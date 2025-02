Europas Kriegspartei nimmt Trump ins Visier

Der US-Präsident sollte sich weiter für einen Frieden in der Ukraine einsetzen

Eldar Mamedov (antikrieg)

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu führen, hat eine Flut alarmistischer, teilweise geradezu hysterischer Reaktionen aus den üblichen kriegstrreiberischen Kreisen in Europa und Amerika ausgelöst. Trump sollte diese Reaktionen ignorieren und seine Friedensinitiative vorantreiben.

Mehrere europäische Politiker zeigten sich überrascht über Trumps Telefongespräch mit Putin in der vergangenen Woche und äußerten ihre Bestürzung darüber, dass sie nicht konsultiert worden waren. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, der Anruf sei „aus heiterem Himmel“ gekommen – als ob sie nicht von Trumps seit langem bekundeter Befürwortung von Verhandlungen mit Putin zur Beilegung des Ukraine-Kriegs gewusst hätte. Ihre Amtskollegen aus dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Polen und anderen Ländern schlossen sich ihr an und betonten, dass keine Vereinbarung über die Ukraine über die Köpfe der Ukrainer und Europäer hinweg getroffen werden kann.

Der ehemalige schwedische Ministerpräsident Carl Bildt gab den Ton an, indem er nicht allzu subtil andeutete, dass Präsident Trump ein moderner Chamberlain sei und dass seine Friedensinitiative zu einem weiteren „München“ führen werde – eine abgedroschene Floskel, mit der die Falken stets versuchen, jegliche Gespräche mit Gegnern als unehrenhafte Beschwichtigungsversuche zu diskreditieren.

Die überspitzten Parallelen zu Chamberlains Beschwichtigungspolitik gegenüber Hitler sind zwar klischeehaft, aber ernst gemeint und in manchen Kreisen auch wirksam. Sie zielen darauf ab, Trump als Schwächling und Dummkopf darzustellen, der unweigerlich von Putin ausgespielt werden wird. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, besteht nach dieser Logik darin, Trump dazu zu bringen, ernsthafte Verhandlungen mit Moskau abzubrechen, noch bevor sie begonnen haben, und zu einer maximalistischen Standardposition zurückzukehren.

Die Äußerungen von Verteidigungsminister Pete Hegseth in der vergangenen Woche, wonach die Ukraine nicht der NATO beitreten wird und als Preis für den Frieden den Verlust eroberter Gebiete hinnehmen muss, haben Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks weiter verärgert. Eine Reihe hochrangiger demokratischer Abgeordneter und die Hohe Vertreterin der EU für Außenpolitik Kaja Kallas warfen Trump und Hegseth vor, ihr Druckmittel aufzugeben, bevor die Gespräche überhaupt begonnen hatten. Indem Kallas versprach, Europa werde die Umsetzung der US-Zugeständnisse behindern, ermutigte sie die Ukraine, Hegseths Vorschlag abzulehnen.

Kiew mag sich von solchen Argumenten überzeugen lassen, aber Washington sollte von der Legitimität dieses neuen Ansatzes überzeugt sein. Zunächst einmal hatte die EU die Chance, ihre eigene Friedensinitiative weit vor der Trump-Regierung zu starten. Die Argumente für eine solche Initiative waren und sind aus europäischer Sicht überzeugend. Auch wenn die Ukrainer bewundernswert kämpfen, ist die langfristige Entwicklung auf dem Schlachtfeld für Russland günstig. Darüber hinaus wächst die Kriegsmüdigkeit nicht nur unter den Ukrainern, sondern auf dem gesamten Kontinent, und die Mehrheit der Europäer befürwortet ein Ende des Krieges auf dem Verhandlungswege. Eine Beendigung des Krieges, vor allem wenn sie mit einer Aufhebung der Sanktionen gegen Russland einhergeht, würde erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen, die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken und Ressourcen für das von Europa geschätzte Wohlfahrtsmodell freisetzen.

Doch seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges wurde der einzige europäische Führer, der sich konsequent für Friedensverhandlungen mit Russland ausgesprochen hat – der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban -, wegen angeblicher Überschreitung seiner Grenzen verspottet und geächtet. Orban liegt schon seit langem wegen innenpolitischer Fragen mit Brüssel im Clinch, aber die Ukraine-Frage hat die Rivalität noch verstärkt. Während Orban versucht hat, einen Raum für die Diplomatie zwischen Moskau und dem Westen zu öffnen, wagte keiner der etablierten, „respektablen“ EU-Führer, einen anderen Weg als das unerbittliche und quixotische Streben nach einem totalen militärischen Sieg über Russland ins Auge zu fassen. Diese Politiker sind nicht in der Lage, Trump eine Lektion zu erteilen, da ihre eigene Politik so kläglich gescheitert ist.

Auch der Vorwurf, die USA hätten vor den Gesprächen ihren Einfluss auf Russland aufgegeben, ist nicht stichhaltig. Hegseths Eingeständnis, dass die Ukraine nicht alle ihre Gebiete zurückerhalten wird, „ist kein Zugeständnis an Russland, sondern ein Zugeständnis an die Realität“, wie es der außenpolitische Analyst Stephen Wertheim kürzlich ausdrückte. Dasselbe gilt für den Widerstand des Weißen Hauses gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine als Teil eines Friedensabkommens. Kritiker von Trump sollten erklären, warum Putin überhaupt Verhandlungen über einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine in Erwägung ziehen sollte, den er mit einem Krieg verhindern wollte. Wenn die Winde auf dem Schlachtfeld zu Putins Gunsten wehen, was sollte ihn dann davon abhalten, auf weitere territoriale Vorteile zu drängen, wozu ihn doch seine eigene Kriegspartei drängt?

Die tatsächliche Alternative zu der von Hegseth grob umrissenen Einigung ist keine Verbesserung für die Ukraine im Hinblick auf die NATO und die vollständige Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität, sondern überhaupt keine Gespräche und weitere russische Vorstöße vor Ort. In diesem Szenario würde sich die Ukraine in einer noch schlimmeren Situation befinden, wenn es zu Gesprächen käme. Es würden mehr Menschen getötet, mehr Land besetzt (von derzeit etwa 20 Prozent auf 30 bis 40 Prozent) und mehr Infrastruktur zerstört.

Der Vorwurf, Trump würde die Ukraine verraten, ist faktisch falsch: Nach der Vision des Präsidenten würden die USA die Ukraine auch nach einer friedlichen Lösung weiterhin militärisch unterstützen, im Gegenzug für den Zugang zu Bodenschätzen. Sollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij jedoch unter dem Eindruck der Versprechungen der Europäer Trumps Pläne ablehnen, wie er es in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Freitag nachdrücklich angedeutet hat, besteht die Gefahr, dass die Ukraine die amerikanische Unterstützung verliert, was für das Land vor Ort äußerst verheerende Folgen hätte.

Nach drei Jahren brutaler Kämpfe und Hunderttausenden von Toten ist Trumps Initiative eine Chance auf Frieden oder zumindest auf einen eingefrorenen Konflikt. Wenn europäische Politiker wie Kallas darauf bestehen, Zelensky dazu zu bewegen, die von Washington skizzierten Bedingungen abzulehnen (ohne realistische Alternativen anzubieten) und mit den Reserven, die der Ukraine noch zur Verfügung stehen, weiterzukämpfen, sollte Trump den Europäern unverblümt klarmachen, dass sie auf sich allein gestellt sind und dass die USA sogar einen Austritt aus der NATO in Erwägung ziehen könnten – eine Option, die bisher nicht in Betracht gezogen wurde. Eine solche Warnung könnte die Gemüter in Brüssel bewegen und die europäische Kriegspartei zum Frieden bewegen.

erschienen am 19. Februar 2025 auf > The American Conservative > Artikel

Eldar Mamedov ist ein außenpolitischer Analyst mit Sitz in Brüssel.

