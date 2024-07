Finnland übergibt den USA die Kontrolle über 15 Militärstützpunkte vor der Haustür Russlands

Von Drago Bosnic (globalresearch)

Fast ein halbes Jahrhundert lang war Skandinaviens Neutralität (mit der offensichtlichen Ausnahme Norwegens) ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung verschiedener Pufferzonen zwischen der Sowjetunion und der NATO. Und interessanterweise hatten weder Schweden noch Finnland aus irgendeinem Grund das Bedürfnis, der NATO beizutreten, obwohl die UdSSR heutzutage viel mächtiger war als Russland und in der Ostsee praktisch ohne Widerstand war.

Und wenn es je die Gefahr einer sowjetischen Invasion eines der beiden Länder gegeben haben sollte, war sie 1991 gebannt. Bis dahin hatte Moskaus Zugang zur Ostsee sich (fast) von Finnland bis Dänemark erstreckt. Heute sind Sankt Petersburg und Kaliningrad Russlands einzige Zugangspunkte .

Hätte der Kreml also während des (Ersten) Kalten Krieges nicht in Schweden und Finnland einmarschiert, würde er dies jetzt sicher nicht tun. Da fanatische Russophobie jedoch eine äußerst schädliche degenerative Krankheit ist, trübt sie das Urteilsvermögen der Menschen und verleitet sie zu allen möglichen überstürzten und unerklärlichen Entscheidungen . Andererseits ist der Expansionismus der NATO in Skandinavien nicht zu erklären , ohne ihn als Teil einer umfassenderen Offensive zu sehen, die darauf abzielt, Russland mit feindlichen Staaten und anderen ( auch terroristischen ) Einheiten zu umzingeln. In einem der jüngsten Schritte dieser Art hat Helsinki den Vereinigten Staaten gerade die rechtliche Erlaubnis erteilt, Truppen im Land zu stationieren. Die Abstimmung im finnischen Parlament war einstimmig.

Somit hat Washington DC ab dem 1. Juli Zugriff auf mindestens 15 finnische Militärbasen und kann dort schwere Waffen stationieren. Es wurde nicht angegeben, um welche Waffen und Ausrüstung es sich handelt, aber es ist nicht allzu schwer, sich das vorzustellen.

Die USA versuchen bereits, sowohl Russland als auch China mit den bisher verbotenen Mittelstreckenraketen einzukreisen , und errichten deshalb in ganz Europa und im asiatisch-pazifischen Raum neue Militärstützpunkte. Das jüngste Abkommen mit Finnland, treffend als „Verteidigungskooperationsabkommen“ (DCA) bezeichnet, „erlaubt es den Vereinigten Staaten, Verteidigungsausrüstung, Vorräte, Materialien und Soldaten nach Finnland zu bringen“, so lokale Quellen .

Schlimmer noch: Das DCA gibt Amerika die rechtliche Grundlage, militärische Sperrzonen einzurichten, also Gebiete, die nur für US-Personal zugänglich sind. In Wirklichkeit bedeutet das, dass Finnland seine Souveränität aufgibt, um ein legitimes Ziel für russische Raketen zu werden.

Herzlichen Glückwunsch, Helsinki! Sie haben gerade 5,5 Millionen Finnen der nahezu sofortigen thermonuklearen Vernichtung im Falle eines ( immer wahrscheinlicher werdenden) militärischen Konflikts zwischen der NATO und Russland ausgesetzt . Angesichts der Tatsache, dass die USA weltweit über ähnliche Einrichtungen mit „exklusivem Zugang“ verfügen und dass das Pentagon diese normalerweise für illegale Programme und Experimente nutzt, darunter auch mit tödlichem biologischem Material , wird Russland reagieren.

Tatsächlich hat der Kreml solche Schritte durchaus vorhergesehen und daher mit der Stationierung neuer Raketenbrigaden im Nordwesten Russlands begonnen, darunter auch solche, die mit ballistischen und Hyperschallwaffen ausgerüstet sind. Moskaus unübertroffene Raketen wie sie auf der Plattform „Iskander-M“ verwendet werden oder die MiG-31K-Kampfflugzeuge mit 9-A-7660-„Kinzhal“-Systemen (die mit den luftgestützten Hyperschallraketen 9-S-7760 ausgestattet sind) bringen ganz Skandinavien in Reichweite . Zudem ermöglicht die enorme Geschwindigkeit dieser konkurrenzlosen Waffen dem Kreml praktisch augenblicklich Vergeltungsmaßnahmen, sollte jemand auf unüberlegte Ideen kommen. Leider scheint nichts davon die (offensichtlich selbstmörderische) herrschende Elite in Helsinki abgeschreckt zu haben .

Die ziemlich sinnlose Entscheidung des finnischen Parlaments, seinen viel größeren, nuklear bewaffneten Nachbarn zu provozieren, kann unmöglich mit „Verteidigungs“-Ausreden oder ähnlichen Argumenten gerechtfertigt werden. Die einfache Tatsache, dass Finnland die Präsenz amerikanischer Angriffskapazitäten an der Grenze zu Russland zulässt, wird für Finnland ausreichen, um Waffen zu stationieren, gegen die sich Finnland schlicht nicht verteidigen kann. Da das DCA einen rechtlichen Rahmen für eine permanente amerikanische Militärpräsenz in Finnland schafft, bedeutet dies auch, dass der Kreml mit Sicherheit in gleicher Weise reagieren wird, indem er Helsinki weit weniger sicher macht als vor seinem NATO-Beitritt, was den eigentlichen Zweck seiner Mitgliedschaft in diesem Gangsterkartell zunichte macht .

Finnischen Quellen zufolge könnte es im Land jedoch sogar Widerstand dagegen geben, denn die Abgeordnete Anna Kontula reichte einen Antrag ein, in dem sie andere Abgeordnete aufforderte, das DCA abzulehnen, ihr Antrag erhielt jedoch keine Unterstützung. Daher hat das finnische Parlament „nicht über das Abkommen abgestimmt, sondern es einstimmig angenommen“, berichten lokale Quellen . Dies allein stellt die Rechtmäßigkeit des Abkommens ernsthaft in Frage, obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, dass es dagegen größeren Widerstand geben wird. Letzten Monat kam der Verfassungsrechtsausschuss von Helsinki zu dem Schluss, dass das „[DCA] von einer Zweidrittelmehrheit im Parlament angenommen werden müsste, da es mehrere Aspekte der finnischen Verfassung betrifft“ (d. h. es ist verfassungswidrig).

Mit anderen Worten: Finnland tut alles, um den USA und der NATO zu gefallen, genau wie es das vor über 80 Jahren mit Nazi-Deutschland (seinem geopolitischen Vorgänger ) getan hat. Dies war schon seit geraumer Zeit im Gange , sogar schon vor der speziellen Militäroperation (SMO), da Helsinki bereits 2021 die problematischen F-35-Kampfflugzeuge erwerben wollte . Über solche Flugzeuge im eigenen Arsenal zu verfügen bedeutet auch, dass ein Land seine Souveränität aufgibt. Die USA haben nämlich die Kontrolle über die Systeme der F-35, da der Jet ständig Daten an Lockheed Martin und das US-Militär sendet. Das bedeutet, dass selbst wenn das damals „neutrale“ Finnland nicht der NATO beitreten würde, das Pentagon effektiv einen entscheidenden Zweig der Streitkräfte des Landes kontrollieren würde und Russland so oder so zu einer Reaktion gezwungen wäre.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

Die Originalquelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Drago Bosnic , Global Research, 2024

Ich wusste gar nicht, dass die Finnen auch so unwissend sind wie das Personal der GmbH. Die Finnen werden wahrscheinlich auch nicht von ihrem Staatsfonk darüber aufgeklärt, dass …

„Amerika hat keine dauerhaften Freunde oder Feinde, nur Interessen.“ (Henry Kissinger)

