Findet der Angriffskrieg gegen Iran jetzt sein Ende?

Von Peter Haisenko (anderwelt)

Am letzten Wochenende hatte Donald Trump die wüstesten Angriffe auf den Iran angekündigt. Die haben nicht stattgefunden. Angeblich auf Bitten Teherans und der Anliegerstaaten am Persischen Golf. Aber stimmt das so?

Während der letzten Wochen arbeiten die USA an einer vollständigen Integration zwischen dem US- und dem Israelischen Militär. Das ist auch in den USA umstritten, aber die Folgen für Israel könnten fatal werden. Wir wissen, dass der Iran nicht zuerst angreift, sondern nur Vergeltungsschläge ausführt. Die richtet er auf militärische Einrichtungen der USA in Reichweite der iranischen Raketen. Zuletzt verstärkt auf die in Jordanien. Dort sind eine Menge Frühwarn- und Abwehrsysteme beschädigt oder zerstört worden. Das heißt, auch auf dem Weg über Jordanien können Raketen auf Israel jetzt leichter durchdringen. Während der jüngsten Phase des Irankriegs hat Israel peinlichst vermieden, irgendwelche Angriffe auf den Iran zu starten, um Teheran keinen Anlass zu bieten, Gegenschläge auf Israel durchzuführen.

https://www.n-tv.de/politik/Es-formiert-sich-Widerstand-gegen-tiefere-Integration-Israels-ins-US-Militaer-id31094314.html

Die USA haben eine Menge an Kriegsflugzeugen in Israel stehen. Die standen bislang sicher dort, eben weil keine Angriffe von Israel aus auf den Iran gestartet worden sind. Die Intergrationspläne der beiden Armeen verändern die Situation aber grundlegend. Wie weit sie tatsächlich fortgeschritten sind, ist schwer abzuschätzen. Der Iran verfügt aber offensichtlich über bessere Informationen und geht davon aus, dass die Integration bereits in vollem Gange ist. So habe ich Informationen aus Teheran gesehen, die das als Faktum ansehen und konsequent sagen, dass jeder weitere Angriff des US-Militärs auf den Iran auch Israel zum legitimen Ziel machen wird. Das ist nachvollziehbar, denn wenn das US-Militär und das Israelische als Einheit gesehen werden, darf sich der Iran erlauben, Vergeltungsschläge gegen Israel durchzuführen. Das Israelische Militär ist dann an jedem Angriff, den die USA führen, beteiligt. So interpretiere ich die Reaktion Teherans und ich halte die für zulässig.

USA und Israel sind leergeschossen

Während der ersten Phase der Angriffe auf den Iran im Frühjahr dieses Jahres hat Israel als Mitangreifer schwerste Schäden erleiden müssen, durch die Vergeltungsschläge des Iran. Israel hat nur zwei Raffinerien, die aus Erdöl Kerosin, Diesel und Benzin machen können. Eine davon, die in Haifa, ist schon beschädigt. Ebenso sind die Hafenanlagen stark beschädigt, an denen Treibstoff nach Israel angelandet werden kann. So muss man davon ausgehen, dass Israel in eine prekäre Lage kommen wird, wenn der Iran diese zwei Raffinerien mit der nächsten Vergeltungswelle endgültig zerstören wird. Israel hat dann keinen Treibstoff mehr für Panzer oder Flugzeuge. Und die USA dort auch nicht. Die Abwehrkapazitäten Israels sind stark ausgeblutet und so kann der Iran beinahe nach Belieben in Israel zerstören, was er will. Israel und die USA wissen das. Der „Iron Dome“ ist zu einem Regenschirm verkommen, Mangels Geschossen. So, wie auch das US-Militär kaum noch Angriffs- und Abwehrraketen hat.

Auch aus diesem Grund sind die Golfstaaten dabei, ihre Position gegenüber den USA zu überdenken. Teheran hat angekündigt, bei Angriffen auf Kraftwerke und andere Infrastruktur im Iran die Golfstaaten stromlos zu machen. Die können das. Der Punkt ist dabei, dass diese Golf-Emirate inklusive Saudi-Arabien ohne Strom unbewohnbar werden. Alle diese schönen Hochhäuser werden ohne Strom nur noch Betondenkmäler einer vergangenen Epoche sein. Inklusive des höchsten Gebäudes der Welt. Auch das wissen die. So ist es logisch, dass diese Staaten die USA auffordern, die Angriffe auf den Iran einzustellen. Aber würde Trump in seinem manischen Hass auf den Iran auf diese Emirate hören? Ich bezweifle das. Den USA war es schon immer gleichgültig, wie viele „Kollateralschäden“ ihr Militär anrichtet. Hauptsache, es müssen keine Amerikaner sterben.

Wer regiert die USA?

Mit Israel sieht das anders aus. Dafür muss man nicht erst den Stimmen folgen, die behaupten, die USA würden sowieso von Israel regiert. Wie schon angedeutet, würde der Staat Israel eine neuerliche Vergeltungswelle des Iran nicht überstehen. Das weiß auch Netanjahu. Nun muss man allerdings in Betracht ziehen, dass das die Psychopathen in der israelischen Führung in Kauf nehmen, Hauptsache der Iran ist zerstört. Koste es, was es wolle. Dennoch wird es etliche Stimmen in Israel geben, die das verhindern wollen. Aus dieser Lage schieße ich, dass es vor allem Israel war und ist, das Trump, den USA, untersagt hat, in der aktuellen Lage weitere Angriffe auf den Iran zu starten. Diese Gemengelage hat weitereichende Konsequenzen.

Sollten die USA weiter Angriffe auf den Iran starten, bringen sie die Existenz Israels in Gefahr. Das bedeutet aber auch, dass der Krieg gegen den Iran beendet ist. Zumindest vorläufig. Nämlich bis diese beiden ihre Arsenale wieder aufgefüllt und einen Weg gefunden haben, die iranischen Raketen abzufangen. Teheran hat klar gesagt, dass sie nicht um einen Waffenstillstand gebeten haben. Trump hat hier wieder einmal gelogen oder nimmt Leute für voll, die behaupten, für den Iran zu sprechen. Teheran ist nicht an einem Waffenstillstand interessiert, sondern nur an einer nachhaltigen Friedenslösung. Die Forderungen des Iran liegen schon lange auf dem Tisch und die erste Waffenruhe beinhaltete Teherans Positionen. An nichts von dem „Memorandum of Understanding“ hat sich Trump gehalten. Keine Sanktion wurde aufgehoben und die geraubten iranischen Vermögen werden weiterhin nicht freigegeben.

Verträge mit den USA oder Israel sind sinnlos

Der Iran ist militärisch eindeutig im Vorteil. Die USA sind leergeschossen und können nicht einmal ihre Militärbasen in der Region schützen. Warum sollte Teheran jetzt um Waffenruhe bitten? Um Waffenruhe mit den USA, die sich sowieso nur daran halten würden, bis sie glauben, stark genug für den nächsten Angriff zu sein. Die Forderung des Iran nach vollständigem Abzug der Amerikaner aus der Region ist die einzige Möglichkeit, Teheran vor weiteren Wutanfällen Trumps und seiner Nachfolger zu schützen. Man bedenke auch, wie viel Geld sich die USA sparen könnten, wenn sie Ihr übergroßes Militär abzögen und verkleinerten. Die USA, die sowieso pleite sind, wie kein anderes Land dieser Erde. Die USA, Trump, befinden sich in einem Riesen-Schlamassel. Wie kommen die da raus unter halbwegs Gesichtswahrung? Der Rest der Welt, außer „NATOstan“, lacht sich kaputt. Endlich kriegt das ewig kriegsgeile Imperium richtig eins auf die Nase und wird vorgeführt – von einem Land, das ja zur „Dritten Welt“ gehören soll.

Und Israel? Das bombardiert munter weiter rundum, ermordet Zivilisten in Gasa und dem Libanon, nur eben nicht mehr direkt auf den Iran. Ja, mit den USA und Israel kann nur aus einer Position der Stärke umgegangen werden. Siehe Korea, Vietnam und Afghanistan. Und jetzt eben Iran. Das Problem dabei ist aber, dass man sich aus bitterer Erfahrung nicht einmal auf Abmachungen oder Verträge mit den USA und Israel verlassen kann. So, wie die Sache mit der NATO-Osterweiterung. Auf der anderen Seite darf der Angriffskrieg auf den Iran auch gesehen werden als Teil der Weisheit der alten Römer: Ein Imperium im Niedergang tut alles, diesen zu beschleunigen. So, wie die innenpolitische Lage in USA aussieht, könnte der Angriffskrieg gegen den Iran sogar zum Zerfall der Vereinigten Staaten führen. Das wäre der wirkungsvollste oder einzige Weg zum Weltfrieden.

(Visited 21 times, 21 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …