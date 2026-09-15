Fatale Allianz: Die Realität der Achse USA-Israel

M. Reza Behnam (antikrieg)

Wer den unerschütterlichen, milliardenschweren Schutzschild betrachtet, den die Vereinigten Staaten von Amerika für Israel aufrechterhalten, sieht sich mit der brutalen Mechanik eines modernen Imperiums konfrontiert.

Seit Jahrzehnten verfolgt Washington eine Haltung bedingungsloser Verteidigung: Es liefert hochmoderne Waffensysteme, gewährt diplomatischen Schutz und rechtfertigt Handlungen, die von Menschenrechtsorganisationen und internationalen Gerichten als Kriegsverbrechen, Apartheid und Völkermord eingestuft werden.

Das vorherrschende Narrativ stellt das Bündnis zwischen den USA und Israel beharrlich in einem beschönigenden Licht dar – als eine Verbindung, die auf gemeinsamen demokratischen Werten und gegenseitiger Verteidigung beruht. Diese Darstellung hält jedoch der Realität nicht stand. Nichts hat Washington von seinem Bündnis mit Israel und seiner stillschweigenden Billigung von dessen Handeln abgebracht – weder die rassistische Politik des Regimes noch gar der Völkermord.

Jede US-Regierung hat diese brutalen Regime unterstützt, da sie die amerikanische Macht und die US-Interessen im Nahen Osten festigten. Diese fatale Allianz wirft die Frage auf: Welche Rolle spielt Israel genau, und wessen Interessen werden dabei bedient?

Israel fungiert seit Langem als imperialer Handlanger westlicher Mächte, die nach regionaler Vorherrschaft streben. Zunächst spielte das Britische Weltreich eine entscheidende Rolle dabei, seinen zionistischen Verbündeten während und nach dem Ersten Weltkrieg einen Stützpunkt in Palästina zu verschaffen. Mitte des 20. Jahrhunderts übernahm die USA die geopolitische Führungsrolle von Großbritannien, sicherte sich die Kontrolle über die rohstoffreiche Region und wurde zu Israels wichtigstem Förderer.

Seit den 1950er Jahren betrachtet Washington den Nahen Osten – einen entscheidenden Knotenpunkt für globale Energierouten, Handelswege und geopolitische Einflussnahme – unter dem Gesichtspunkt von Dominanz und Rohstoffkontrolle.

Da Washington über keine dauerhaften Kolonialbesitzungen im Herzen der islamischen Welt verfügte, schuf es eine Alternative: einen massiv subventionierten, stark befestigten und technologisch hochgerüsteten militärischen Vorposten. Für das Pentagon und das Außenministerium fungiert Israel als „unsinkbarer Flugzeugträger“ – als militärische Festung, um Macht zu projizieren, unabhängige antikoloniale Bewegungen zu unterdrücken und als Gegengewicht zum regionalen Einfluss des Iran zu dienen.

Die Partnerschaft zwischen Washington und Tel Aviv wird durch die militärisch-industrielle Wirtschaft der USA gestärkt, die vom ständigen Konflikt profitiert, da dieser die Nachfrage ankurbelt.

Rüstungsausgaben kurbeln die heimische Wirtschaft an. Die Milliarden an Militärhilfe, die an Israel fließen, sind in der Praxis massive Subventionen, die direkt an US-Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin, Boeing, Raytheon und Northrop Grumman gehen. US-israelische Kriege haben maßgeblich zum finanziellen Fortbestand dieser Industriezweige beigetragen.

Das besetzte Gaza und das Westjordanland dienen seit Langem als Testgelände für moderne Waffensysteme, Überwachungstechnologie und Systeme zur Kontrolle von Menschenmengen.

Überwachungs- und Waffensysteme, die an einer gefangenen Zivilbevölkerung im Kampfeinsatz erprobt wurden, werden anschließend weltweit als „kampferprobt“ vermarktet.

Dieses milliardenschwere Rüstungsnetzwerk verknüpft die Interessen des US-Militärsektors eng mit der Fortsetzung der israelischen Militäroperationen. Zudem sorgt es in Washington für heftigen, parteiübergreifenden Widerstand gegen jedes ernsthafte Waffenembargo oder jeden politischen Kurswechsel, da fast jeder Wahlkreis des Landes auf irgendeine Weise mit der Rüstungsindustrie verbunden ist.

Amerikanische Politiker verteidigen vehement den israelischen „Sonderstatus“ und schützen Israel konsequent vor Rechenschaftspflicht. Einflussreiche Netzwerke aus finanzstarken Lobbygruppen, politischen Aktionskomitees (PACs) und institutionellen Entscheidungsträgern stellen sicher, dass die unerschütterliche Unterstützung Israels zur Voraussetzung für das politische Überleben in Washington gehört.

Wenn gewählte Amtsträger von etablierten außenpolitischen Positionen abweichen oder das Massaker an Zivilisten verurteilen, werden sie zum Ziel gut finanzierter, organisierter Kampagnen, die darauf abzielen, ihre politische Karriere zu beenden. Infolgedessen treten innenpolitische Prioritäten in den Hintergrund, da sich der Kongress eher an einer mächtigen Militärlobby orientiert als an der amerikanischen Öffentlichkeit – deren wachsende Mehrheit bedingungslose militärische Auslandshilfe ablehnt.

Im Kern beruht die Beziehung zwischen Israel und den Vereinigten Staaten auf einem gemeinsamen historischen Bewusstsein und Erbe. Beide Länder entwickelten sich als Siedlerkolonialstaaten, die auf der systematischen Auslöschung, Internierung und Enteignung indigener Bevölkerungen aufbauten.

Vorwürfe der Apartheid, der Gewalt mit genozidalem Charakter und des systemischen Rassismus gegen Israel finden in der amerikanischen politischen Landschaft starken Widerhall, da sie das eigene historische Fundament widerspiegeln.

US-Entscheidungsträger verknüpfen Israels regionale Vormachtstellung direkt mit der Wahrung westlichen Einflusses und globaler Dominanz. Rassismus ist kein Fehler dieses Bündnisses, sondern ein wesentlicher Bestandteil seiner Funktionsweise. Er sorgt dafür, dass Opfer, die nicht westlich und nicht weiß sind, als entbehrlich betrachtet werden – im Grunde als akzeptabler „Kollateralschaden“ im Streben nach geopolitischen Zielen.

Die Verbundenheit der USA mit Israel ist das Ergebnis strategischen Nutzens, nicht moralischer Blindheit. Washingtons Verteidigung der brutalen Politik Tel Avivs offenbart die Hohlheit der westlichen Rhetorik zu Menschenrechten, Völkerrecht und Demokratie. Wenn imperiale Macht, Unternehmensgewinne und geopolitische Vorherrschaft auf dem Spiel stehen, werden universelle Menschenrechte als völlig entbehrlich behandelt.

Das Narrativ vom „unverzichtbaren Verbündeten“ bröckelt – ebenso wie das US-Imperium. Israels – von den USA subventionierter – Völkermord und seine verheerenden Kriege gegen den Gazastreifen, das Westjordanland, den Libanon und den Iran haben weltweit heftige Empörung und heftige Gegenreaktionen ausgelöst; dies markiert den Anfang vom Ende der amerikanischen Weltherrschaft.

Die Geschichte wird festhalten: Wenn Großmächte auf das stumpfe Instrument des Krieges setzen, um eine komplexe Welt zu „managen“ – anstatt als Gleiche unter Gleichen in ihr zu leben –, untergraben sie letztlich jene Stabilität, die sie zu wahren vorgeben.

erschienen am 15. September 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

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