Finanzdienstleister Citadel: Steigender Goldpreis ein gefährliches Signal für den Dollar

Wie Bloomberg berichtete, äußerte Ken Griffin, CEO von Citadel, diese Woche große Besorgnis über den stark gestiegenen Goldpreis und dessen Auswirkungen auf die Rolle des US-Dollars als globaler sicherer Hafen. Gold-Futures haben kürzlich die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze überschritten und verzeichnen damit im Jahr 2025 bisher einen Zuwachs von mehr als 50 Prozent.

Der US-Dollar hat in diesem Jahr etwa 10 Prozent seines Wertes verloren und liegt derzeit bei rund 98,5, gemessen am US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Dollars gegenüber einem Korb wichtiger ausländischer Währungen, darunter Euro, Yen und Pfund, verfolgt.

Der Gründer von Citadel sagte, Anleger betrachteten Gold zunehmend als sichereren Anlagewert als den Dollar. Dies sei „wirklich besorgniserregend“. Die Anleger versuchten sich demnach effektiv zu „entdollarisieren“ oder ihre Portfolios gegenüber US-Staatsrisiken zu „entschärfen“.

Auffällig ist, dass der jüngste starke Anstieg des Goldpreises einsetzte, als der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, im August signalisierte, dass die Federal Reserve trotz niedriger Arbeitslosigkeit und einer über der Zielmarke liegenden Inflation mit Zinssenkungen beginnen werde.

Beobachter analysieren, dass der politische Druck auf die Federal Reserve inzwischen so groß sei, dass sie die Inflationsbekämpfung vernachlässigen könnte, um mit einer Politik niedriger Zinsen die Finanzierung der Staatshaushalte zu erleichtern. US-Präsident Trump hatte dies unverblümt gefordert. Wie viele andere Staats- und Regierungschefs der Industrienationen sieht er sich mit Staatsschulden konfrontiert, die rund 100 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) erreichen, und deren Zinslasten inzwischen in vielen Haushalten schwerer wiegen als die Ausgaben für Verteidigung.

Die Flucht hin zu Gold zeigt, dass Investoren es zumindest für möglich halten, dass sich die Zentralbanken dem Druck beugen. Laut Experten glauben die Investoren zudem offenbar nicht daran, dass die Länder im Westen ihre Staatsfinanzen in den Griff bekommen.

