Freiwilligkeit? Von wegen – kein Bankkonto ohne e-ID!

Das Sozialkreditsystem sei die logische Weiterentwicklung des Geldes, so Historiker und WEF-Berater Yuval Noah Harari. Während herkömmliches Geld nur einen begrenzten Teil menschlicher Aktivitäten – wie Arbeit usw. – bewerte, soll künftig durch das Sozialkreditsystem jede Handlung bewertet werden, die den sozialen und moralischen Alltag betrifft. Zugang zu Mobilität, Eigentum oder Dienstleistungen sollen vollständig von einem digitalen Punktestand abhängig sein. Es gilt hierbei zu bedenken, dass ausgerechnet die e-ID die Infrastruktur darstellt, die ein solches Bewertungssystem erst ermöglicht. Wohin eine digitale Identität konkret führen kann, zeigt das Beispiel Vietnam, wo die e-ID zu Beginn freiwillig war. 2025 wurden jedoch 86 Millionen nicht verifizierte Bankkonten gelöscht oder eingefroren. [weiterlesen bei kla.tv]

