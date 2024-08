FBI durchsucht Haus des ehemaligen UN-Waffeninspektors Scott Ritter

Ritter sagt, die Razzia stehe im Zusammenhang mit dem Foreign Agents Registration Act

Dave DeCamp (antikrieg)

Am Mittwoch führte das FBI eine Razzia in der Wohnung von Scott Ritter durch, einem ehemaligen UN-Waffeninspektor und ausgesprochenen Kritiker des NATO-Stellvertreterkriegs in der Ukraine und Israels Völkermordkampagne in Gaza.

Ritter erklärte gegenüber Reportern vor seinem New Yorker Haus, die Razzia stehe im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Verstoß gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten (Foreign Agents Registration Act, FARA), ein Gesetz, das Personen oder Organisationen, die Lobbyarbeit oder andere Aktivitäten im Namen eines ausländischen Landes betreiben, verpflichtet, sich beim US-Justizministerium als ausländische Agenten zu registrieren.

„Der Durchsuchungsbefehl steht im Zusammenhang mit Bedenken, die die US-Regierung offenbar wegen Verstößen gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten hat. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich nicht gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten verstoße … und ich hoffe, dass sie durch die Vollstreckung des Durchsuchungsbefehls und die Informationen, die sie erhalten haben, schnell zu diesem Schluss kommen werden“, sagte Ritter.

Das FARA wird verwendet, um Menschen wegen ihrer politischen Ansichten ins Visier zu nehmen, und es wird selektiv durchgesetzt. So ist beispielsweise die pro-israelische Lobbygruppe AIPAC, die Millionen für pro-israelische Kandidaten ausgibt und sich offen damit brüstet, die US-Wahlen zu beeinflussen, nicht als ausländischer Agent registriert.

Ritter, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US-Marinekorps, sagte, es bestehe „kein Zweifel“, dass er wegen seiner politischen Ansichten ins Visier genommen werde, und dass die Razzia eine „abschreckende Wirkung auf die freie Meinungsäußerung“ haben werde. Er sagte, der Durchsuchungsbefehl erlaube es den FBI-Agenten, nach „elektronischer Ausrüstung“ zu suchen, und sagte, sie seien „eindeutig an der Kommunikation interessiert, die ich mit Leuten hatte, die mit meiner Arbeit zu tun haben“.

Kürzlich wurde Ritters Reisepass von Zoll- und Grenzschutzbeamten beschlagnahmt, als er ein Flugzeug von New York nach Istanbul bestieg, während er zum Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg nach Russland reiste. Laut Ritter sagten die Beamten, sie würden seinen Pass auf Anweisung des Außenministeriums beschlagnahmen.

erschienen am 7. August 2024 auf > Antiwar.com > Artikel

