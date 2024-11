EXPLOSIV: Die Fed entzieht dem BTFP die Hälfte der verfügbaren Kredite – Ist der Bankencrash auf Trumps Amtszeit programmiert?

Quelle: legitim

Der jüngste Schritt der Fed lässt einige Beobachter davor warnen, dass wir kurz vor einem weiteren Crash stehen könnten. X-Nutzer @FinanceLancelot warnte:

Das Notfall-BTFP der Federal Reserve ist diese Woche um schockierende 30 Milliarden Dollar gesunken, sodass nur noch 26 Milliarden Dollar übrig sind. Jerome Powell zieht den Liquiditätsteppich weg, um eine Krise auszulösen, genau wie im Februar 2020.

Das „Bank Term Funding Program“ wurde von der Federal Reserve im vergangenen Jahr als Notkreditprogramm ins Leben gerufen. Es ermöglicht Kreditgenossenschaften, Banken und anderen Einlageninstituten, die qualifizierte Vermögenswerte als Sicherheiten einsetzen können, Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. (vgl. halturnerradioshow.com) Die Idee war, den Finanzinstituten nach einer Reihe von Bankzusammenbrüchen, darunter der viel beachtete Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, etwas Liquidität zu verschaffen. Die Bankenzusammenbrüche führten zu einem massiven Ansturm auf die Banken, da alle Kunden versuchten, ihre Einlagen auf einmal abzuheben. Die Banken verfügten nicht über die erforderlichen liquiden Mittel, um den Bargeldbedarf der Kunden zu decken.

Da nun aber die Federal Reserve Bank mehr als die Hälfte der im Rahmen des Programms zur Verfügung stehenden Kredite zurückgezogen hat, könnten die Banken erneut unter Druck geraten. Einige von ihnen werden Schwierigkeiten haben, Barabhebungen zu decken, da ihre Mittel in Schatzanweisungen gebunden sind. Einige Beobachter stellen auch den Zeitpunkt dieses Schrittes in Frage, da die Wahlen nicht mehr weit entfernt sind.

Ein Finanzguru sagte:

Es ist fast so, als ob sie das Timing so gewählt hätten, dass sie im Falle eines Wahlsiegs des ‚falschen‘ Kandidaten der gesamten Wirtschaft den Boden unter den Füßen wegziehen könnten.

Fed-Vorsitzende und Trump riskieren kontroverse Beziehungen

Anfang des Jahres deutete der designierte Präsident Donald Trump an, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, „politisch“ sei und die Zinsen vor der Wahl senken könnte, um den Demokraten zu helfen. Im September tat er genau das, indem er die Zinsen um 50 Basispunkte senkte – was Trump jedoch nicht daran hinderte, die Wahl zu gewinnen. Powell erklärte gestern, das starke Wirtschaftswachstum in den USA bedeute, dass die politischen Entscheidungsträger noch etwas Zeit hätten, um zu entscheiden, wie schnell sie die Zinssätze in Zukunft senken werden. In einer Rede vor Wirtschaftsführern in Dallas sagte er:

Die Wirtschaft sendet keine Signale, dass wir es mit einer Zinssenkung eilig haben. Die Stärke, die wir derzeit in der Wirtschaft sehen, gibt uns die Möglichkeit, unsere Entscheidungen vorsichtig anzugehen. Meiner Meinung nach ist derzeit das Binnenwachstum in den USA bei weitem das beste aller großen Volkswirtschaften der Welt.

Und das, obwohl die Arbeitslosenquote in den letzten Monaten gestiegen ist und die Zahlen zum Beschäftigungswachstum im Oktober enttäuschend waren. Powell glaubt auch, dass sich die Inflation wieder auf das Ziel von 2% zubewegen wird, obwohl die Inflationsdaten dieser Woche einen leichten Anstieg der Erzeuger- und Verbraucherpreise anzeigten. Er wurde auch zu der Möglichkeit befragt, dass Trump ihn bei seinem Amtsantritt absetzen könnte. Dies ist seit den Wahlergebnissen ein heißes Thema. Powell sagte jedoch letzte Woche, dass Trump nicht die Befugnis hätte, ihn abzusetzen, und dass er eine rechtliche Anfechtung in Betracht ziehen würde, sollte er dies versuchen.

Wir denken wirklich nur daran, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen und den Arbeitsmarkt stark zu halten. Wir denken nicht an politische Faktoren, die, offen gesagt, eine Ablenkung von der ohnehin schon schwierigen Arbeit darstellen, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben. – (Vgl. dallasnews.com)

