Ewiger Notstand? | Prof. Homburg

Ebola, Hanta, Klima: Derzeit jagt ein Notstand den nächsten. Die Sendung analysiert die Gründe und zeigt, dass es nicht um Gesundheit geht, sondern um Geld.
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Der ewige Notstand geht immer weiter, weil er von unserer eigenen Regierung genährt wird, die von externen Spielern immer wieder vorangetrieben wird und die sich selbst vorantreiben läßt.
„And things are not what they seem.“ „Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen.“
https://www.poetryfoundation.org/poems/44644/a-psalm-of-life
Die Spielerei unserer Regierung hat jedoch reale Auswirkungen mit immer mehr Arbeitslosen. D. h. wir nähern uns auch der Weimarer Republik, als Beamte entlassen werden mußten und nur ein Verdiener der Familie Geld verdienen durfte: also entweder der Vater oder der Sohn.
Wie soll mit dieser Wahnsinnspolitik der Regierung noch Pension, Rente, Gesundheit finanziert werden, die Übertragungen der Rente an Ausländer, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind? Diese Übertragungen konnten nur durch Exporterlöse, hauptsächlich unserer Automobilindustrie, erzielt werden, wobei die Regierung unsere Automobilindustrie wegen Klima ruiniert hat? Die Lösung kann nur gedrucktes Geld sein, also Inflation!
Warum hat die Regierung zugestimmt, daß die amerikanischen Ebola-Kranken gerade zu uns kommen? Warum hat man das dem Trump abgenommen? Will man ihn dadurch wieder zu einer Teilnahme am Krieg gegen Rußland gewinnen?
https://www.mmnews.de/politik/250708-ebola-infizierte-nach-berlin-politiker-verrueckt-geworden
(Alte Menschen sterben immer auf Kreuzfahrten. Vor ca. 20 Jahren starb auf einer Kreuzfahrt im Südatlantik der Rechtsanwalt Petri aus Frankfurt-Sossenheim, der bei der Bank für Gemeinwirtschaft gearbeitet hatte. Sein Sarg wurde in das kalte Wasser des Südatlantik versenkt. Seine Witwe lebte noch einige Jahre, bis ihr Reihenhaus von Türken gekauft wurde.)
Dabei sind wir schon an zwei unlösbaren Kriegen beteiligt, in der sich die Kontrahenten NIEMALS einigen werden in einer Zeit, in der Diplomatie und Völkerrecht durch militärische Gewalt und Völkermord ersetzt worden sind.
Die Ukraine will weiter die Krim und die Donbass-Republiken zurück haben, wobei sie Merz und die EU unterstützt, was die Russen natürlich nie werden.
Und im Nahen Osten wollen Netanjahu und Trump, daß der Iran seine schiitischen Verbündeten verrät und somit aufgibt (Proxies), keine Raketen mehr hat und auf seine Nuklearwissenschaft verzichtet, am besten also in kleine Einzelstaaten zerlegt wird. Dabei hat Israel die Nuklearwissenschaftler des Iran schon seit Jahren wiederholt ermordet! Und der Iran will deswegen nicht nachgeben und fordert sogar für den Überraschungskrieg ab 28. Februar Reparationszahlungen von den beiden zionistischen Staaten. Letzteres ist für Trump unannehmbar. Der Iran muß vollständig zerstört werden wie das Deutsche Reich, das 1945 keinen Mucks mehr von sich geben konnte, deswegen auch keine Reparationszahlungen forden konnte für unglaubliche Zerstörungen der Alliierten und sogar noch deren Auschwitz-Mythos übernehmen mußte. Und wer was gegenteiliges schrieb, wurde ruiniert und sein Buch eingestampft.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_St%C3%A4glich#Publikation_%E2%80%9EDer_Auschwitz-Mythos%E2%80%9C_1979
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/autor=wilhelm+st%C3%A4glich
Diese beiden gordischen Knoten (Ukraine und Iran) können auch wie bei Alexander nur durch das Schwert gelöst werden. Schöne Aussichten für das ahnungslose Volk inkl. der bei ihm lebenden Ausländer mit und ohne Doppelstaatsbürgerschaft!!!