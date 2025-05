Exklusiv: Strafanzeige gegen Deutschlands «Corona»-Köpfe

«Wissenschaft und Politik täuschten gemeinsam die Öffentlichkeit», schreibt Michael-Paul Parusel in seiner Anzeige gegen 52 führende Persönlichkeiten in Deutschland. «Transition News» sprach mit dem Rechtsanwalt über seine 129-seitige Sachverhaltsdarstellung und die Motivation dahinter, sie gerade jetzt zu verfassen. Die Anzeige steht zum Download zur Verfügung.



Quelle: transition-news

Transition News: Sie haben Ihre Strafanzeige – die hier heruntergeladen werden kann – vor einigen Tagen an mehrere Staatsanwaltschaften geschickt. Gab es bereits Reaktionen?

Michael-Paul Parusel: Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart hat mein Schriftstück an eine «ganz normale» Staatsanwaltschaft, also nach unten weitergeleitet. Die Generalstaatsanwaltschaft Köln hat es nach oben, an den Generalbundesanwalt, geschickt. Und gleich am nächsten Morgen bekam ich vom Bundesgerichtshof eine Nachricht, dass die Datei zu groß wäre – sie hat rund 15 MB – und man könnte das intern nicht an den Generalbundesanwalt weiterleiten, ich soll das doch bitte per Fax einbringen. Also habe ich die Strafanzeige gefaxt und dann auch noch mal mit der Post geschickt. Ich bin auf die 25 Begründungen gespannt, warum man sich mit meiner Anzeige möglicherweise nicht beschäftigen will.

