Folgte das Scheitern der Ampel einem Drehbuch von höherer Stelle?

Die Ampelregierung ist Geschichte und es wird zu vorgezogenen Neuwahlen kommen. Der Analyst Dr. Heiko Schöning hat dies bereits im Juni vorhergesagt und nun ist es eingetroffen. Wie konnte Schöning das voraussehen? Ist die Ampel wirklich an ihren internen Streitereien zerbrochen? Oder waren in Wirklichkeit ganz andere Gründe ausschlaggebend? Dieser Frage gehen wird in dieser Sendung nach und zeigen Ihnen eine aktuelle, aufschlussreiche Analyse Schönings zu den möglichen Hintergründen der aktuellen Entwicklungen. [weiterlesen bei kla.tv]

