Fattah-2 trifft Israel – 7 Generäle getötet, 10 Raketen abgefangen fehlgeschlagen

Am [Datum einsetzen] traf die Fattah-2 Hyperschallrakete Israel und tötete sieben hochrangige Generäle. Zehn Abfangraketen scheiterten dabei, das Kommandozentrum zu schützen. Dies markiert eine neue Ära der Luftverteidigung und zeigt die Bedrohung durch moderne Hyperschallwaffen.
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Google KI gibt mir nur das Video von John Ag bzw. einem anderen Chinesen auf Englisch, was etwa doppelt so lang wie die deutsche Version ist. Meta AI sagt mir bei WhattsApp laut iranischen Quellen seien 9 israelische Generäle in Erbil getötet worden. Andere Quellen besagten, es seien nur 4 israelische Offiziere dabei getötet worden. Als Quelle wird angegeben: avia-pro.net, wo ich nichts finden konnte.
Der israelische Generalstab soll gesagt haben, der Angriff sei „devastating“ gewesen, was John Ag mit „verheerend“ übersetzt. Da von niemand sonst die Info stammt, muß man auf weitere Infos warten. Vor allem ist seltsam, daß der Ort des Einschlags nicht mitgeteilt wird.
YouTube · John Richertson Media
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Iran’s Fattah-2 Killed 7 IDF Generals in One Strike — The Missile Nobody Could Stop
Die japanische Premierministerin soll zu Trump gesagt haben, sie sei über den Kriegsbeginn überrascht worden. Daraufhin Trump, es sollte ein Überraschungssschlag geben und deswegen geheim bleiben und niemand sollte die Überraschung besser verstehen als die Japaner mit ihrem Überraschungsangriff am 7. Dezember 1941 auf Pearl Harbor. (Das war kein Überraschungsangriff, sondern von Roosevelt erwartet und vorab bekannt!) Über den Vergleich dieses Witzbolds Trump sah die Japanerin etwas gequält aus, weil er etwas, was die USA damals als eine Untat ansahen, selbst gegen den Iran gemacht hat! Trump ist und bleibt ein Enfant terrible, selbst wenn das Blut in Strömen fließt!