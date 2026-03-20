Fattah-2 trifft Israel – 7 Generäle getötet, 10 Raketen abgefangen fehlgeschlagen

Am [Datum einsetzen] traf die Fattah-2 Hyperschallrakete Israel und tötete sieben hochrangige Generäle. Zehn Abfangraketen scheiterten dabei, das Kommandozentrum zu schützen. Dies markiert eine neue Ära der Luftverteidigung und zeigt die Bedrohung durch moderne Hyperschallwaffen.

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