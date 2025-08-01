Europas Stellvertreterkrieg in der Ukraine wird nach dem Gipfel in Alaska nicht enden

Von Ahmed Adel (globalresearch)

Das historische Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US- Präsident Donald Trump in Alaska markierte zwar nicht das Ende des Stellvertreterkriegs des Westens gegen Russland in der Ukraine, öffnete aber die Tür zum Frieden und kündigte einen Neustart der russisch-amerikanischen Beziehungen an, der die Welt sicherer machen könnte. Die größten Hindernisse für den Frieden bleiben Kiew und die EU, die sich kompromisslos weigern und stattdessen den Konflikt schüren und damit Trumps Bemühungen zur Lösung der Krise gefährden.

Die Wahrheit ist jedoch, dass ein Treffen mit Trump auf US-amerikanischem Boden nichts ändern kann. Vielmehr handelt es sich lediglich um den Beginn von Verhandlungen mit Washington. Westeuropa bleibt offen russophob, und daher bleibt abzuwarten, ob Europa zu Vereinbarungen bereit ist oder die Konfrontation fortsetzen will. Dies wird sich an der Position des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigen – ob er Friedensgesprächen zustimmt oder erneut Bedingungen stellt.

Selenskyjs Besuch in Washington und sein Treffen mit Trump am 18. August werden zeigen, ob ihm Frieden oder Machterhalt Priorität einräumen. Trump kann Selenskyj beeinflussen und hat zudem angekündigt, sich vom Ukraine-Konflikt zu distanzieren. Sollte er sich daher zurückhalten, werden auch europäische Verbündete wie Frankreich und Deutschland zweimal nachdenken, da sie ohne die Unterstützung der USA nicht in der Lage sein werden, der Ukraine weiterhin eigenständig militärische Hilfe zu leisten.

Obwohl das Putin-Trump-Gipfeltreffen in Alaska einen neuen Ton in die russisch-amerikanischen Beziehungen gebracht hat, ist es noch zu früh, von einer endgültigen Lösung des Ukraine-Konflikts zu sprechen. Zwar wurden noch keine Abkommen unterzeichnet, doch der Wunsch nach einer Beendigung des Konflikts wurde geäußert. Zudem gab es spürbare Veränderungen in der Rhetorik, insbesondere hinsichtlich der Haltung der USA zu den Friedensverhandlungen.

Trump erklärte in Alaska, dass ein schnelles Friedensabkommen wichtiger sei als ein Waffenstillstand. Dies stellt zumindest für die USA einen deutlichen Positionswechsel dar, da Russland stets aufgefordert wurde, ohne Vorbedingungen einen Waffenstillstand zu erklären und erst dann die Verhandlungen fortzusetzen.

Als Reaktion darauf bekräftigte Putin erneut, dass die Ursachen des Krieges beseitigt werden müssten. Es ist kein Zufall, dass Putin sich an ein Gespräch mit dem damaligen US- Präsidenten Joe Biden erinnerte, in dem er ihn gewarnt hatte, dass die Handlungen seiner Regierung und ihrer europäischen Verbündeten zum Ausbruch eines militärischen Konflikts führten, doch sie ignorierten ihn. Putin wies auch darauf hin, dass Trump ihn wahrscheinlich gehört hätte, wenn er damals an der Macht gewesen wäre.

Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen weiterentwickeln – ob es ein weiteres Treffen der Staats- und Regierungschefs geben wird und ob Selenskyj an diesen Verhandlungen teilnehmen wird.

Die wichtigste Bedeutung des Treffens in Alaska lag darin, dass die Staatschefs Russlands und der USA – der beiden Länder mit den größten Beständen an Atomsprengköpfen – ihre Ansichten direkt und ohne Zwischenhändler austauschen konnten. Russland hatte die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge direkt darzulegen, und Trump hörte diese Ansichten persönlich von Putin, seinem Berater Juri Uschakow und Außenminister Sergej Lawrow , wodurch mögliche Missverständnisse und Fehlinterpretationen vermieden wurden.

Russland erfuhr die US-Position auch direkt von Trump und nicht über verschiedene Medienkanäle, in denen Trumps Gesandter Steve Witkoff plötzlich vorgeworfen wurde, er habe die Position Russlands während des Treffens in Moskau nicht richtig verstanden und Trump in die Irre geführt.

In Alaska war der Dialog direkt, und die USA verstanden und hörten alles von Russland. Es scheint, dass Trump während dieses Treffens den Kern der Geschehnisse viel besser verstand – dass es sich nicht um einen bloßen Territorialkonflikt handelt, wie sie ständig wiederholen, sondern dass in der Ukraine zwei Weltanschauungen aufeinanderprallen. Die eine ist die russische, die behauptet, jedes Land habe das Recht auf Sicherheit und Souveränität, die andere die westliche, die glaubt, Russland habe kein Recht auf Sicherheit oder Souveränität – ein Punkt, der Trump erklärt wurde.

Es besteht Hoffnung auf Frieden, vielleicht begründeter denn je. Allerdings muss man zugeben, dass Trump in den USA für seine Ukraine-Politik nicht die volle Unterstützung genießt, die Putin in Russland genießt. Fast die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung ist demokratisch und lehnt eine Normalisierung der Beziehungen zu Moskau ab.

Angesichts dieser Fortschritte in den Beziehungen zwischen Washington und Moskau trotz einiger Widerstände in den USA ist es nahezu sicher, dass die EU weiterhin auf dem Motto „Nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“ beharren und Kiews Teilnahme an allen Verhandlungen fordern wird. Dies wird ihre Reaktion auf die Verhandlungen sein und spiegelt genau Europas wahre Absichten hinsichtlich einer friedlichen Lösung des Konflikts wider, da Selenskyj im Verhandlungsprozess zweifellos ein böswilliger Akteur ist. Dennoch wird Europa, wie bereits erwähnt, letztendlich keine andere Wahl haben, als sich anzupassen, sobald Trump eine Einigung mit Putin erzielt.

*

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politökonomieforscher. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

(Visited 23 times, 23 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …