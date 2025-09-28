Finanzanalytiker Martin Armstrong: Trump führt uns in den Dritten Weltkrieg

Die Neokonservativen in den USA haben den US-Präsidenten Donald Trump auf ihren Kurs hin zu einem großen Krieg gebracht. Das schätzt der US-Finanzanalytiker Martin Armstrong in aktuellen Texten ein. Er warnt vor den Folgen.

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag viele überrascht, nachdem er nach einem Treffen mit dem Kiewer Präsidentendarsteller am Rande der UN-Generalversammlung auf der Online-Plattform Truth Social erklärte:

«Ich denke, dass die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen.»

Er erklärte außerdem, dass NATO-Mitglieder russische Kampfflugzeuge abschießen sollten, wenn sie in den europäischen Luftraum eindringen, ohne jedoch eine Beteiligung der USA an solchen Militäroperationen zu garantieren. Trumps Äußerungen zur territorialen Integrität der Ukraine stellen aus Sicht von Beobachtern eine deutliche Abkehr von seiner bisherigen Position dar, dass Kiew Zugeständnisse an Moskau machen müsse, um den Krieg zu beenden, einschließlich der Aufgabe eines Teils seines Territoriums. Trump schrieb außerdem:

«Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO sind die ursprünglichen Grenzen, von denen aus dieser Krieg begann, durchaus eine Option.» Und: «Wer weiß, vielleicht [kann sie] sogar noch weiter gehen!»

Außenpolitikexperten wie die deutsche Politikwissenschaftlerin Petra Erler widersprechen der Einschätzung von einem «Kurswechsel» Trumps. Sie sieht das als «ein mehrfaches Missverständnis» und meint dagegen in einem Beitrag für die Onlineausgabe der Zeitschrift Die Weltwoche, der US-Präsident habe auf seine Weise der kriegstreibenden «Koalition der Willigen» «erneut eine Abfuhr erteilt».

Der US-Finanzanalytiker Martin Armstrong warnt in einem am Donnerstag in seinem Blog Armstrong Economics veröffentlichten Beitrag dagegen:

«Die Neocons beraten Trump. Alles ist verloren. Der Computer wird Recht behalten, also schnallen Sie sich an. Wenn sich der September als Höhepunkt für den Euro erweist, können sich die Dinge ab Oktober ändern.»

Armstrong analysiert das aktuelle Weltgeschehen und seine wirtschaftlichen Folgen mit Hilfe eines von ihm entwickelten Computermodells, das auf der Analyse geschichtlicher Ereignisse und der Zahl Pi gründet. «Trump mag glauben, er könne Druck auf Russland ausüben, um den Krieg zu beenden», schreibt Armstrong und fügt hinzu: «aber er könnte eine harte Lektion lernen.» Der US-Präsident habe «keine Ahnung, womit er spielt». Der Finanzanalytiker macht deutlich:

«Diese Neocons werden NIEMALS einen Frieden mit Russland akzeptieren. Ihr ganzes Leben ist von Hass auf die Russen geprägt. Putin ist sich dessen bewusst. Es wird NIEMALS Frieden mit dem Westen geben, und Trump hat gerade das Todesurteil für die Vereinigten Staaten unterzeichnet.»

China werde nach 2032 zur Finanzhauptstadt der Welt aufsteigen, so Armstrong. Er erinnert an die Londoner Bankiers, die nicht erkennen konnten, dass der Erste Weltkrieg die Vorherrschaft Großbritanniens beenden würde. Und so hätten sie sich freiwillig in einen Krieg gestürzt, der sie alle wegen des ethnischen Hasses auf dem Balkan zerstört hat. Der Finanzanalytiker meint:

«Die Geschichte wiederholt sich. Jetzt sind wir an der Reihe.»

Zwei Tage zuvor, am Dienstag, hatte Armstrong festgestellt, Trump habe «grünes Licht für den Dritten Weltkrieg» gegeben. Er bezeichnete den US-Präsidenten nach seinen aktuellen Aussagen zum Ukraine-Krieg, wonach Kiew diesen noch gewinnen könne, als «eine große Enttäuschung».

«Er hat gerade GRÜNES LICHT für den Dritten Weltkrieg gegeben. Das ist das Ende der westlichen Zivilisation, wie wir sie kennen. Ich habe so laut geschrien, wie ich konnte, aber die Leute in Washington wollen sicherstellen, dass Trump nur auf die Neocons hört, die darauf aus sind, Russland zu zerstören, und sie werden feststellen, dass China NIEMALS zulassen wird, dass Russland fällt, weil sie, wie sie Kallas ins Gesicht gesagt haben, wissen, dass sie die Nächsten sein werden.»

Trump habe seine Position tatsächlich komplett umgekehrt, so der Finanzanalytiker. Er berichtete, dass nach ihm zugetragenen Informationen der US-Präsident gesagt haben soll, «dass wir wahrscheinlich einen Dritten Weltkrieg wegen der Ukraine haben werden».

Armstrong nennt den Kiewer Präsidentendarsteller Selenskyj «Händler des Todes», dem Trump nun nicht mehr sage, dass die Ukraine Gebiete abtreten muss, um ihren Krieg gegen Russland zu beenden. Die russische Bevölkerung der Ukraine werde dabei als irrelevant angesehen.

Die ukrainischen Nationalisten bezeichnet er als «Uktaonier», die sich in der Vergangenheit an ethnischen Säuberungen beteiligt haben. Der Analytiker stellt fest, es gehe nur um Territorium. Trump umarme jetzt die NATO und habe auf der Plattform Truth Social erklärt, dass er die Ukraine für «in der Lage, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen» hält.

Die Ukraine hätte aus Sicht von Armstrong wie der Rest des Balkans entlang ethnischer Grenzen aufgeteilt werden sollen. Und er schreibt:

«Dies ist ein Krieg, den die Neocons seit Jahrzehnten wollen. Hier geht es nicht darum, Russland aus der Ukraine zu vertreiben; dies ist ein Krieg, um Russland vollständig auszulöschen, seine Vermögenswerte zu beschlagnahmen und es unter den europäischen Mächten aufzuteilen.»

Das von ihm entwickelte Computermodell zeige, dass der Krieg mit dem Ziel, Russland zu zerstören, zu einem Atomkrieg führen werde. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas habe bereits verkündet, dass Russland zu groß ist und geteilt werden sollte. Armstrong fragt dazu:

«Wie viele europäische Leben werden verloren gehen, um ihren persönlichen Hass auf die Russen zu befriedigen?»

Die europäischen Politiker würden erklären, dass sie Russland zerstören könnten, weil die NATO 3,4 Millionen Soldaten habe, einschließlich der Vereinigten Staaten und Kanadas, Russland dagegen nur 1,5 Millionen hat. Zugleich würden sie verkünden, dass Russland niemals Atomwaffen einsetzen würde, weil dies auf sie selbst zurückfallen würde. Armstrong kommentiert das so:

«Tut mir leid, aber wenn Sie in mein Haus einbrechen, um mich zu töten, werde ich wohl schießen, um zu überleben.»

Trump verbreite jetzt Propaganda, schreibt er. Die Ukraine habe in diesem Krieg 1,8 Millionen Menschen verloren, und über 10 Millionen seien aus dem Land geflohen. Die Kiewer Truppen würden um den Donbass kämpfen, der ethnisch russisch ist. Die Minsk-Abkommen, unterschrieben vom Westen, sollte ihnen ermöglichen, sich wie die Tschechoslowakei und Jugoslawien entlang ethnischer Grenzen zu trennen.

Der Finanzanalytiker berichtet, er habe von Quellen in Deutschland erfahren, dass nun nach den angeblichen Drohnenattacken sogar die AfD sich jetzt für den Krieg ausspreche. Die «polnische FALSE FLAG mit der russischen Drohne» habe die Welt «perfekt im Griff», stellt er fest.

In Europa spreche jetzt ein Land nach dem anderen über Krieg, so zum Beispiel Schweden. Es habe seine Neutralität aufgegeben, die es aus dem Zweiten Weltkrieg herausgehalten hat, und sei sogar der NATO beigetreten. Armstrong stellt klar:

«Die ukrainische Presse liebt es, wenn alle Russen hassen, denn dies ist der Balkan – der ethnische Hass dort wird niemals aufhören.»

Nichts habe sich geändert, so sein Fazit. Bismarck habe 1888 erklärt, dass Europa in einen Krieg verwickelt werden würde, der auf dem Balkan beginnen würde – der Erste Weltkrieg. Laut dem Finanzanalytiker hat das von ihm entwickelte Computermodell vor Jahren die Ukraine als den Ort identifiziert, an dem der neue Weltkrieg im Jahr 2013 beginnen würde.

Bei der von ihm organisierten Weltwirtschaftskonferenz 2011 habe er bereits gewarnt, dass die Computervorhersage Krieg für das Jahr 2014 ausgemacht habe. Das sei «in der Tat der Beginn dieser Katastrophe mit der ukrainischen Revolution» gewesen, wie er schreibt.

Er erinnert daran, dass US-Politiker wie der Republikaner John McCain die Protestierenden auf dem Maidan dazu angefeuert hat, ihre Regierung zu stürzen, weil es angeblich um Frieden und um sie selbst ging. «Wir haben diesen Krieg angezettelt», so Armstrong dazu und fügt hinzu: «McCain war ein skrupelloser Neokonservativer».

«Unsere Neokonservativen haben die Übergangsregierung der Ukraine handverlesen und sie angewiesen, alle Bewohner des Donbass zu Terroristen zu erklären und einzumarschieren, wodurch der Bürgerkrieg begann.»

Dem Westen und seinen Menschen drohe, die gesamte Zukunft zu verlieren, schreibt der Finanzanalytiker. Der Computerprognose zufolge werde China nach 2032 zur Finanzhauptstadt der Welt aufsteigen. Seine Quellen hätten ihn vorgewarnt, dass Trump in Bezug auf den Krieg eine Kehrtwende machen würde, «den er eigentlich verhindern sollte, als er gewählt wurde!»

Quelle:

Martin Armstrong: Trump Taking Us Into World War III – 25. September 2025

Martin Armstrong: Trump Just Gave Green Light for World War III – 23. September 2025

Die Weltwoche: Trump vollführt «Kehrtwende» in Sachen Ukraine-Krieg? Völlig falsch! – 25. September 2025

