Ex-CIA-Analyst: Russen lachen über Deutschlands Aufrüstungspläne

Was der CIA-Analyst Larry Johnson sagt, wissen alle klugen Köpfe auf diesem Planeten, nur die Vollidioten in Brüssel, in Berlin usw., sowie die Lügenbarone in den Medienhäusern wollen es nicht wahrhaben. Der Wasserkopf und die Geldverbrennermaschine EU ist am Ende und wird einen riesigen Scherbenhaufen hinterlassen.

Im Gespräch mit Andrew Napolitano äußert sich der frühere CIA-Analyst Larry Johnson unter anderem zur Wiederaufrüstung Europas – mit besonderem Blick auf Deutschland. Er tut diese Pläne als „großspuriges Reden“ ab, da sich die Europäer durch selbst zugefügte Deindustrialisierung die Mittel und Ressourcen nehmen würden, um sie umzusetzen. Laut Johnson schauen die Russen zu und „lachen“.

