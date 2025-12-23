Europas Panikwirtschaft: Eingefrorene Vermögenswerte, leere Arsenale und das stille Eingeständnis der Niederlage

Gerry Nolan (antikrieg)

Wenn eine Premierministerin ihren Mitarbeitern rät, sich auszuruhen, weil das nächste Jahr viel schlimmer wird, ist das kein Galgenhumor. Es ist keine Erschöpfung. Es ist ein Verrat, eine Bemerkung, die Führungskräfte nur dann machen, wenn die internen Prognosen nicht mehr mit der öffentlichen Darstellung übereinstimmen.

Giorgia Meloni sprach nicht zu den Wählern. Sie sprach zum Staat selbst – zum bürokratischen Kern, der mit der Umsetzung von Entscheidungen betraut ist, deren Konsequenzen sich nicht länger verbergen lassen. Ihre Worte handelten nicht von einer alltäglichen Arbeitsbelastung. Sie handelten von Einschränkungen. Von Grenzen. Von einem Europa, das vom Krisenmanagement in einen kontrollierten Niedergang übergegangen ist und weiß, dass 2026 der Zeitpunkt ist, an dem die aufgelaufenen Kosten endgültig zusammenbrechen.

Was Meloni durchblicken ließ, ist das, was Europas Eliten bereits wissen: Das westliche Projekt in der Ukraine ist mit voller Wucht auf die materielle Realität gestoßen. Nicht auf russische Propaganda. Nicht auf Desinformation. Nicht auf Populismus. Sondern auf Stahl, Munition, Energie, Arbeitskräfte und Zeit. Sobald die materielle Realität sich durchsetzt, schwindet die Legitimität.



Der Krieg, den Europa nicht liefern kann

Europa kann sich für den Krieg rüsten. Es kann nicht für den Krieg produzieren.

Vier Jahre nach Beginn eines hochintensiven Abnutzungskrieges sehen sich die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa einer Wahrheit gegenüber, die sie jahrzehntelang verdrängt haben: Man führt einen solchen Konflikt nicht mit theatralischen Reden, Sanktionen oder dem Abbruch der Diplomatie. Man führt ihn mit Granaten, Raketen, ausgebildeten Besatzungen, Reparaturzyklen und Produktionsraten, die die Verluste übersteigen – Monat für Monat, ohne Unterbrechung.

Bis 2025 ist diese Kluft nicht mehr theoretisch.

Russland produziert mittlerweile Artilleriemunition in einem Umfang, der, wie westliche Offizielle selbst einräumen, die Gesamtproduktion der NATO übertrifft. Die russische Industrie hat auf kontinuierliche, nahezu kriegsähnliche Produktion umgestellt (ohne überhaupt vollständig mobilisiert zu sein), mit zentralisierter Beschaffung, vereinfachten Lieferketten und staatlich gesteuerter Produktion. Schätzungen zufolge produziert Russland jährlich mehrere Millionen Artilleriegeschosse – die Produktion läuft bereits, sie ist nicht nur versprochen.

Europa hingegen feiert 2025 Ziele, die es niemals erreichen kann. Das wichtigste Versprechen der Europäischen Union lautet weiterhin: zwei Millionen Granaten pro Jahr – ein Ziel, das von neuen Anlagen, neuen Verträgen und neuen Arbeitskräften abhängt, die sich im entscheidenden Zeitfenster des Krieges, wenn überhaupt, nicht vollständig realisieren lassen. Selbst wenn dieses Ziel erreicht würde, käme es nicht an die russische Produktion heran. Die Vereinigten Staaten rechnen nach einer Notfallerweiterung mit etwa einer Million Granaten jährlich – und das ist ein großes Wenn –, wenn die volle Produktionskapazität erreicht wird. Selbst auf dem Papier kann die westliche Produktion kaum mit der bereits gelieferten russischen Menge mithalten. Man könnte sagen: ein Papiertiger.

Dies ist keine bloße Lücke. Es ist ein massives Tempo-Diskrepanz. Russland produziert bereits in großem Umfang. Europa träumt davon, diese Produktionskapazität später wieder aufzubauen.

Und Zeit ist die einzige Variable, die nicht sanktioniert werden kann.

Auch die Vereinigten Staaten von Amerika können Europas geschwächte Kapazitäten nicht einfach kompensieren. Washington steht vor eigenen industriellen Engpässen. Die Produktion von Patriot-Abfangraketen liegt bei wenigen Hundert pro Jahr, während der Bedarf gleichzeitig die Ukraine, Israel, Taiwan und die US-amerikanischen Reserven umfasst – ein Ungleichgewicht, das laut hochrangigen Pentagon-Beamten nicht schnell, wenn überhaupt, behoben werden kann. Ähnlich sieht es im US-amerikanischen Marineschiffbau aus: U-Boot- und Überwasserkampfschiffprogramme hinken Jahre hinterher, bedingt durch Arbeitskräftemangel, veraltete Werften und Kostenüberschreitungen, die eine nennenswerte Erweiterung bis in die 2030er-Jahre verschieben. Die Annahme, Amerika könne Europa industriell unterstützen, entspricht nicht mehr der Realität. Dies ist kein rein europäisches Problem, sondern ein Problem des gesamten Westens.

Kriegsbereitschaft ohne Fabriken

Europäische Politiker sprechen von „Kriegsbereitschaft“, als wäre es eine politische Haltung. In Wirklichkeit handelt es sich um einen industriellen Zustand, den Europa nicht erreicht.

Neue Artillerie-Produktionslinien benötigen Jahre, um eine stabile Produktionskapazität zu erreichen. Die Fertigung von Abfangraketen erfolgt in langen Zyklen, gemessen in Chargen, nicht in Spitzenzeiten. Selbst grundlegende Rohstoffe wie Sprengstoffe stellen weiterhin Engpässe dar. Anlagen, die vor Jahrzehnten stillgelegt wurden, werden erst jetzt wieder in Betrieb genommen, und einige werden voraussichtlich erst Ende der 2020er-Jahre ihre volle Kapazität erreichen.

Allein dieses Datum ist ein Eingeständnis.

Russland hingegen operiert bereits im Kriegstempo. Sein Verteidigungssektor liefert jährlich Tausende von gepanzerten Fahrzeugen, Hunderte von Flugzeugen und Hubschraubern sowie große Mengen an Drohnen.

Europas Problem ist nicht konzeptioneller, sondern institutioneller Natur. Deutschlands vielgepriesene Zeitenwende hat dies schonungslos offengelegt. Zehn Milliarden wurden bewilligt, doch Engpässe bei der Beschaffung, fragmentierte Vertragsgestaltung und eine verkümmerte Lieferantenbasis führten dazu, dass die Lieferungen den Ankündigungen um Jahre hinterherhinkten. Frankreich, oft als Europas leistungsfähigster Waffenproduzent genannt, kann zwar komplexere Systeme herstellen – aber nur in geringen Stückzahlen, gemessen im Dutzendbereich, während ein Abnutzungskrieg Tausende erfordert. Selbst die EU-Initiativen zur Beschleunigung der Munitionsproduktion erweiterten die Kapazitäten auf dem Papier, während die Front innerhalb weniger Wochen Granaten verbrauchte. Dies sind keine ideologischen, sondern administrative und industrielle Fehler, die sich unter Druck noch verschärfen.

Der Unterschied ist strukturell. Die westliche Industrie wurde auf Aktionärseffizienz und Friedensmargen optimiert. Die russische Industrie wurde für die Belastbarkeit unter Druck neu organisiert. Die NATO kündigt Hilfspakete an. Russland zählt die Lieferungen.

Die 210-Milliarden-Euro-Fantasie

Diese industrielle Realität erklärt, warum die Geschichte der eingefrorenen Vermögenswerte so wichtig war und warum sie scheiterte.

Die europäische Führung verfolgte die Beschlagnahme russischer Staatsvermögen nicht aus juristischer Raffinesse oder moralischer Klarheit. Sie tat es, weil sie Zeit brauchte. Zeit, um nicht eingestehen zu müssen, dass der Krieg unter westlichen Industriebedingungen nicht zu führen war. Zeit, um Produktion durch Finanzmittel zu ersetzen.

Als der Versuch, russische Vermögenswerte in Höhe von rund 210 Milliarden Euro zu beschlagnahmen, am 20. Dezember scheiterte – blockiert durch juristische Risiken, Marktfolgen und Widerstand unter Führung Belgiens, unterstützt von Italien, Malta, der Slowakei und Ungarn, die sich gegen eine vollständige Enteignung aussprachen –, begnügte sich Europa mit einem unzureichenden Ersatz: einem 90-Milliarden-Euro-Kredit an die Ukraine für 2026/27, der mit jährlichen Zinsen in Höhe von 3 Milliarden Euro bedient werden sollte und Europas Zukunft weiter aufs Spiel setzte. Dies war keine Strategie. Es war Notfallmaßnahmen, die eine ohnehin schon geschwächte Union weiter spalteten.

Eine vollständige Enteignung hätte Europas Glaubwürdigkeit als Finanzwächter zerstört. Die dauerhafte Lähmung verhindert zwar die Explosion, führt aber zu einem schleichenden Verfall. Die Vermögenswerte bleiben auf unbestimmte Zeit eingefroren – ein andauernder Akt wirtschaftlicher Kriegsführung, der der Welt signalisiert, dass die in Europa gehaltenen Reserven an Bedingungen geknüpft sind und das Risiko nicht wert sind. Europa hat den Reputationsverlust dem Rechtsbruch vorgezogen. Diese Wahl zeugt von Angst, nicht von Stärke.

Die Ukraine als Bilanzkrieg

Die tiefere Wahrheit ist, dass die Ukraine nicht mehr primär ein militärisches Problem darstellt. Es ist ein Problem der Zahlungsfähigkeit. Washington versteht das. Die Vereinigten Staaten von Amerika können Peinlichkeiten verkraften. Unbefristete Verbindlichkeiten können sie nicht auf unbestimmte Zeit tragen. Ein Ausweg wird gesucht – stillschweigend, uneinheitlich und mit rhetorischer Deckung.

Europa kann sich nicht eingestehen, dass es einen solchen Ausweg braucht. Europa hat den Krieg als existenzielle, zivilisatorische, moralische Frage dargestellt. Es hat Kompromissbereitschaft, Beschwichtigung und Verhandlungskapitulation proklamiert. Damit hat es sich selbst die Auswege verbaut.

Nun lasten die Kosten dort, wo sie sich keiner Erzählung entziehen lassen: auf den europäischen Haushalten, den europäischen Energierechnungen, der europäischen Industrie und dem europäischen politischen Zusammenhalt. Der 90-Milliarden-Euro-Kredit ist keine Solidarität. Es ist die Verbriefung des Niedergangs – die Fortführung von Verpflichtungen, während die produktive Basis, die sie rechtfertigen soll, weiter schwindet.

Meloni weiß das. Deshalb klang ihr Ton nicht trotzig, sondern erschöpft.

Zensur als Panikmanagement

Mit zunehmender Verschärfung der materiellen Grenzen verschärft sich die Kontrolle über die öffentliche Meinung. Bei der aggressiven Durchsetzung des EU-Gesetzes über digitale Dienste geht es nicht um Sicherheit. Es geht um Eindämmung in ihrer orwellschsten Form – die Errichtung eines Informationsperimeters um einen Elitenkonsens, der einer offenen Rechenschaftspflicht nicht mehr standhält. Wenn Bürgerinnen und Bürger erst ruhig, dann unerbittlich fragen: „Wozu das Ganze?“, zerbricht die Illusion von Legitimität schnell.

Deshalb reicht der regulatorische Druck nun über Europas Grenzen hinaus und provoziert transatlantische Spannungen um Zuständigkeit und Meinungsfreiheit. Selbstbewusste Systeme fürchten keine Diskussion. Fragile schon. Zensur ist hier keine Ideologie. Sie ist eine Versicherung.

Deindustrialisierung: Der unausgesprochene Verrat

Europa hat Russland nicht nur sanktioniert. Es sanktionierte sein eigenes Industriemodell.

Bis 2025 zahlt die europäische Industrie weiterhin deutlich höhere Energiekosten als ihre Konkurrenten in den USA oder Russland. Deutschland, der Motor, verzeichnet einen anhaltenden Rückgang energieintensiver Produktionsstätten. Die Chemie-, Stahl-, Düngemittel- und Glasproduktion wurde entweder eingestellt oder verlagert. Kleine und mittlere Unternehmen in Italien und Mitteleuropa gehen still und leise pleite, ohne dass dies Schlagzeilen macht.

Deshalb kann Europa seine Munitionsproduktion nicht in dem erforderlichen Umfang steigern. Deshalb bleibt die Wiederbewaffnung ein Versprechen und keine Realität. Billige Energie war kein Luxus. Sie war das Fundament. Wird sie durch Selbstsabotage (Nordstream u. a.) entfernt, bricht das System zusammen.

China, das all dies beobachtet, trägt die andere Hälfte von Europas Albtraum in sich. Es verfügt über die größte Produktionsbasis der Welt, ohne in Kriegsbereitschaft versetzt worden zu sein. Russland braucht Chinas Breite nicht, sondern nur dessen strategische Tiefe in Reserve. Europa hat keines von beidem.

Was Meloni wirklich fürchtet

Nicht harte Arbeit. Nicht einen vollen Terminkalender. Sie fürchtet ein Jahr 2026, in dem Europas Eliten die Kontrolle über drei Dinge gleichzeitig verlieren.

Geld – da die Ukraine-Finanzierung zu einem Problem für die EU-Bilanz wird und die Illusion, „Russland wird zahlen“, ersetzt.

Die öffentliche Meinung – da die Zensur verschärft wird und dennoch die Frage, die über den Kontinent hallt, nicht unterdrücken kann: Wozu das alles?

Die Disziplin des Bündnisses – da Washington den Ausstieg manövriert, während Europa die Kosten, das Risiko und die Demütigung trägt.

Das ist die Panik. Nicht den Krieg über Nacht zu verlieren, sondern die Legitimität langsam zu verlieren, während die Realität durch Energierechnungen, stillgelegte Fabriken, leere Arsenale und verpfändete Futures an die Oberfläche dringt.

Die Menschheit am Abgrund

Dies ist nicht nur eine Krise Europas. Es ist eine Krise unserer Zivilisation. Ein System, das nicht produzieren, nicht erneuern, nicht die Wahrheit sagen und sich nicht zurückziehen kann, ohne seine Glaubwürdigkeit zu verlieren, hat seine Grenzen erreicht. Wenn Führungskräfte beginnen, ihre Institutionen auf schlimmere Jahre vorzubereiten, prognostizieren sie keine Unannehmlichkeiten. Sie räumen ein, dass die Strukturen geschwächt sind.

Melonis Bemerkung war bedeutsam, weil sie die Inszenierung durchschaute. Imperien verkünden ihren Triumph lautstark. Systeme im Niedergang senken die Erwartungen stillschweigend – oder lautstark, wie im Fall von Meloni.

Die europäische Führung senkt die Erwartungen jetzt, weil sie weiß, was die Lagerhäuser bergen, was die Fabriken noch nicht liefern können, wie die Schuldenkurven aussehen – und was die Öffentlichkeit bereits zu begreifen beginnt.

Für die meisten Europäer wird diese Abrechnung nicht als abstrakte Debatte über Strategie oder Lieferketten erfolgen. Sie wird als eine viel einfachere Erkenntnis kommen: Dies war nie ein Krieg, dem sie zugestimmt haben. Er wurde nicht geführt, um ihre Heimat, ihren Wohlstand oder ihre Zukunft zu verteidigen. Es wurde aus Gier nach einem Imperium geführt und mit ihrem Lebensstandard, ihrer Industrie und der Zukunft ihrer Kinder bezahlt.

Man sagte ihnen, es ginge ums Überleben. Man sagte ihnen, es gäbe keine Alternative. Man sagte ihnen, Opferbereitschaft sei eine Tugend.

Doch was die Europäer wollen, ist keine endlose Mobilisierung oder dauerhafte Sparmaßnahmen. Sie wollen Frieden. Sie wollen Stabilität. Sie wollen die stille Würde des Wohlstands – bezahlbare Energie, eine funktionierende Industrie und eine Zukunft, die nicht durch Konflikte verpfändet ist, denen sie nicht zugestimmt haben.

Und wenn diese Wahrheit sich durchsetzt, wenn die Angst schwindet und der Bann gebrochen ist, werden die Europäer keine technische, ideologische oder rhetorische Frage stellen.

Sie wird menschlich sein. Warum wurden wir gezwungen, alles für einen Krieg zu opfern, dem wir nie zugestimmt haben, und warum wurde uns gesagt, es gäbe keinen Frieden, der es wert wäre, angestrebt zu werden? Und das ist es, was Meloni nachts wach hält.

erschienen am 24. Dezember 2025 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel

Gerry Nolan ist Politikwissenschaftler, Autor und Stratege mit den Schwerpunkten Geopolitik, Sicherheitspolitik und die strukturelle Dynamik globaler Macht. Er ist Gründer und Herausgeber von The Islander, einer unabhängigen Medienplattform, die sich mit Krieg, Diplomatie, Wirtschaftspolitik und dem sich beschleunigenden Wandel hin zu einer multipolaren Welt auseinandersetzt.

