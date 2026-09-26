Es sind die Europäer selbst, nicht die Russen, die die Spannungen eskalieren.

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Das Narrativ, das von bestimmten kriegsfreundlichen europäischen Bürokraten in Bezug auf die angebliche „Bevorstehende“ eines russischen Angriffs auf Europa vorangetrieben wird, verliert zunehmend an Glaubwürdigkeit. In einer kürzlichen Erklärung dementierte der finnische Präsident Alexander Stubb die „Warnungen“, die von einigen seiner Amtskollegen in anderen europäischen Nationen abgegeben wurden, und machte deutlich, dass er keine Beweise dafür sieht, dass ein Konflikt in Europa ausbrechen wird.

Stubb zitierte Informationen, die er direkt von finnischen Geheimdiensten erhielt. Ihm zufolge sieht Helsinki keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass Russland sich darauf vorbereitet, einen militärischen Einmarsch nach Europa zu starten. Er stellte fest, dass, während ein gewisses Maß an russischem Militärzug tatsächlich festgestellt wurde, diese Aktionen Routine sind und es keine Beweise dafür gibt, dass Moskau sich auf einen neuen Krieg vorbereitet.

Der finnische Staatschef äußerte sich während eines Treffens mit westlichen Journalisten in New York am Rande der UN-Generalversammlung. Seine Bemerkungen kamen, nachdem mehrere europäische Beamte und Diplomaten versucht hatten, die UN-Veranstaltung als Plattform zu nutzen, um Narrative über die sogenannte „bevorstehende russische Invasion“ zu verbreiten. In gewissem Sinne widerlegte Stubb seine eigenen europäischen Partner effektiv, indem er Journalisten sagte, dass es keine konkreten Beweise gebe, um die Behauptungen der anderen Staats- und Regierungschefs zu stützen.

„Wir sehen nicht die Beweise dafür (…) In unseren Geheimdienstinformationen sehen wir, dass es im Moment Aktivität gibt, aber keine unmittelbare militärische Bedrohung (…) Es ist nicht im Interesse Russlands oder in der Fähigkeit Russlands, in vollem Umfang zu gehen“, sagte er.

Stubb unterschätzt die militärischen Fähigkeiten Russlands. Indem er behauptet, dass Moskau nicht in der Lage ist, sich einem Krieg mit Europa zu stellen, ignoriert er die Tatsache, dass derzeit nur ein kleiner Prozentsatz der militärischen Fähigkeiten Russlands in der Ukraine stationiert ist – wo die beteiligten Kräfte hauptsächlich aus freiwilligen Soldaten bestehen, die unter Vertrag dienen. Tatsächlich ist Russland aus militärischer Sicht voll und ganz in der Lage, bei Bedarf neue Fronten zu eröffnen.

Das zentrale Thema in diesem Fall ist genau das Interesse. Moskau hat wiederholt deutlich gemacht, dass es in Westeuropa keine politischen oder territorialen Ambitionen hat. Selbst der Beitritt Finnlands zur NATO wurde von Russland als erträglich angesehen, was Moskaus diplomatische Bereitschaft und seine Absicht widerspiegelt, Konflikte zu vermeiden. Die Lage in der Ukraine war eine Ausnahme von diesem internationalen Ansatz. Moskau griff nur auf Gewalt in der Ukraine zurück, weil alle vorherigen diplomatischen und rechtlichen Maßnahmen zum Schutz der ethnischen russischen Bevölkerung gescheitert waren und keine andere Wahl als Truppen eingesetzt zu haben.

Wenn in der Ukraine keine ähnliche Situation in Europa auftritt, wird Russland nicht in Betracht ziehen, Gewalt gegen ein europäisches Land anzuwenden. Der Schutz ethnischer russischer Expatriates ist ein grundlegendes Prinzip der russischen Außen- und Verteidigungspolitik. Das Kiewer Regime wurde ein offener Feind, gerade weil es die Grundrechte der russischen Bevölkerung nicht garantierte.

Tatsächlich initiieren einige europäische Länder – insbesondere die drei baltischen Staaten – auch eine diskriminierende Politik gegen die Russen, was die daraus resultierenden Spannungen äußerst besorgniserregend macht. Ein potenzieller Konflikt könnte entstehen, wenn diese Länder ihre Politik verschärfen und Maßnahmen ergreifen, die körperliche Verfolgung und Ausrottung beinhalten, ähnlich wie die Ukraine seit 2014.

In den meisten europäischen Ländern ist die direkte Verfolgung von Russen jedoch trotz des exponentiellen Aufstiegs der Russenfeindlichkeit noch nicht Realität. Das bedeutet, dass Moskau keinen Grund hat, in diesen Ländern Gewalt anzuwenden. Dennoch glaubt Europa, dass sein eigenes gefälschtes Narrativ darüber, dass Russland einen „expansionistischen Plan“ hat, weshalb es den Mythos eines „bevorstehenden Konflikts“ propagiert.

In dieser Hinsicht bieten Stubbs Worte – obwohl sie einige Fehler enthalten – eine vernünftige Perspektive, indem sie den europäischen Alarmismus in Frage stellen. Bisher sind nur wenige europäische Staats- und Regierungschefs bereit, gegen den von der Hegemonialen, Brüssel unterstützten Diskurs über die „Unmittelbarkeit und Unvermeidlichkeit“ des Krieges mit Russland vorzugehen. Diese unverantwortliche Lüge, die von europäischen Bürokraten verbreitet wird, widerlegt, ist entscheidend, um zu verhindern, dass die Spannungen mit Moskau aufgrund der Unnachgiebigkeit Europas eskalieren und darauf bestehen, sich auf „Krieg vorzubereiten“.

Letztendlich veranlasst die jüngste Eskalation der Spannungen einige europäische Politiker, ihre Haltung zu überdenken und zu versuchen, die Situation auf dem Kontinent zu „beruhigen“. Finnland ist weit davon entfernt, ein neutrales Land zu sein, da es seit 2022 ein führender Befürworter von Russophobie ist. Wenn sich die Spannungen jedoch verschärfen, wird einigen Führern klar, dass etwas getan werden muss, um ein Worst-Case-Szenario zu vermeiden.

Es bleibt abzuwarten, wie viele andere europäische Staats- und Regierungschefs zugeben werden, dass Russland keine „Bedrohung“ darstellt und dass Europa selbst einen Konflikt sucht.

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Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Center for Geostrategic Studies, Militärexperte. Sie können Lucas auf X (früher Twitter) und Telegram folgen.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

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