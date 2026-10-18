Frankreich brennt!

Joschka Fischer hat auch mal so angefangen und jetzt…

Ganz Frankreich ist am brennen. Die Leute von unserer Demokratie Hand in Hand mit den Fachkräften, ähnlich wie auch bei uns in der BRD. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei uns exakt so aussehen wird. Denn das was wir uns gleich ansehen werden, wirklich Pflastersteine auf Einsatzkräfte, absolute Lebensgefahr und Fachkräfte, die alles mögliche anzünden und unglaubliche Raubzüge begehen.

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