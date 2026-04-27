Exportweltmeister auf dem Abstellgleis: Wie China die deutsche Automobilindustrie demontiert

Deutschland hat jahrzehntelang sein Wohlstandsmodell auf einem einzigen Fundament gebaut: Autos verkaufen, vor allem nach China. Dieses Modell ist gescheitert — und die politisch Verantwortlichen tun so, als würde es reichen, die Tatsachen in Gutachten zu verpacken, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Analyse des chinesischen Exportdrucks auf die deutsche Wirtschaft festhält.

Quelle: f-news

Die Zahlen sind brutal. Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz setzten 2025 in China zusammengerechnet weniger als 3,9 Millionen Fahrzeuge ab — ein Tiefstand seit 13 Jahren. VW, einst so etwas wie ein deutsches Heiligtum auf dem chinesischen Markt, steht dort mittlerweile auf Rang drei — hinter BYD und anderen lokalen Konkurrenten. Der gemeinsame Marktanteil der deutschen Hersteller lag 2025 laut Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer nur noch bei 16,4 Prozent, gegenüber 22,2 Prozent im Jahr 2023 — und das in einem wachsenden Markt.

Seit 2019 sind die Verkäufe deutscher Marken in China um fast ein Viertel auf knapp vier Millionen Fahrzeuge gefallen. Besonders schmerzhaft: Porsche, BMW, Mercedes, Audi, der gesamte VW-Konzern — alle verlieren, alle gleichzeitig, alle in einem Segment, das sie seit Jahrzehnten dominiert haben.

Wer glaubt, das sei ein temporäres Tal, irrt fundamental. Chinas staatlich alimentierte Autoindustrie hat die Deutschen nicht nur beim Preis überholt — sie ist ihnen technologisch auf den Fersen oder bereits voraus. Während sich deutsche Autobauer in Diskussionen über Elektromobilität und Verbrennerverbote verstrickten, haben die Chinesen Fakten geschaffen — sie produzieren nicht nur billiger, sondern mittlerweile auch technologisch ebenbürtig, wenn nicht überlegen.

Jüngere chinesische Käufer achten stärker auf digitale Funktionen und Innovationsgeschwindigkeit als auf Herkunft und Premium-Image. Das alte „Made in Germany“-Versprechen zieht dort schlicht nicht mehr. Und die deutschen Hersteller reagieren darauf nun mit dem Eingeständnis des Scheiterns: „Aus China für China“ heißt die neue Devise — Modelle werden nicht mehr in Deutschland entwickelt und nach Asien exportiert, sondern direkt vor Ort mit chinesischen Partnern konstruiert.

Gleichzeitig wächst der Druck von einer anderen Seite. Die deutschen Exporte ins Reich der Mitte brechen ein, während die Importe von dort in den ersten drei Quartalen 2025 um weitere 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum stiegen. Zu den sinkenden Exporterlösen kommt die Flut chinesischer Waren auf den deutschen Heimatmarkt — und der Trump’sche Zollhammer tut sein Übriges: China leitet Waren wegen hoher US-Zölle zunehmend nach Deutschland um. Besonders bei Plug-in-Hybriden ist der Umlenkungseffekt laut einer IW-Studie nahezu eindeutig nachweisbar.

Etwa 1,3 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland hängen direkt oder indirekt von chinesischen Rohstofflieferungen ab. China kontrolliert rund 90 Prozent des Weltmarktes für seltene Erden — jene kritischen Rohstoffe, die in Elektroautos, Windturbinen und der Rüstungsindustrie unverzichtbar sind. Peking setzt diese Dominanz im Handelskonflikt mit den USA gezielt als Druckmittel ein — Ausfuhrkontrollen, die auch deutsche Unternehmen treffen.

Es bleibt das Bild einer Industrienation, die ihren wichtigsten Exportmarkt verloren hat, von chinesischen Billigimporten geflutet wird und gleichzeitig von denselben Lieferanten bei Schlüsselrohstoffen abhängig ist. Das deutsche Exportmodell stützte sich auf die Annahme, China sei ein dauerhaft offener, wachsender Absatzmarkt ohne ernstzunehmende heimische Konkurrenz. Diese Annahme war falsch — und sie war es schon seit Jahren. Die Quittung kommt jetzt.

Quellen:

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