Eine Union, die einst Wohlstand und Frieden versprach, entwickelte sich zu einer Festung der Angst und sozialen Unsicherheit.

José Ricardo Martins (antikrieg)

Einst ein Leuchtturm des Friedens und des Wohlstands, marschiert die Europäische Union nun in einer neuen Ära der Militarisierung und Knappheit. Hinter der Sicherheitsrhetorik verbirgt sich ein Projekt, das zunehmend von US-amerikanischem Druck, Verteidigungsausgaben und einem stillen Verrat an seinen Bürgern geprägt ist.

Sieben Jahrzehnte lang wurde das europäische Projekt als Leuchtturm des Friedens, des Wohlstands und des sozialen Wohlstands präsentiert. Die Europäische Union (EU), die in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs entstand, entwickelte sich zu einem Mechanismus, der ehemalige Feinde durch Handel, gemeinsame Institutionen und das Versprechen, dass wirtschaftliche Interdependenz künftige Kriege verhindern würde, zusammenschweißte. Über weite Teile ihrer Geschichte hinweg traf dieses Narrativ zu: Die EU verkörperte die Idee, dass Europa sich als moralische Gemeinschaft neu erfinden könnte, verankert in sozialen Rechten und kollektiver Sicherheit.

Heute ist dieses Bild zerfallen. Europa rüstete sich in einem Ausmaß auf, wie es seit dem Kalten Krieg nicht mehr gesehen wurde. Das einst so stolze Wohlfahrtsmodell der EU wird immer noch auf dem Altar der Militarisierung geopfert, während die Mitgliedstaaten erwägen, bis zu 5 % ihres BIP für Verteidigungsausgaben aufzuwenden. Dieser Wandel wird nicht von einer souveränen strategischen europäischen Vision vorangetrieben, sondern von externem Druck, vor allem aus den USA, deren militärisch-industrieller Komplex am meisten davon profitieren dürfte.

Vom Friedensprojekt zur Kriegswirtschaft

Die Metamorphose der EU zu einem von Kritikern als „Kriegs- und Knappheitsprojekt“ bezeichneten Projekt ist sowohl politisch als auch rhetorisch offensichtlich. Anstatt eine unabhängige Sicherheitsdoktrin zu formulieren, scheinen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs zunehmend den Prioritäten Washingtons unterzuordnen. Der neu gewählte NATO-Generalsekretär und ehemalige niederländische Premierminister Mark Rutte ist zum Gesicht dieses Wandels geworden.

Während des sogenannten „Trump-Gipfels“ in Den Haag inszenierte Rutte eine Veranstaltung, bei der es weniger um Strategie als vielmehr um die Wichtigkeit von US-Präsident Donald Trump ging. Rote Teppiche und zeremonielle Abendessen ersetzten inhaltliche Debatten. Kritiker weisen darauf hin, dass der Gipfel nur dadurch Einigkeit demonstrierte, dass er schwierige Fragen auswich, wie etwa den langfristigen Folgen einer Eskalation des Ukraine-Konflikts oder der Umsetzbarkeit eines 5-Prozent-Ziels für die Verteidigungsausgaben.

Rutte wiederholte sogar unbestätigte Geheimdienstberichte, Russland könnte ein NATO-Mitglied angreifen, ohne Beweise vorzulegen – ein Vorgehen, das einige europäische Beobachter als „gefährliches Theater“ bezeichneten.

Wenn der NATO-Chef zum Sprachrohr für spekulative Drohungen wird, um Angst zu verbreiten und das Militarisierungsprojekt der Bevölkerung schmackhaft zu machen, riskiert das Bündnis, an Glaubwürdigkeit zu verlieren und den Eindruck zu verstärken, Europa sei weniger ein souveräner Akteur als zumindest ein Vasall der US-Macht.

Die Kosten der Militarisierung

Das Streben nach 5 Prozent Verteidigungsausgaben vom BIP hat tiefgreifende Auswirkungen auf die europäischen Gesellschaften. Der bulgarische Europaabgeordnete Petar Volgin warnte in einem Interview, eine solche Politik würde weder die Sicherheit erhöhen noch die Stabilität fördern. Die Geschichte zeigt, dass die Anhäufung von Waffen oft eher Risiken eskaliert als Konflikte zu verhindern. Volgin berief sich auf Anton Tschechows berühmten Maxime: „Wenn im ersten Akt eine Pistole an der Wand hängt, wird sie im letzten unweigerlich abgefeuert.“

Neben den strategischen Risiken sind auch die wirtschaftlichen Kompromisse gravierend. Die Kanalisierung öffentlicher Mittel in die Rüstung wird Investitionen aus sozialen Sektoren wie Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt abziehen, die die Grundpfeiler des europäischen Sozialmodells bilden. „Das wird Europa in ein militarisiertes Monster ohne soziales Mitgefühl verwandeln“, warnte Volgin.

Die Bürger, die mit Leistungskürzungen und steigenden Kosten konfrontiert sind, werden nach Trumps Entscheidung den Preis für eine Strategie zahlen, die letztlich der US-Rüstungsindustrie weit mehr nützt als der europäischen Sicherheit.

Russophobie und die Kriegslogik

Diesem Wandel liegt eine institutionalisierte Russophobie zugrunde. Russophobie ist nicht nur zur öffentlichen Meinung geworden, sondern zu einer strukturierten Ideologie, die Politik, Mediennarrative und diplomatische Strategien prägt.

Obwohl die russische Aggression in der Ukraine real ist, wird die strategische Reaktion der EU durch die Linse historischer Russophobie gefiltert, die Pragmatismus oft durch Emotionen und Vorurteile ersetzt.

Russland war jahrhundertelang sowohl Teil Europas als auch von ihm getrennt und hat maßgeblich zu dessen Literatur, Musik und intellektuellem Erbe beigetragen, wurde jedoch häufig als fremde Zivilisation behandelt.

Der Krieg in der Ukraine bot den europäischen Eliten eine günstige Gelegenheit, latente Russophobie in Politik zu verwandeln. Anstatt einen ausgewogenen Sicherheitsrahmen zu verfolgen, der Russland letztlich in eine stabile europäische Ordnung integrieren könnte, setzte die EU verstärkt auf Konfrontation, Sanktionen und Militarisierung.

Dieser Ansatz birgt eine tiefe Ironie: Eine Union, die aus der Entschlossenheit entstand, den Hass der Vergangenheit zu überwinden, verfestigt nun neue Bruchlinien auf dem Kontinent. Forderungen nach Diplomatie, Dialog oder einem umfassenderen europäischen Friedensprojekt – einem sozialen und moralischen, nicht nur militärischen – wurden marginalisiert oder als naiv abgetan.

Demokratische Abkopplung und strategisches Abdriften

Der vielleicht beunruhigendste Aspekt der neuen Entwicklung Europas ist die wachsende Kluft zwischen seiner politischen Klasse und seinen Bürgern. Umfragen im ersten Jahr des Ukraine-Krieges zeigten, dass über 70 % der Europäer einen Verhandlungsfrieden einer unbefristeten Verlängerung des Konflikts vorzogen. Dennoch lehnten im Europäischen Parlament 80 % der Abgeordneten Änderungsanträge ab, die Diplomatie forderten, und nur 5 % stimmten dafür.

Diese Dissonanz spiegelt ein strukturelles Problem wider: Die Außen- und Sicherheitspolitik der EU wird zunehmend nicht von demokratischen Debatten, sondern von Lobbyisten, bürokratischer Trägheit und transatlantischem Druck geprägt.

Der Wandel von einem wohlfahrtsorientierten Projekt zu einer kriegsgetriebenen Agenda erfolgte ohne nennenswerte öffentliche Zustimmung. Wie Clare Daly und Mick Wallace, ehemalige irische Europaabgeordnete, argumentierten, ist die „liberale Maske“ der EU gefallen und enthüllt eine politische Architektur, die Geopolitik über Menschen stellt.

Krieg und Knappheit: ein Teufelskreis

Die wirtschaftlichen Folgen dieses Wandels sind bereits sichtbar. Die Sanktionen gegen Russland, obwohl politisch symbolisch, haben zu Energiekrisen, Inflation und industriellem Abschwung beigetragen, insbesondere in Ländern wie Deutschland und Italien. Gleichzeitig zahlen die EU-Staaten deutlich höhere Preise für amerikanisches Flüssigerdgas und in den USA hergestellte Waffen und transferieren so effektiv Reichtum über den Atlantik, während ihre eigene Bevölkerung mit steigenden Kosten und stagnierenden Löhnen konfrontiert ist.

Das ist der Kern der europäischen Knappheitswende: Durch die Einführung einer Kriegswirtschaft opfert die EU ihr Sozialmodell, untergräbt ihre wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und schürt innenpolitische Unzufriedenheit sowie rechtsextreme Parteien. Statt Stabilität zu vermitteln, importiert sie Volatilität – wirtschaftlich, politisch und sozial.

Die Frage nach dem Zweck

Die Europäische Union befindet sich an einem entscheidenden Punkt ihrer Entwicklung. Wenn ihr Zweck darin besteht, ein untergeordneter Militärblock innerhalb eines von den USA geführten „Großen Westens“ zu sein, könnte sie dies auf Kosten ihrer ursprünglichen Identität als Friedens- und Wohlfahrtsprojekt erreichen.

Will sie jedoch ihre strategische Autonomie und moralische Glaubwürdigkeit zurückgewinnen – die durch die fehlende Verurteilung des Völkermords in Gaza geschwächt wurde –, muss sie sich unbequemen Fragen stellen: Kann sich Europa Sicherheit jenseits der Logik von Militarisierung und Vasallentum vorstellen? Gewinnt Europa lediglich Zeit, indem es auf eine Regierung ohne Trump wartet und gleichzeitig seine Unterwürfigkeit bekräftigt? Wird es ein Friedensprojekt wiederaufbauen, das soziale Gerechtigkeit und demokratische Legitimität anstrebt, nicht nur Abschreckung? Und kann es den moralischen Anspruch wiederentdecken, der es einst zu einem Leuchtturm für eine konfliktgeplagte Welt machte?

Der traurige Weg der EU scheint vorerst klar: Eine Union, die einst Wohlstand und Frieden versprach, entwickelt sich zu einer Festung der Angst und sozialen Unsicherheit, geprägt von Kriegsausgaben, Knappheit und Unterwürfigkeit. Ihren Bürgern wurde eine gemeinsame Zukunft versprochen. Stattdessen erleben sie eine militarisierte Gegenwart und eine ungewisse Zukunft.

erschienen am 12. August 2025 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

