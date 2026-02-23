„Existenzvernichtung“ – Heftige Kritik an Merz Forderung nach Klarnamenpflicht

Beim Politischen Aschermittwoch der CDU Rheinland-Pfalz in Trier hat Bundeskanzler Friedrich Merz mit einigen Aussagen zur „Anonymität im Netz“ für Aufsehen gesorgt.

„Ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte wissen, wer sich zu Wort meldet.“ Er argumentierte, dass sich Politiker „mit Klarnamen und offenem Visier“ der Auseinandersetzung stellten – das solle auch für Bürger gelten, die sich online äußern.

Die Aussage löste in den sozialen Medien heftige Reaktionen aus. Ein X-Nutzer schrieb: „Das Grundgesetz schützt ausdrücklich auch die anonyme Meinungsäußerung. Angesichts von Cancel Culture und staatlichen Repressionen gegen Menschen mit vom Mainstream abweichenden Ansichten sollte das auch so bleiben.“ Einige Nutzer äußerten dabei Sorgen vor „Existenzvernichtung“.

Kritiker verweisen auf Merz’ eigene Praxis: Medienberichten zufolge hat der CDU-Politiker Hunderte Strafanzeigen wegen Beleidigung gestellt. In einigen Fällen gab es demnach Hausdurchsuchungen.

