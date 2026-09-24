Freimaurer-Verflechtung aufgedeckt: Jeffrey Sachs’ Friedensappell bei Kanzler Merz an der falschen Adresse

Im Mai 2026 appellierte Prof. Jeffrey Sachs in einem offenen Brief an Bundeskanzler Merz im Ukraine-Krieg, den Weg der Diplomatie zu suchen. Doch kann Merz überhaupt ein Interesse an Frieden haben, bei all seinen Verflechtungen? In dieser Sendung zeigt Kla.TV die vielfältigen Interessenkonflikte des BlackRock-Lobbyisten Merz sowie den Ausweg auf. [weiterlesen bei kla.tv]

(Visited 51 times, 51 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …