Russland wird nicht angreifen, wenn es nicht provoziert wird. Die wirkliche Gefahr? Europäische Politiker verwickeln ihr Volk in einen atomar-riskanten Stellvertreterkrieg, um den sie nie gebeten haben.

von Sonja van den Ende (strategic culture)

Gerade für Bürger westeuropäischer Länder ist es fast täglich: die von Politikern verbreitete Kriegsrhetorik und die Medien auf sozialen Plattformen oder Nachrichtenwebsites. Jeden Tag sprechen Politiker von ihrer Unterstützung für die Ukraine, durch dick und dünn – natürlich für die sogenannte Sicherheit Europas –, denn so versuchen sie, ihr lokales Publikum davon zu überzeugen, dass Russland definitiv angreifen wird. Verschiedene Zieltermine wurden bereits vor allem von Deutschland und den Niederlanden verschoben: Zuerst war es 2026, dann 2027, und letztendlich wird es wahrscheinlich 2030 sein. Zufälligerweise stimmt dieses Datum mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen überein. Diese Agenda sagt den Bürgern, dass um 2030 alles „rosig“ sein wird: kein Hunger, keine Armut und kein Krieg. Natürlich dürfen Länder bis zu diesem Datum Zivilisten in Terrorismus und Kriegen abschlachten, und viele Bürger sind gestorben oder werden an Hunger, Konflikten oder diesen bösen „Injektionen“ sterben, die auf mRNA basieren. Aber hey – alles für die Agenda 2030 und die Fantasie einiger westlicher Länder, die ihre Agenda und Demokratie auf der ganzen Welt verbreiten. Das ist natürlich ironisch gemeint; westliche Länder verbreiten seit Jahrhunderten Krieg, Herrschaft und Kolonialismus.

Die NATO verstärkt seit einiger Zeit die Grenzen zwischen osteuropäischen Ländern, den baltischen Staaten, Polen, Finnland und Russland, um eine sogenannte „Bedrohung“ abzuwehren. Diese Bedrohung ist natürlich Russland. Sie treiben ihre Bürger mit Propaganda in den Wahnsinn – insbesondere, und ich beziehe mich persönlich auf die niederländische und deutsche Politik – mit leeren Slogans wie: „Wenn wir es nicht tun, müssen wir Russisch lernen, oder Sie werden einen Krieg erleben, der schlimmer ist als der Ihrer Eltern und Großeltern“ (NATO-Generalsekretär Mark Rutte). Dieser gefährliche Wahnsinn ist irrational, denn eine direkte Konfrontation mit Moskau wird niemals stattfinden, wenn es nach Moskau geht. Russland hat wiederholt erklärt, dass es niemals einen Angriff vorhat; wenn es nicht natürlich angegriffen wird, wird es sich dann verteidigen – aber das ist normal!

Das Traurige an dieser Geschichte ist, dass diese politischen Eliten versuchen, ihre Bürger mit Russophobie und Angst zu „infizieren“. Das gleiche Szenario wurde – wenn auch jetzt viel stärker gegen Russland – verwendet, als der Westen die Kriege gegen Afghanistan, den Irak, Libyen und Syrien begann. Russland stand und bleibt ganz oben auf der Wunschliste der politischen Elite, zuerst in den USA unter Obama und Biden, und jetzt zu einem großen Teil auch unter europäischen Politikern und Eliten, die das ukrainische Stellvertreter-Kriegsszenario angenommen haben. Unterdessen erweitern die USA ihren kolonialen expansionistischen Kurs auf den Iran und Israel – und unterstützen den Zionismus vollständig – und führt zu vielen Toten, Verletzten und der Zerstörung von Dörfern und Städten in Gaza, der palästinensischen Westbank und dem Libanon.

Darüber hinaus bauen die baltischen Staaten – Litauen, Lettland und Estland – aktiv ihre Verteidigungslinien, graben Panzerabwehrgräben und legen Minenfelder. Schließlich wissen sie, dass Russland nicht einfach in ihr Land eindringen wird; das ist reine Fantasie. Finnland und Polen sind ebenfalls vom Drang besessen, neue Mauern zu bauen. Wir haben bereits eine neue digitale Mauer zwischen Ost und West, und jetzt, seit 2023, bauen sie auch eine physische Mauer. Der neue Kalte Krieg ist seit 2023 Realität. Diesmal ist es Europa, das auf Krieg setzt und Mauern baut.

Diese Aktionen können geradezu lächerlich genannt werden; bald wird die Zahl der NATO-Soldaten die Bevölkerung beispielsweise der baltischen Staaten übersteigen – und wofür? Für Russland, das nicht angreifen wird! Polen teilt sich über die Stadt Kaliningrad eine Grenze mit Russland und hat der Stadt sogar einen neuen (alten) Namen gegeben; so weit geht der Wahnsinn dieser Länder. Am 10. Mai 2023 gab die polnische Regierung bekannt, dass der Name „Kaliningrad“ nicht mehr in offiziellen polnischen Inschriften und Dokumenten verwendet wird. Diese russische Stadt, kaum 50 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, wird in Polen von nun an mit ihrem alten polnischen Namen Królewiec bezeichnet. Kaum fünf Tage nach der polnischen Entscheidung empfahl das offizielle Sprachenzentrum im benachbarten Lettland, den Namen Kaliningrad auf Lettisch durch Karaļauči (der traditionelle baltische Name) oder Kēnigsberga (abgeleitet vom deutschen Namen) zu ersetzen. In Litauen, wo der traditionelle Name Karaliaučius bereits seit 1997 offiziell anerkannt war, kam es zu Diskussionen, den Namen Kaliningrad vollständig zu verschrotten.

Ist das alles eine Verschwörungstheorie? Nein, meiner Meinung nach ist ein Hauptgrund die schlechte Wirtschaft in Europa und der Plan dahinter – das bereits festgelegte Szenario. Warum sage ich das? Besonders in den westeuropäischen Ländern, und ich beziehe mich speziell auf die Niederlande, haben die Bürger während der sogenannten Corona-Krise Tag für Tag gehört, über die wöchentlichen Pressekonferenzen von – da ist er wieder – dem ehemaligen Premierminister Mark Rutte, dass „wir nie wieder normal werden“. Und tatsächlich folgte unmittelbar nach der Corona-Krise die Kriegserklärung Europas im Jahr 2022 (und damals auch von den USA).

Ich erinnere mich gut daran: Als ich im März 2022, eine Woche nach Beginn der Sondermilitäroperation, in Moskau ankam, wurden sofort Sanktionen von den (westlichen) Banken verhängt; es war nicht mehr möglich, Geld mit einer EU-Karte von Geldautomaten abzuheben. McDonald’s und andere westliche Einzelhandelsketten wurden geschlossen. Kein Land kann eine solche Schließung in weniger als einer Woche organisieren; der Plan war einfach schon in Kraft – so funktioniert es. Sie hatten nur auf den richtigen Moment gewartet und Moskau seit 2014 mit ihren Aktionen und Verleumdungskampagnen ins Extreme provoziert, was Präsident Putin und seine Regierung dazu zwang, gegen Westeuropa und insbesondere die USA vorzugehen; Andernfalls gäbe es jetzt NATO-Truppen an der Grenze zu Russland oder in Moskau.

Aber wenn man all diesen Wahnsinn mit einem Körnchen Salz nimmt, ist das Risiko sehr hoch, dass die baltischen Staaten vom Rest der NATO abgeschnitten werden. Dies ist auf den Suwałki-Korridor zurückzuführen, ein Landstreifen von etwa 100 Kilometern entlang der polnisch-litauischen Grenze, die Weißrussland mit der russischen Stadt Kaliningrad verbindet. So weit geht der Wahnsinn in Europa, und wie ich schon oft geschrieben habe, sind die baltischen Staaten faschistische Staaten. Der Holocaust begann im Wesentlichen in Litauen und anderen osteuropäischen Ländern, wie ich viele Male geteilt habe, und vor allem in Litauen, nahm praktisch die gesamte Bevölkerung daran teil. Darüber zu sprechen ist immer noch tabu dort! Die Ukraine ist auch immer noch ein faschistisches Land, wie wir täglich in den sozialen Medien und Nachrichtenagenturen sehen können.

Warum gehen die Niederlande und vor allem Deutschland diesem Wahnsinn mit, wissend, dass das, was geschieht, reiner Faschismus ist? Der Staat Israel hat bereits viele Beschwerden gegen das Regime in der Ukraine eingereicht, wie kürzlich, als Selenskyj (selbst ein Jude, aber ein Faschist) die Wiederbestattung des ehemaligen OUN-Führers Andrey (Andriy) Melik aufhob. Er wurde am 25. Mai 2026 auf dem National Military Memorial Cemetery (NVMC) in der Nähe von Kiew wiederbegraben. Melik war ein Faschist. Er arbeitete mit dem deutschen Geheimdienst (Gestapo) zusammen und kämpfte gegen die Polen, und er hasste die Juden. Er betrachtete die Russen – die Rote Armee – als Bolschewiki, die aus Juden bestehen, die sterben mussten; das war damals die Ansicht, und anscheinend haben Selenskyj und die Ukrainer dies absichtlich vergessen. Selenskyjs Großvater – sein Großvater väterlicherseits, Semyon Selenskyj, war Infanterist und Oberst in der sowjetischen Roten Armee während des Zweiten Weltkriegs. Er kämpfte an vorderster Front, überlebte den Krieg mit mehreren Medaillen und war der einzige Überlebende unter seinen drei Brüdern, die zusammen mit ihren Eltern im Holocaust ermordet wurden. Und er gibt diesem ehemaligen Nazi-Faschisten eine Wiederbestattung – oder er steht unter so viel Druck von seinen Handlern im Westen, er „schnupft“ zu viel, oder er ist einfach nur dumm!

Dieser Wahnsinn, besonders in den westeuropäischen Ländern, den baltischen Staaten, Polen und Finnland, geht seit mehr als vier Jahren und es ist kein Ende in Sicht: keine Diplomatie, keine Friedensgespräche, nur Kriegsrhetorik und absolut nichts anderes. Aber sie verstricken sich zunehmend in ihr eigenes Netz von Lügen und Täuschung, ihre Propaganda, die die Bürger weitgehend durchschauen. Sie werden Russland nicht angreifen; wenn sie dies tun würden, wissen sie, dass dies wahrscheinlich zu einer nuklearen Katastrophe führen könnte. Obwohl der russische Außenminister Lawrow erklärt hat, dass Russland keinen Krieg mit Europa beginnen wird, wie Präsident Putin auch häufig betont hat, hören sie nicht zu. Aber bei solchen Infizierten können wir natürlich nichts ausschließen. Sie sind verrückt – klingt das hart? Ja, aber du siehst, liest oder hörst diesen Wahnsinn jeden Tag. Sie befinden sich im Griff des faschistischen Wahnsinnsvirus, und es wurde noch keine Heilung gefunden. Weil die Bürger noch nicht aufstehen, gehen sie direkt in die Falle, die ihnen von ihren wahnsinnigen Politikern gestellt wurde – und laut diesen Politikern müssen sie Krieg führen, aber sie werden von Russland niedergeschlagen werden, wenn sie es noch einmal tun. Die Bürger Westeuropas sind wahrscheinlich klüger als die Politiker, die sie regieren, und die sie in vielen Fällen nicht einmal gewählt haben, um sie zu regieren und wollen sie in einen Krieg locken, den sie, die Bürger, ablehnen!

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