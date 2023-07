Fachkräftemangel – Teil 3: „Pflexit“ – die Flucht aus der Pflege

Laut Prognosen des deutschen Pflegerats werden im Jahr 2030 circa 500.000 Pflegekräfte fehlen. Untersucht man, was zu diesem Notstand geführt hat, stößt man schnell auf den Namen unseres derzeitigen Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Sehen sie in dieser Sendung, wie es unter anderem durch die Einflussnahme Lauterbachs zu diesen dramatischen Zuständen in der Pflege gekommen ist. Hat er nun aus seinen damaligen Fehlern gelernt oder gießt er als Gesundheitsminister gar weiteres Öl ins Feuer? [weiterlesen bei kla.tv]

Wacht endlich auf!

