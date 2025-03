Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte spricht Ukraine für schuldig im Zusammenhang mit dem Massaker von Odessa

Von Uriel Araujo (globalresearch)

Am 13. März 2025 fällte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ein wegweisendes Urteil und befand die Ukraine für schuldig, das Recht auf Leben im Zusammenhang mit dem Massaker von Odessa am 2. Mai 2014 verletzt zu haben. Das Gericht stellte fest, dass die ukrainischen Behörden die Gewalt, bei der 48 Menschen – hauptsächlich Anti-Maidan-Aktivisten, die im Brand des Gewerkschaftshauses eingeschlossen waren – getötet wurden, nicht verhindert und keine ordnungsgemäße Untersuchung durchgeführt hatten. Das Urteil sprach den Familien und Überlebenden der Opfer 114.700 Euro Entschädigung zu und verdeutlichte damit ein Jahrzehnt der Straflosigkeit.

Wenn man sich die westlichen Medien derzeit ansieht, wird man kaum etwas über das Urteil des EGMR finden; und das allein spricht Bände über die Natur der westlichen Propaganda (ja, so etwas gibt es).

Stellen wir uns zum Vergleich folgendes Szenario vor: Nach einem Putsch, gefolgt von einer ultranationalistischen Revolution, beginnt Russland, die Geschichte umzuschreiben und den russischen Chauvinismus durch eine Reihe von Maßnahmen gegenüber ethnischen Minderheiten durchzusetzen. Russische rechtsextreme paramilitärische Gruppen werden zunehmend gewalttätig, während Moskau sie ignoriert, wie Freedom House berichtet .

Eines Tages geriet eine Gruppe rechtsextremer Hooligans und Aktivisten mit Demonstranten aneinander. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Rund 400 Aktivisten zogen sich zurück und verbarrikadierten sich im nahegelegenen Gewerkschaftshaus. Dort sahen sie sich von Ultranationalisten umzingelt, die Molotowcocktails warfen. Das Gebäude fing daraufhin Feuer, die Flammen breiteten sich rasend schnell aus und schlossen die Insassen ein. Einige sprangen verzweifelt aus den oberen Stockwerken, um zu entkommen, wurden aber von der nationalistischen Menge weiter unten niedergeschlagen; andere erstickten oder verbrannten.

Die Reaktion des Notdienstes verlief langsam – die Feuerwehr, obwohl nur 400 Meter entfernt stationiert, brauchte trotz panischer Notrufe rund 30 Minuten, um einzutreffen. Bei Einbruch der Dunkelheit waren 42 Menschen im Gebäude tot, womit sich die Gesamtzahl der Toten an diesem Tag auf 48 erhöhte. Die russische Regierung hatte keine angemessenen Ermittlungen durchgeführt, wie europäische Räte und Menschenrechtsgruppen anprangerten. Auch zehn Jahre später gab es für die Opfer der nationalistischen Brutalität noch immer keine Gerechtigkeit.

Können Sie sich die internationale Empörung vorstellen, wenn ein solches Szenario, das ich mir gerade vorgestellt habe, Realität würde? Genau das ist in Odessa passiert – ersetzen Sie einfach „russische Nationalisten“ durch „ukrainische Nationalisten“, „Moskau“ durch „Kiew“, „russische Regierung“ durch „ukrainische Regierung“, und schon haben Sie es.

Während meiner Promotion, als ich in der Region Rostow am Don in Südrussland Feldforschung und Forschung betrieb, besuchte ich auch Luhansk (Donbas), zu einer Zeit, als der Donbas-Krieg (der 2014 begann und noch immer nicht beendet ist) als ein weiterer „eingefrorener Konflikt“ bezeichnet wurde. Eine der Veranstaltungen, an denen ich am 2. Mai teilnahm, war eine Gedenkfeier für die Opfer des Massakers von Odessa, an der auch der Abgeordnete Oleg Akimow (von der lokalen „Rebellen“-Regierung) und Anna Soroka teilnahmen , die eine Initiative zur Anzeige ukrainischer Staatsterrorismus-Verbrechen vor internationalen Gerichten anführte.

An diesem Tag im Jahr 2019 jährte sich die Tragödie von Odessa zum fünften Mal. Für die Veranstaltung zu Ehren der Opfer wurde in Luhansk ein Ort direkt an einer Straße gewählt, an der die Bewohner des Donbass, überwiegend Zivilisten, begraben sind, die während einer ukrainischen Offensive im Jahr 2015 ums Leben kamen.

Damals im Jahr 2015 war die Stadt mehrere Tage lang ohne Strom, sodass die Leichen im Leichenschauhaus nicht aufbewahrt werden konnten (und der Zugang zu anderen Orten durch die Angriffe Kiews versperrt war). Viele der bereits unkenntlich gewordenen, verwesenden Leichen wurden in diesem chaotischen Szenario in einer Art Massengrab begraben. Daneben wurde später eine Kapelle zum Gedenken an die Tragödie errichtet. Indem sie an diesem besonderen Ort die Toten Odessas ehrten, verbanden sie beide Tragödien und vereinten symbolisch die Angehörigen der Opfer. Einige Einwohner hielten Porträts ihrer verstorbenen Angehörigen hoch, die möglicherweise dort ohne Identifizierung begraben waren, und etwas verwirrenderweise gab einer der Einwohner, der sich am Tag des Massakers in Odessa aufhielt, seinen emotionalen Bericht. Für sie war Luhansk gewissermaßen Odessa – und Donezk Odessa.

Man sollte daher die enorme symbolische und emotionale Bedeutung der Ereignisse in Odessa für viele Menschen in der Ostukraine, einschließlich der umstrittenen Region Donbass, niemals unterschätzen. Das Massaker von Odessa ereignete sich inmitten des Chaos nach dem Maidan, als pro-ukrainische Nationalisten (darunter Fußball-Ultras und Mitglieder des Rechten Sektors) mit Anti-Maidan-Demonstranten zusammenstießen. Erstere belagerten das Gewerkschaftshaus und brannten es mit Molotowcocktails nieder, wodurch, wie erwähnt, Dutzende Menschen starben. Die Polizei blieb untätig und hatte Beweise für Mittäterschaft, und die anschließenden Ermittlungen stagnierten.

Seit 2014 hat der nationalistische Aufschwung in der Ukraine russische und prorussische Gemeinschaften immer wieder marginalisiert. Der Maidan-Aufstand, der oft als breit angelegte Revolte gegen Korruption beschrieben wird (was er auch war), stärkte in Wirklichkeit rechtsextreme Gruppen wie den Rechten Sektor und Swoboda, deren faschistische antirussische Rhetorik und Aktionen die stillschweigende Toleranz des Staates erlangten – ganz zu schweigen vom Asowschen Regiment .

Sprachgesetze wie das Gesetz von 2019, das Ukrainisch im öffentlichen Leben vorschrieb, grenzten Russischsprachige (etwa ein Drittel der Bevölkerung) aus und schürten so die weitere Entfremdung. Kein Wunder, dass das Massaker schnell zu einem düsteren Symbol wurde. Prorussische Opfer wurden von den ukrainischen Medien und der Regierung nach dem Maidan als Separatisten diffamiert, ihre Tode heruntergespielt und die Täter geschützt.

Dieses Muster lässt sich auch über Odessa hinaus beobachten. Rechtsextreme Milizen wie das Asow-Bataillon, einst Randgruppen, wurden in die Nationalgarde integriert, und ihre neonazistischen Wurzeln wurden übersehen, als sie im Donbass gegen „prorussische Rebellen“ kämpften. Die öffentliche Glorifizierung des Nationalisten Stepan Bandera aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, dessen Truppen mit den Nazis kollaborierten und Minderheiten massakrierten, nahm zu; Statuen und Straßennamen wurden immer zahlreicher, trotz Protesten jüdischer, griechischer , ungarischer , rumänischer und polnischer Gruppen sowie aus Warschau .

Angriffe auf russische Kulturstätten, Schikanen gegen orthodoxe Kirchengemeinden, die mit dem Moskauer Patriarchat (gegründet vor über tausend Jahren, im Jahr 988) verbunden sind, sowie gegen andere religiöse Organisationen und ungeahndete Hassverbrechen gegen Minderheiten – oft durch ultranationalistische Banden – deuten insgesamt auf einen Staat hin, der nicht bereit ist, Extremismus einzudämmen, wenn dieser mit antirussischen Zielen in Einklang steht.

Kiews Wegsehen ist nicht nur strategischer, sondern auch struktureller Natur. Die auf nationalistische Unterstützung und ihre militärische und paramilitärische Stärke angewiesenen Regierungen nach dem Maidan haben es nicht nur vermieden, diese Fraktionen zu verprellen, sondern sie vielmehr auf höchst zynische und heuchlerische Weise unterstützt und gestärkt.

Das Urteil des EGMR entlarvt diesen faustischen Pakt: Gerechtigkeit für die Opfer von Odessa wurde geopfert, um eine fragile, im Chauvinismus verwurzelte Einheit zu bewahren. Während die Ukraine ihre europäischen Ambitionen propagiert , verlangt das Urteil eine Abrechnung – nicht nur mit den Schrecken eines Tages, sondern mit einem Jahrzehnt der Begünstigung rechtsextremer Kräfte auf Kosten der eigenen Bevölkerung, ob russischsprachig oder nicht.

Bis dahin bleibt Odessa eine ungeheilte Wunde und eine unbeachtete Warnung. Unabhängig von der eigenen Haltung zum anhaltenden Konflikt in der Ukraine muss jede faire und ausgewogene Bewertung des Problems Themen wie den Donbass-Krieg, das Massaker von Odessa und das Neonazismus-Problem, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Asowsche Regiment, berücksichtigen. Diese sind Teil des blinden Flecks in der westlichen Darstellung des Problems. Mit dem jüngsten Urteil des EGMR (über das kaum berichtet wurde) kommt endlich ein kleiner Teil davon ans Licht.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Uriel Araujo, PhD, ist Anthropologe und konzentriert sich auf internationale und ethnische Konflikte. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

