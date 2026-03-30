Free Reiner Fuellmich – Der Dokumentarfilm

Von Philippe Carillo und Seba Terribilini. Einführung von Peter Koenig (globalresearch)

Einführung

Der preisgekrönte Filmemacher Philippe Carillo bereitet in Zusammenarbeit mit Seba Terribilini, Journalistin und Aktivistin, einen Dokumentarfilm über Dr. Reiner Fuellmich, der Anwalt der Deutsch-Amerikanischen Internationale, der den Ruf hat, für die Rechte des Volkes zu kämpfen, rechtliche Schritte gegen Volkswagen und die Deutsche Bank zugunsten des Volkes zu gewinnen, und der es gewagt hat, den Menschen auf der ganzen Welt von dem Covid-Betrug zu erzählen, in seinem deutschen Programm – dem Corona-Untersuchungsausschuss, den er im Juli 2020 begonnen hat.

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Reiner roch von Beginn des Covid-Betrugs an eine Ratte oder einen faulen Fisch, begann mit weltweit bekannten Ärzten, Virologen, Pandemieexperten, aber auch geopolitischen Analysten, die früh eine politische Agenda hinter dieser betrügerischen Plandemie sahen.

Reiners Programm wurde früh von German Secret Services in Zusammenarbeit mit ihren US-Äquivalenten infiltriert, und Reiners ehemalige Kollegen wurden „gekauft“ und in Verräter umgewandelt.

Reiner wurde dann fälschlicherweise beschuldigt, Spendengelder missbraucht zu haben; was er natürlich NICHT tat. Jeder, der das anschließende Gerichtsverfahren einhält, wird den unsäglichen Betrug und die Korruption des deutschen Rechtssystems sofort erfassen.

Als Reiner erkannte, was vor sich ging, verließ er sein Programm und zog nach Mexiko, von wo aus er auf seine Farm in Nordkalifornien ziehen wollte, wo er auch für die Ausübung des Rechts zugelassen war.

Aber Reiner wurde von der Einreise in die USA ausgeschlossen. Also blieben er und seine Frau in Mexiko, wo Reiner ein neues Programm jenseits von Covid startete und internationale Verbrechen kommerzieller und geopolitischer Natur untersuchte, das International Crime Investigation Committee (ICIC).

Von dort aus wurde Reiner buchstäblich und illegal ohne einen von der Bundesregierung entführten Haftbefehl entführt, handgefesselt nach Frankfurt geflogen, wo er sofort verhaftet und in JVA Rosdorf (deutsch – J ustiz v ollzugs a nstalt Rosdorf) in der Nähe von Göttingen, Norddeutschland, wo er körperlich und geistig gefoltert wurde, eingetragen wurde.

Die folgende Zusammenfassung des Dokumentarfilms wird Ihnen mehr Details zu diesem buchstäblichen Krimi geben.

Zusammenfassung des Dokumentarfilms und Trailers

Der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilmregisseur und investigative Journalist Philippe Carillo und ich arbeiten erneut zusammen, um einen Dokumentarfilm über Reiners Verfolgung zu produzieren.

Philippe rekonstruiert die wichtigsten Aspekte, darunter Reiners Entführung aus Mexiko, seine illegale Inhaftierung aufgrund eines falschen europäischen Haftbefehls – selbst basierend auf einer vollständig hergestellten Strafanzeige – und der skandalösen Verurteilung nach einem nachweislich korrupten „Rechtsverfahren“ auf allen Ebenen.

Der Dokumentarfilm wird auch die schrecklichen Haftbedingungen hervorheben, die Reiner insbesondere der langen Liste der Strafmaßnahmen unterzogen wurde, die unter die Definition der weißen Folter fallen. Wir werden auch sehen, wer für die Entlassung von Reiners Redefreiheit im Oktober 2025 verantwortlich war und warum ihm nun nur noch zwei Telefonate von 20 Minuten pro Woche mit seiner Frau erlaubt sind.

Vor allem diese Dokumentation deckt das tiefe Ausmaß der Korruption des deutschen Justizsystems auf und wie die absichtliche Missachtung des Gesetzes nicht mit den Prinzipien einer wahren Demokratie vereinbar ist. Es wird auch die Schlüsselspieler entlarven, die für diese Verbrechen verantwortlich sind.

Unser Ziel ist es, so viele Filmfestivals wie möglich auf der ganzen Welt zu erreichen, und wir planen, unsere Dokumentarfilmpremiere in Berlin zu haben. Es wird auf vielen Plattformen, wie Amazon Prime, vertrieben und allen Fernsehsendern weltweit vorgeschlagen. Bald darauf wird es auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verfügbar sein.

Siehe den Trailer unten.

Um diese wichtige Arbeit zu verwirklichen, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, indem wir den Trailer sowie die GoFundMe-Kampagne auf Ihren Plattformen teilen. Sollten wir mehr Geld aufbringen als nötig, wird das restliche Geld Reiner und seiner Frau Inka zur Verfügung gestellt. Reiner hat so viel für die Menschheit getan, und obwohl er zu Unrecht hinter Gittern ist, kämpft er immer noch für uns alle. Und für Gerechtigkeit. Es ist an der Zeit, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen. Reiner braucht uns jetzt, mehr denn je. Wir fordern jeden einzelnen von euch auf, Reiner Fuellmich auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen und sich hinter die Kampagne zu stellen, um ihn zu befreien.

Unser herzliches Dankeschön.

Philippe Carillo und Seba Terribilini

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Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst, regelmäßiger Autor für Global Research und ehemaliger Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt arbeitete. Er ist der Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG). Er ist auch ein nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University, Peking.

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