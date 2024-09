Fall Füllmich. Bitte keine Zeugen. Incl. Zeugin Viviane Fischer

Es folgt die inzwischen fünfte Gerichtsreportage zum Fall Füllmich über den 30. Verhandlungstag. Man spricht inzwischen von einer Gerichts-Soap, da hier Sachaufklärung nicht wirklich zur Sache tut. Es sollte ein erhellender Tag für die Öffentlichkeit werden, durch die Vorladung mehrerer Zeugen u.a Viviane Fischer. Was Wunder Öffentlichkeit ist nicht gewünscht, da alle Zeugen und alle Beweisanträge abgelehnt wurden. Die Ablehnung der Vernehmung der Zeugen hatte ein Befangenheitsantrag zur Folge, der bis Montag Mittag begründet werden muss. Zum nächsten Termin am 20.09.24 ist Marcel Templin geladen.

