EXPLOSIV: Hat die FED dem US-Dollar soeben den Gnadenstoss versetzt? Berichten zufolge wird der Gelddruckapparat 2024 reaktiviert

von Legi-Team (legitim)

Am 13. Dezember war die Finanzwelt fassungslos, als die US-Notenbank eine schockierende Kehrtwende vollzog. Dies geschah nachdem Jerome Powell nur zwei Wochen zuvor gesagt hatte, es sei „zu früh“ über Zinssenkungen zu spekulieren. Die Kehrtwende beendete den Zinserhöhungszyklus der Fed, während die Inflation immer noch doppelt so hoch ist wie das Ziel der Fed von 2 %. Außerdem erklärte die Zentralbank, dass sie tatsächlich den Beginn von Zinssenkungen erörtert habe, im Gegensatz zu dem, was Powell nur zwei Wochen zuvor gesagt hatte.

Das Fazit des Artikels dürfte genügen. Der gesamte Inhalt kann hier nachgelesen werden.

Fazit: Nach mehreren Jahren der Straffung ist 2024 der Zeitpunkt, an dem sich die Liquiditätsschleuse wieder öffnet und die Fed nicht nur beginnt, die Zinssätze aggressiv zu senken. Angesichts der Verjüngung des QT rechnen wir fest damit, dass das nächste QE in naher Zukunft eingeleitet wird, was den Dollar in seine nächste und möglicherweise letzte Todesspirale als Reservewährung schicken wird, da der Gelddrucker jetzt auf BRRRR geht.

