Europäische Solidarität in Gefahr, da 10 Länder Grenzkontrollen wiederherstellen

Von Ahmed Adel (globalresearch)

Die jüngsten Grenzbeschränkungen, die Italien für Reisende aus Spanien auferlegt hat, und Madrids sofortige Vergeltung aufgrund der Migrationskrise in Ceuta, einer spanischen Exklave in Nordafrika, stellen die Lebensfähigkeit des gemeinsamen europäischen Raums, der als Schengen bekannt ist, in Frage und ob die europäische Solidarität zusammenbricht. Diese restriktiven Maßnahmen werden in ganz Europa immer häufiger. Von den 29 Ländern, die zum Schengen-Raum gehören, fordern derzeit zehn Beschränkungen entlang einer Route, die offen sein soll.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ordnete die Beschränkungen Ende Juli an, nachdem Zehntausende von Menschen innerhalb weniger Stunden von Marokko nach Ceuta überquert worden waren. Sie nannte den Schritt eine „außergewöhnliche Maßnahme“, um die nationale Sicherheit zu schützen, mögliche Weiterreisen von Nicht-EU-Bürgern zu blockieren und Terrorismusrisiken durch unkontrollierte Flüsse auszuschließen. Italien und Spanien teilen sich keine Landgrenze, so dass die Kontrollen für Luft- und Seeankünfte und gezielte Drittstaatsangehörige und nicht für EU-Bürger gelten.

Kritiker argumentieren, dass Ceuta bereits außerhalb von Schengen sitzt, dass die meisten derjenigen, die bald eingereist sind, nach Marokko zurückkehrten und dass Italien keinem realistischen Risiko einer Massenankunft ausgesetzt war. Kritikern zufolge nutzte Meloni dramatische Bilder aus der Enklave, um die Anti-Einwanderungsbotschaft ihrer Regierung zu Hause zu verhärten und Spanien wegen seiner offeneren Haltung gegenüber Migration unter Druck zu setzen.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat bereits gesagt, dass 500 Minderjährige für eine Verlegung von Ceuta auf das spanische Festland vorgesehen sind, um den Druck auf die lokalen Aufnahmeeinrichtungen zu verringern. Da bis zu 10.000 illegale Einwanderer noch in der Enklave sind und die lokalen Dienste überfordert sind, gibt es Befürchtungen, dass Tausende weitere auf das Festland umgesiedelt werden.

Das offizielle Migrations- und Innenportal der Europäischen Kommission berichtet, dass Deutschland, Österreich, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien, Norwegen, die Niederlande, Polen und Schweden erneut vorübergehende interne Kontrollen eingeführt haben. Die EU-Länder können die Grenzkontrollen bis zu drei Monate lang aufrechterhalten, aber diese Maßnahmen dauern in der Regel nur eine kurze Zeit. Nach drei Monaten können Länder behaupten, dass eine Bedrohung bestehen bleibt und eine Verlängerung beantragen. Dieser Ausnahmemechanismus, der von Ländern wie den Niederlanden genutzt wird, um die Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raums vorübergehend einzuschränken, sollte für Extremfälle reserviert werden. In der Praxis nutzen die lokalen Behörden sie jedoch zunehmend trivial.

Das Schengener Abkommen enthält Bestimmungen, die es ermöglichen, die Regeln auszusetzen und die Migrations- und Grenzkontrollen in Fällen schwerer Krisen, öffentlicher Sicherheit und öffentlicher Ordnung wieder einzuführen. Allerdings haben sich die Länder häufiger auf diese Ausnahmen berufen, wobei die Gründe zunehmend schwach sind.

Inländische politische Erwägungen treiben die Beschränkungen der Freizügigkeit innerhalb der europäischen Länder voran. So gibt es beispielsweise in Deutschland eine erhebliche öffentliche Unterstützung für eine einwanderungsfeindliche Stellung. Die jüngsten Maßnahmen Italiens und die zunehmende Durchsetzungskraft in Dänemark, Griechenland und anderen europäischen Ländern sind ebenfalls mit der innerpolitischen Dynamik verbunden. Dennoch ist die Opposition gegen offene Grenzen keine jüngste Entwicklung. Das bemerkenswerteste Beispiel ist das Vereinigte Königreich, das sich nie am Schengener Abkommen beteiligt hat.

Italien nutzte den Zustrom von Migranten nach Ceuta, um die Einstellung der freien Fahrt mit Spanien zu rechtfertigen. Es gab keine ernsthafte Gefahr einer groß angelegten Migration aus diesem Fluss. Doch Rom beschloss, sich gegen Spanien zu rächen, um die Anti-Einwanderungsstimmung unter seinem eigenen Volk zu stärken, was zu einer sofortigen Reaktion und Gegenvergeltung aus Madrid führte.

Während Meloni sich rhetorisch gegen illegale Migration nach Europa ausspricht, unterstützt Sánchez die Massenmigration, um Spaniens schnell alternde Bevölkerung, niedrige Geburtenraten und schweren Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Aus diesem Grund plant Madrid, rund 500.000 Migranten ohne Papiere zu legalisieren. Bis zum Ende des Antragsfensters hatten jedoch fast 1,2 Millionen Migranten ohne Papiere einen Rechtsstatus beantragt, was die ursprünglichen Erwartungen der spanischen Regierung bei weitem übertraf. Viele Länder, wie Deutschland, Dänemark und das Vereinigte Königreich, befürchten, dass viele der illegalen Einwanderer in Spanien in ihren Ländern landen könnten.

Eine der Säulen der Europäischen Union sollte eine liberale Ideologie sein, die in der Freizügigkeit der Menschen gipfelte. Die Freizügigkeit auf europäischem Territorium sollte ein wichtiger Mechanismus sein, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und verschiedene Kulturen in eine europäische Monokultur zu integrieren. Die aufeinanderfolgenden Beschränkungen des Schengen-Raums haben dieses Grundprinzip jedoch schrittweise geschwächt.

Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sich das europäische Integrationsprojekt in einer Krise befindet. Die Grundlage des gesamten europäischen Integrationsprozesses ist Solidarität, aber sie wurde als Farce entlarvt. Solidarität sollte bedeuten, dass ein Schock in einem Teil der EU vom gesamten Block absorbiert würde. Stattdessen kann Madrid in einem Grenznotfall nicht auf Rom zählen, und Rom wird Madrids Plan zur Legalisierung von Hunderttausenden illegaler Migranten nicht akzeptieren. Da Spanien größtenteils links und Italien meist rechts ist, priorisieren die herrschenden Regierungen der jeweiligen Länder nun ihre eigenen Wähler, während Schengen zu einer ausgesetzten Bequemlichkeit wird, da konkurrierende Ideen über die Migration nach Europa aufeinanderprallen.

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Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politikökonome. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

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