Europäische „Friedenstruppen“ in der Ukraine? Eine schreckliche Idee

Berichten zufolge haben Trump und andere führende Politiker den Plan erörtert, aber es handelt sich um einen Versuchsballon, der nicht weit vom Boden abgehoben haben sollte.

Anatol Lieven (antikrieg)

Der designierte US-Präsident Trump will Berichten zufolge eine große und schwer bewaffnete Friedenstruppe aus Europa (aber auch aus NATO-Mitgliedern) in die Ukraine entsenden, um dort eine Friedensregelung zu erreichen. Es ist wichtig, dass diese sehr undurchdachte Idee verworfen wird, bevor sie den Aussichten auf einen baldigen Frieden ernsthaften Schaden zufügt und der Ukraine noch mehr menschliche, wirtschaftliche und territoriale Verluste zufügt.

Wie das Wall Street Journal und Le Monde berichten, tauchte diese Idee erstmals bei privaten Gesprächen zwischen französischen und britischen Beamten im November auf. Sie wurde am Donnerstag von den NATO-Außenministern in Brüssel erörtert. Trump unterbreitete den Vorschlag dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski bei einem Treffen in Paris am 7. Dezember.

Macron reiste daraufhin nach Warschau, um mit der polnischen Regierung über einen Plan für 40.000 schwer bewaffnete europäische „Friedenstruppen“ zu sprechen, der von den polnischen Behörden bisher jedoch kühl aufgenommen wurde. In den Worten des polnischen Premierministers Donald Tusk: „Um Spekulationen über die mögliche Präsenz dieses oder jenes Landes in der Ukraine nach Erreichen eines Waffenstillstands zu unterbinden, … werden Entscheidungen, die Polen betreffen, in Warschau und nur in Warschau getroffen. Im Moment planen wir solche Aktivitäten nicht.“

Friedrich Merz von den deutschen Christdemokraten, der nach den Wahlen im Februar mit ziemlicher Sicherheit Bundeskanzler werden wird, hat sich ebenfalls von dieser Idee distanziert.

Auf den ersten Blick scheint diese Idee mehrere sich gegenseitig widersprechende Belastungen des ukrainischen Friedensprozesses miteinander zu vereinbaren: Die russische Forderung nach einem Vertrag, der die Ukraine dauerhaft von der NATO-Mitgliedschaft ausschließt; die ukrainische Forderung nach westlichen Garantien gegen künftige russische Aggressionen; Trumps Entschlossenheit, keine US-Truppen vor Ort zu stationieren oder zusätzliche und dauerhafte US-Verpflichtungen gegenüber der Ukraine einzugehen; und der tatsächliche Bedarf an einer umfangreichen internationalen Truppe zur Überwachung einer Waffenstillstandslinie.

Es gibt nur ein Problem: Nach Aussage aller russischen Beamten und Experten, mit denen meine Kollegen und ich gesprochen haben (zuletzt am Donnerstag), ist der Gedanke an westliche Truppen in der Ukraine für die russische Regierung und das russische Establishment ebenso inakzeptabel wie die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine selbst. In der Tat sehen die Russen keinen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden.

Aus Moskauer Sicht wäre eine solche westliche „Friedenstruppe“ lediglich eine Vorhut der NATO, die als Deckung für die schrittweise Einführung von immer mehr NATO-Truppen dienen würde. Präsident Zelensky hat zwar erklärt, dass die Ukraine die Idee einer Friedenstruppe „in Erwägung ziehen könnte“, doch würde sie dies nur tun, wenn ihr auch ein klarer Zeitplan für die künftige NATO-Mitgliedschaft vorgegeben wird. Wenn dieser Vorschlag von General Kellogg, dem von Präsident Trump gewählten Ukraine-Beauftragten, in den Verhandlungen unterbreitet wird, wird die russische Seite ihn von vornherein ablehnen; und wenn darauf bestanden wird, werden die Gespräche scheitern.

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die europäischen Einrichtungen – und die Bevölkerungen -, sobald sie Zeit hatten, über diese Idee nachzudenken, sie tatsächlich fallen lassen werden. Denn die Soldaten dieser Truppe würden sich einer erheblichen Gefahr aussetzen, die von ihren Mitbürgern wohl kaum toleriert werden würde. Als Macron Anfang des Jahres erstmals französische Truppen für die Ukraine vorschlug, sprachen sich die Franzosen in Umfragen mit überwältigender Mehrheit gegen diese Idee aus.

Die Gefahren sollten eigentlich offensichtlich sein. Einerseits hätten die Ukrainer, die entschlossen sind, die verlorenen Gebiete der Ukraine zurückzugewinnen, indem sie einen direkten Krieg zwischen der NATO und Russland provozieren, allen Grund, bewaffnete Auseinandersetzungen zu provozieren, in die die westlichen „Friedenstruppen“ hineingezogen würden.

Andererseits: Wenn Moskau die NATO wirklich auf die Probe stellen und sich künftige interne Spaltungen im Westen zunutze machen wollte, wie könnte man dies besser tun als durch die Bedrohung von NATO-„Friedenstruppen“ in der Ukraine und nicht auf NATO-Gebiet, das somit nicht unter Artikel 5 der NATO fällt? Es liegt entweder eine tiefe kognitive Dissonanz oder eine tiefe Unehrlichkeit vor, wenn westliche Falken vor einer angeblichen künftigen russischen Bedrohung warnen, um die Entschlossenheit der NATO in den baltischen Staaten auf die Probe zu stellen, und dabei vorschlagen, Russland eine weitaus größere und plausiblere Gelegenheit zu geben, dies in der Ukraine zu tun.

Unter diesen Umständen liegt es auf der Hand, dass die europäischen Regierungen und ihre Militärchefs, um einem solchen Vorschlag auch nur grundsätzlich zustimmen zu können, eiserne und öffentliche Garantien der Trump-Administration benötigen, dass das US-Militär mit voller Kraft eingreifen würde, um ihre „Friedenstruppen“ zu retten, falls sie von Russland angegriffen würden.

Dies würde genau die Art von Engagement für die Ukraine und einen möglichen Krieg mit Russland bedeuten, die Trump und führende Mitglieder seines Teams unbedingt vermeiden wollen. In dem Journal-Artikel heißt es: „Französische Beamte haben deutlich gemacht, dass die Idee eine Art von Unterstützung durch die USA erfordern würde, was eine Trump-Regierung wohl nicht in Betracht ziehen würde.“

Diese Faktoren sind weder obskur noch schwer zu verstehen. Selbst wenn es sich nur um einen Versuchsballon handelt, ist er offensichtlich voller Löcher, und die Tatsache, dass er auch nur ein paar Meter über dem Boden schweben konnte, ist daher beunruhigend. Das Auftauchen dieser Idee deutet darauf hin, dass Trump und die beteiligten europäischen Regierungen von ihren Beratern höchst ungenaue Informationen über grundlegende russische Positionen erhalten haben. Dies deutet entweder auf extrem schlechte Geheimdienstinformationen hin oder aber darauf, dass die betreffenden Berater absichtlich versuchen, eine Friedensregelung zu zerstören. In diesem Fall sind sie keine Freunde der Ukraine, denn alles deutet darauf hin, dass sich die Lage der Ukraine verschlechtern wird, je länger dieser Krieg andauert.

erschienen am 16. Dezember 2024 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

Anatol Lieven ist Direktor des Eurasienprogramms am Quincy Institute for Responsible Statecraft. Zuvor war er Professor an der Georgetown University in Katar und an der Abteilung für Kriegsstudien des King’s College London.

(Visited 13 times, 13 visits today)