist eine Voraussetzung für den Frieden. Man könnte sie auch als Voraussetzung für den Frieden bezeichnen.

Was ist aktive Neutralität ? Neutrale Länder mischen sich nicht in die Angelegenheiten anderer souveräner Länder ein und drohen nicht mit „Sanktionen“ und Kriegen. Neutrale Länder schließen sich auch keinen Militärbündnissen wie der NATO an – das ist eine unabdingbare Voraussetzung .

Neutrale Länder helfen anderen in Konflikten oder potenziellen Konflikten und vermitteln bei der Lösung konfliktreicher Fragen.

Ein neutrales Land verteidigt die Gerechtigkeit und bürgt für Gerechtigkeit. Es ergreift keine Partei zwischen den Konfliktparteien, verteidigt und fördert jedoch die Gerechtigkeit zwischen den Konfliktparteien.

Eine aktive Neutralität setzt nicht unbedingt voraus, dass sie in der Verfassung eines Landes verankert ist. Viele Länder praktizieren Neutralität, ohne sie in ihrer Verfassung zu verankern. In Asien haben Vietnam, Bhutan, Malaysia und nicht zuletzt China, um nur vier Länder zu nennen, Neutralität zwar nicht in ihrer Verfassung verankert, praktizieren sie aber aktiv.

Vietnam : Die Neutralität Vietnams ist in der Verfassung nicht verankert. Vietnams Außenpolitik ist geprägt von Blockfreiheit und dem Streben nach friedlichen Beziehungen zu allen Ländern. Die Verfassung betont Prinzipien wie Frieden, Freundschaft, Unabhängigkeit, Souveränität und gegenseitigen Nutzen in den internationalen Beziehungen.

Bhutan : Die Verfassung Bhutans erklärt die Neutralität nicht ausdrücklich. Obwohl Bhutan ein friedliches Land ist und freundschaftliche Beziehungen zu seinen Nachbarn pflegt, konzentriert sich die Verfassung des Landes eher auf die Prinzipien der Demokratie, der Souveränität und des Schutzes des einzigartigen kulturellen und ökologischen Erbes sowie des Wohlergehens der Bevölkerung als auf formale Neutralität.

Malaysia : Die malaysische Verfassung legt die Neutralität des Landes nicht ausdrücklich fest. Malaysias Außenpolitik basiert jedoch auf dem Prinzip der Neutralität. Diese Neutralität spiegelt sich in Malaysias Ansatz in den internationalen Beziehungen wider, der friedliche Koexistenz und Nichteinmischung in den Vordergrund stellt. Malaysia verfolgt aktiv eine neutrale Haltung und strebt gleichzeitig produktive und pragmatische Beziehungen zu allen Mächten an, auch zu solchen mit konkurrierenden Interessen.

Das aktiv neutrale Land in Asien, vielleicht sogar weltweit, ist jedoch China.

China hat keine Geschichte der Aggression oder Expansion. Das Land fördert Frieden, Diplomatie und Freundschaft. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Präsident Xis Belt and Road Initiative ist nur eines davon.

China unterstützt stillschweigend Palästina, die palästinensische Sache und die palästinensischen Rechte. China lehnt den israelischen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen ab. Das ist Gerechtigkeit. Es ist aktive Neutralität, ohne sich physisch in den Konflikt einzumischen.

Wird dies zum Rückzug Israels aus Gaza führen? Das ist schwer zu sagen. Aber China hat Geduld und könnte auch mit anderen Partnern, mit Russland und sogar mit den USA in Dialog treten, um Frieden in Westasien zu schaffen.

China kämpft für humanitäre und sozioökonomische Gerechtigkeit.

*

Wir leben in einer Welt, in der das Pareto-Prinzip das Maß aller Dinge ist. In der Wirtschaft und Soziologie gibt es eine bekannte Beobachtung namens Pareto-Prinzip . Es ist nach dem französisch-italienischen Denker Vilfredo Pareto (1848–1923) benannt. Es lässt sich als „80/20-Regel“ zusammenfassen :

Das bedeutet, dass 20 Prozent der Anstrengungen 80 Prozent der Ergebnisse erzielen, während die restlichen 80 Prozent der Anstrengungen nur 20 Prozent ausmachen. Diese Idee inspirierte die westliche „Elitetheorie“, die begründet, dass es in jeder Gesellschaft eine aktive Minderheit gibt, die eine passive Mehrheit dominiert – weshalb 20 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent des Reichtums besitzen.

Heute ist das Pareto-Prinzip weit über nationale Grenzen hinaus bekannt. Diplomatisch ausgedrückt symbolisiert es einen tieferen Konflikt: die „globale Minderheit“ gegen die „globale Mehrheit“.

Damit kommen wir zur falsch benannten „Goldenen Milliarde“ des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts . Gemeint sind damit im Wesentlichen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in der G7 und der NATO. Sie haben begonnen, die Globalisierung zu ihrem Vorteil zu nutzen.

„Sie sind ein Globalist, sonst …“

Dies führte zur Entstehung eines wohlüberlegten Globalen Südens unter Führung der BRICS-plus-Staaten, der sich einer unipolaren Weltordnung widersetzt und stattdessen ein gerechteres multipolares System befürwortet.

Der jüngste SCO-Gipfel im chinesischen Tianjin (31. August – 1. September 2025) – der größte und bedeutendste in der Geschichte der SCO (gegründet im Juni 2001) – ist ein Beispiel für die Strategie zum Sturz der Hegemonie des kollektiven Westens.

Die Länder der „globalen Mehrheit“ – auch als „globaler Süden“ bezeichnet – haben das Pareto-Prinzip praktisch umgekehrt. Heute nehmen die Länder des globalen Südens den größten Teil der Landmasse der Erde ein (etwa zwei Drittel), stellen mit etwa 85 % die große Mehrheit der Weltbevölkerung und erwirtschaften fast 50 % des weltweiten BIP.

Dieses von der SCO neu als „Globaler Süden“ bezeichnete Bündnis ist im Begriff, sich zum erfolgreichen multipolaren bzw. blockübergreifenden Ansatz für eine friedliche Entwicklung zu entwickeln.

Die Global South Alliance nutzt ihre Friedensphilosophie und ihre riesigen Reserven an lebenswichtigen Ressourcen und ist ein leuchtendes Licht am Horizont für die Zukunft der derzeit vom Krieg heimgesuchten westasiatischen Länder.

Da China ein Schlüsselakteur in der südlichen Hemisphäre ist, geht von den Ländern der südlichen Hemisphäre, für die die BRICS-Plus-Staaten repräsentativ sind, keinerlei Aggression aus. Die BRICS-Staaten bestehen derzeit aus zehn Mitgliedern: Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Auf dem SCO-Gipfel wurde außerdem die Schaffung einer SCO-Entwicklungsbank beschlossen , die der bereits bestehenden Asiatischen Infrastruktur- und Investitionsbank (AIIB) mit Sitz in Peking eine neue Finanzierungsquelle hinzufügen soll. Zudem wurde die Neue Entwicklungsbank (NDB), die von den BRICS-Staaten geschaffene Entwicklungsinstitution, reaktiviert.

Diese neuen Finanzierungsquellen werden zweifellos der friedlichen sozioökonomischen Entwicklung im Globalen Süden einen Schub verleihen und Alternativen zu den kriegsverwickelten Ländern Westasiens und des Nahen Ostens bieten.

Das Internationale Arbeitsamt (ILO), eine UN-Agentur, ist ein wichtiger Wissenspartner und liefert den BRICS-Staaten technische Informationen zu Strategien zur Förderung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen – und trägt so zum internen Zusammenhalt der Arbeitnehmer bei.

Beim letzten BRICS-Gipfel im Oktober 2024 im russischen Kasan wurde die Schaffung einer neuen „BRICS-Kategorie“ beschlossen – der BRICS-Partnerländer. Zu diesen 13 Ländern gehören Weißrussland, Bolivien, Kasachstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, Usbekistan und Nigeria. Im Rahmen eines Friedensprozesses könnten auch westasiatische und nahöstliche Länder den BRICS-Partnerländern beitreten und so Alternativen zu den vom Westen verursachten Konflikten entwickeln.

Chinas Belt and Road-Initiative, Präsident Xis beeindruckende Erfindung zur Vernetzung der Welt, ist ein friedliches Unterfangen, das Menschen aus aller Welt verbindet. Das Belt and Road-Programm umfasst derzeit sechs bis sieben Infrastrukturstraßen – oder -wege – über verschiedene Kontinente. Die meisten davon sind Landstraßen (Schienen- und Straßenverkehr), einige sind Seewege, andere sind Kombinationen aus Land- und Seewegen.

Die Belt and Road Initiative hat bereits mehr als 150 Mitgliedsländer und internationale Organisationen und wächst stetig. Warum? Weil sie NICHT aufgezwungen, sondern freiwillig ist. Länder weltweit haben ein Interesse daran, Teil der Belt and Road Initiative zu werden, weil sie den wirtschaftlichen Nutzen erkennen – und dieser geht weit über den wirtschaftlichen hinaus: Die Vernetzung von Menschen hat eine dynamische Dimension und schafft kulturelle Beziehungen, Handelspartnerschaften und Freundschaften.

Die Belt and Road-Initiative steht den Ländern Westasiens und des Nahen Ostens offen. Sie stellt ein außergewöhnliches sozioökonomisches Entwicklungsmodell dar und bietet eine großartige Gelegenheit, aus dem Kriegsmodus und der Kriegsökonomie herauszukommen und sich sozioökonomischen Modellen der Friedensökonomie zuzuwenden.

Die Belt and Road-Initiative steht für Diplomatie und wirtschaftliche Souveränität auf Hochtouren.

China genießt einen hervorragenden Ruf im Hafenbau und Hafenmanagement. Ein positives Beispiel für die Belt and Road Initiative ist der neu eröffnete Hafen von Chancay in Peru (November 2024), etwa 70 km nördlich von Lima. Er liegt etwa in der Mitte der südamerikanischen Pazifikküste.

.

Megaport Chancay in Peru während der Bauarbeiten. Foto von rjankovsky über Adobe Stock .

Es bietet sich an, einer der wichtigsten Häfen für Exporte und Importe Südamerikas zu werden, wobei Südamerika Teil des Globalen Südens ist.

Viele südamerikanische Länder könnten ihre Exporte und Importe über Chancay bündeln. Und eine geplante Eisenbahnlinie durch Südamerika, von der Atlantik- bis zur Pazifikküste, soll Brasilien mit dem Hafen von Chancay verbinden. Dank der Belt and Road Initiative könnten neue Dynamiken und neue Beziehungen zwischen Ländern sowie zwischen Geschäftsleuten und Händlern entstehen.

Möglicherweise werden wir Zeuge solcher neuen Verbindungen durch Häfen und Straßen sowie Eisenbahnen, die im Rahmen der chinesischen Belt and Road-Initiative in ganz Afrika und Westasien gebaut werden.

Solche friedlichen Verbindungs- und Infrastrukturprojekte, Markenzeichen der Belt and Road Initiative, erleichtern den Import und Export der betroffenen Länder, fördern den Handel und fördern potenziell neue Beziehungen und neue Wirtschaftsaktivitäten – verbunden mit einem friedlichen asiatischen Kontinent. Die Belt and Road Initiative ist eine originalgetreue moderne Nachbildung der Seidenstraße von vor 2100 Jahren.

Dies ist Teil des neutralen Ansatzes Chinas, die Menschen friedlich miteinander zu verbinden. Es ist Teil der Jahrtausende alten Dao-Philosophie .

Die Wiederherstellung des eurasischen Kontinents könnte eines der ultimativen Ziele der Belt and Road-Initiative sein – wenn man auf die ursprüngliche Seidenstraße zurückblickt, geht es darum, den riesigen eurasischen Kontinent wieder als eine zusammenhängende Landmasse zu verbinden, ohne Trennung durch den Atlantik und den Pazifik, als eine zusammenhängende Landmasse, wie sie es vor dem Beginn des britisch-amerikanischen Imperiums war.

Der Superkontinent Eurasien verbindet Europa und Asien und umfasst etwa 36 % der Landmasse der Erde, beherbergt rund 70 % der Weltbevölkerung und trägt etwa zwei Drittel zum globalen BIP bei.

Dies ist ein riesiger Markt, den die Belt and Road Initiative einem friedlichen Westasien bietet, indem sie Verbindungen zu anderen asiatischen Ländern herstellt und unter anderem Teil der verschiedenen Handelsabkommen der ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) wird.

Abschluss

Die Macht des Volkes erwacht. Sogar im Westen. Mit diplomatischer Unterstützung aus Asien, den BRICS-Staaten und insbesondere aus China, aus dem globalen Süden insgesamt, wird der Frieden zu einem immer helleren Licht am Ende des Tunnels.

Frieden wird möglich.

Der gesamte Nahe Osten bzw. Westasien – von Libyen über Pakistan bis zum Jemen –, also etwa ein Dutzend Länder, streben nach Frieden. Sie gehören bereits zum Globalen Süden. Der Westen kann sie nicht daran hindern, Mitglieder der BRICS-Staaten und der „BRICS-Partner“ sowie der Belt and Road Initiative zu werden.

Beides sind chinesische Initiativen, BRICS und die Belt and Road-Initiative. Mit diplomatischen Mitteln können sie neue friedliche Beziehungen untereinander aufbauen, Handelspartner werden und in die Sektoren des jeweils anderen investieren, die komparative Vorteile für Frieden und Wohlstand bieten, und so zum gegenseitigen Nutzen beitragen.

Frieden im Nahen Osten, ein Motor des Wachstums für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit, darf kein Traum bleiben. Gemeinsame und solidarische Anstrengungen des Globalen Südens können eindeutig etwas bewirken. Schon heute überholt der Globale Süden die kriegerischen, selbsternannten G7 und macht sie buchstäblich irrelevant.

Hochrangige Diplomatie, für die China weltweit ein Vorbild ist, Handel und Investitionen sowie die außergewöhnliche chinesische Belt and Road-Initiative können und werden den Weg zu einem neuen Horizont für den Frieden im Nahen Osten und Westasien ebnen.

Zusammen mit diesen Wohlstandsvisionen für Westasien kommen die weitreichenden Auswirkungen von Frieden und Wohlstand im Nahen Osten auch dem Rest der Welt zugute. Dazu gehören diplomatisches Geschick, das China eindeutig zu verdanken hat, und die Bereitschaft der „neuen“ Staats- und Regierungschefs, sich für Frieden statt Krieg zu entscheiden, sowie die Vision der Solidarität für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit.

*

Peter Koenig ist Geopolitikanalyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist Autor von „ Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier“ und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University in Peking. Er ist außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

„Die von Großbritannien geförderten Vorbereitungen zur Gründung eines jüdischen Staates in Palästina könnten den Grundstein für künftige Konflikte im Nahen Osten gelegt haben.“ (s. oben)

Könnten?

„In der Politik geschieht nichts zufällig! Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war!“ (F. D. Roosevelt)

Und was noch so alles geplant ist, kann sich jeder, der über den Tellerrand hinausblickt, denken.

