Kyle Anzalone (antikrieg)

Der Chef der französischen Streitkräfte erklärte, sein Land müsse bereit sein, seine Kinder im Krieg mit Russland sterben zu lassen.

„Russland ist überzeugt, die Europäer seien schwach. Wir aber sind stark, fundamental stärker als Russland“, sagte General Fabien Mandon, Chef des französischen Verteidigungsstabs. „Wir verfügen über das gesamte Wissen, die gesamte wirtschaftliche und demografische Stärke, um Moskaus Regime abzuschrecken. Was uns fehlt – und hier kommt Ihnen eine wichtige Rolle zu –, ist die innere Stärke, Schmerzen zu ertragen, um das zu schützen, was wir sind.“

Er fügte hinzu: „Wenn unser Land schwach ist, weil es nicht bereit ist, den Verlust seiner Kinder zu akzeptieren – weil es besser ist, die Dinge klar auszusprechen – und wirtschaftliche Einbußen hinzunehmen, weil der Verteidigungssektor Priorität haben wird, dann sind wir gefährdet.“

Er äußerte sich Anfang der Woche auf dem Kongress des französischen Bürgermeisterverbands. Er forderte die anwesenden Kommunalpolitiker auf, ihre Wähler über seine Einschätzung zu informieren.

Der französische Präsident Macron hat sich als entschiedener Unterstützer des NATO-Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine positioniert. Europäische Staats- und Regierungschefs warnten, Moskau plane die Wiederherstellung der Sowjetunion und den Einmarsch in NATO-Staaten.

Russische Streitkräfte kontrollieren jedoch nur etwa 20 % der Ukraine, und Präsident Wladimir Putin bot an, den Krieg zu beenden, wenn die Ukraine lediglich den Donbass und Teile zweier südlicher Provinzen abtrete.

Der ukrainische Präsident Selenskyj traf sich Anfang der Woche in Frankreich mit europäischen Staats- und Regierungschefs. Ein wichtiges Gesprächsthema war der Versuch der EU, das massive Haushaltsdefizit der Ukraine zu decken. Die Präsidentin der Europäischen Kommission erklärte, die EU müsse Kiew in den nächsten zwei Jahren 150 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen.

Selenskyj unterzeichnete zudem ein Abkommen über den Kauf von 100 Rafale-Kampfjets aus Frankreich innerhalb der nächsten zwei Jahre. Paris gab an, die Ausbildung ukrainischer Piloten werde mindestens drei Jahre dauern.

erschienen am 20. November 2025 auf > The LIBERTARIAN INSTITUTE > Artikel

(Visited 64 times, 64 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …