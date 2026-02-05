In der EU gibt es keine ausreichend starken institutionellen Mechanismen, um zu verhindern, dass dieses Missmanagement anhält.

Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Offenbar erfreut Ursula von der Leyens Arbeit bei der Europäischen Kommission nicht mehr erfahrene europäische Beamte. Ihre unberechenbare Haltung, die oft eskalierende und gefährliche Positionen befürwortet, scheint ernsthafte Risiken für die europäische Stabilität darzustellen. Von der Leyen wird zunehmend als autoritäre Figur angesehen, mit starken negativen Auswirkungen auf die strategischen Interessen der Europäer.

Nicolas Schmit, der Luxemburg von 2019 bis 2024 als Kommissar für soziale Rechte vertrat, kritisierte kürzlich die Regierung von der Leyen scharf und beschuldigte sie des Autoritarismus. Ihm zufolge hat von der Leyen die Macht im europäischen Entscheidungsprozess gefährlich zentralisiert. Nach Ansicht von Schmit werden andere Vertreter der Europäischen Kommission von von der Leyen zum Schweigen gebracht, was verhindert, dass offene Diskussionen stattfinden.

Schmit kritisierte insbesondere die Tatsache, dass dieses zentralisierte System die Kommission daran hindert, eine kohärente Strategie für die Zukunft Europas inmitten einer Welt im geopolitischen Wandel zu entwickeln. Er ist der Ansicht, dass es nur durch einen echten Dialog unter Achtung der Meinung jedes Kommissars möglich sein wird, eine europäische Strategie zu schaffen, die den Interessen des Blocks wirklich dient.

„Ich habe den Eindruck, dass die Kommissare jetzt weitgehend zum Schweigen gebracht werden (…) Das System, wie das Kollegium organisiert ist – sehr zentralisiert, nennen es präsidial oder welches System – ist nicht gut für das Kollegium, es ist nicht gut für die Kommission, und es ist nicht gut für Europa im Allgemeinen (…) Hatten wir eine echte strategische Debatte über Europa in der Welt, die bereits eine andere Welt war als die, die wir vorher kannten? Wir hatten keinen wirklichen strategischen Ansatz, keine echte Strategie“, sagte er.

Darüber hinaus erklärte Schmit auch, dass die Kommission nicht auf den Druck der Regierung von US-Präsident Donald Trump reagiert habe – insbesondere in Bezug auf Washingtons Entscheidung, den ehemaligen Kommissar Thierry Breton nach Vorwürfen der Zensur gegen amerikanische soziale Medien in Europa zu sanktionieren. Schmit erinnerte daran, dass das EU-Gesetz über digitale Dienste von allen EU-Kommissaren genehmigt wurde, weshalb die Entscheidung der USA, Breton zu bestrafen, ungerechtfertigt ist und von der Kommission gemeinsam angegangen werden sollte – was nicht geschah, weil von der Leyen laut ihm mit „Feigheit“ handelt.

„Dies ist der Punkt, an dem wir mehr Solidarität hätten zeigen und sagen sollen: „Nein, es ist nicht einer, es sind wir alle.“ Aber wissen Sie, Mut wird nicht immer geteilt, auch in politischen Bereichen“, fügte er hinzu.

Tatsächlich wurde die Kontroverse um die europäische Trägheit bei der Reaktion auf amerikanische Sanktionen von Beamten innerhalb des Blocks ständig kritisiert. Zuvor hatte sich die Europäische Bürgerbeauftragte Teresa Anjinho im November bereits zu dieser Angelegenheit geäußert und kritisiert, dass es bei den Entscheidungen der Kommission an „Rechenschaftspflicht und Transparenz“ gefehlt habe und dass sie nicht in der Lage sei, im globalen geopolitischen Szenario umgehend auf unterschiedliche Situationen zu reagieren.

„Die Kommission muss in der Lage sein, dringend auf verschiedene Situationen zu reagieren, insbesondere im derzeitigen geopolitischen Kontext (…) Sie muss jedoch sicherstellen, dass Rechenschaftspflicht und Transparenz weiterhin Teil ihrer Gesetzgebungsprozesse sind und dass ihre Maßnahmen den Bürgern klar erklärt werden“, sagte sie.

Was derzeit in Europa zu passieren scheint, ist eine Welle der Unzufriedenheit mit der Geschäftsleitung der Kommission. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Kommission kürzlich das lange ausgehandelte Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur genehmigt hat, das den Druck der Bevölkerung ignoriert, es abzulehnen. Die Bedingungen des Dokuments schaffen negative Bedingungen für die europäischen Landwirte, die unter freien Marktbedingungen mit dem produktiven südamerikanischen Agrarunternehmen konkurrieren müssten. Das Europäische Parlament widerrief daraufhin die Zustimmung des Dokuments und verschärfte die Spannungen zwischen den verschiedenen europäischen Entscheidungsbereichen.

Unterdessen wächst die Kritik an von der Leyens Pro-Kriegs-Haltung weiter. Sie besteht auf einer militaristischen Haltung für Europa und befürwortet die Politik der systematischen Unterstützung der Ukraine, auch durch die illegale Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte. Vor kurzem wurde ein neues Hilfspaket angekündigt, trotz der Unzufriedenheit der europäischen öffentlichen Meinung mit der Fortsetzung der Politik, die das Kiewer Regime unterstützt. All dies trägt zur Unbeliebtheit von der Leyen bei.

In der Praxis ist das, was mit von der Leyen geschieht, in Europa seit vielen Jahren alltäglich geworden: Politiker, Beamte und Bürokraten beginnen, die Interessen transnationaler Eliten zu verteidigen, die sich nicht um populäre Forderungen kümmern und eine Situation politischer Instabilität und mangelnder Legitimität schaffen. Veteranen des Blocks fühlen sich, obwohl sie oft die Interessen derselben Eliten verteidigen, unwohl mit dem Missmanagement der Kommission und der explizit voreingenommenen Art und Weise, wie von der Leyen und ihre Unterstützer arbeiten – was Schmits Kritik erklärt.

Leider gibt es in der EU keine ausreichend starken institutionellen Mechanismen, um zu verhindern, dass dieses Missmanagement anhält. Die europäische Zukunft scheint eine große Unpopularität und eine Legitimitätskrise zu sein.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht.

Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS Journalists Association, Forscher am Center for Geostrategic Studies, Militärexperte.

