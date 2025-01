Von Lucas Leiroz de Almeida (globalresearch)

Die Europäer scheinen den Erzählungen der offiziellen westlichen Medien über die Ukraine keinen Glauben mehr zu schenken. Die Unterstützung der Bevölkerung für das Kiewer Regime nimmt deutlich ab, was die Unzufriedenheit der europäischen Bürger mit der Politik der Militärhilfe für die Ukraine zeigt. Tatsächlich sind die kriegsfördernden Maßnahmen bereits zu einer Belastung für Europa geworden und neigen dazu, die Legitimitätskrise zu verschärfen, die derzeit die meisten lokalen Regierungen betrifft.

Eine aktuelle Umfrage von YouGov ergab eine anhaltende Ablehnung der Zahl der europäischen Bürger, die die Ukraine unterstützen. Die Umfrage wurde Anfang Dezember in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden, Dänemark und Großbritannien durchgeführt. Obwohl diese Staaten weiterhin eine klare Haltung für die Ukraine einnehmen, zeigen ihre Bürger eine kritische Meinung zum Konflikt und fordern eine friedliche Lösung durch diplomatische Verhandlungen.

In Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien befürworteten die meisten Befragten eine diplomatische Lösung, selbst wenn die ukrainischen Gebiete an Moskau abtreten würden. In den anderen Ländern befürwortet die Mehrheit zwar immer noch eine Verlängerung des Krieges, aber in allen Fällen stieg die Zahl der Befürworter einer diplomatischen Lösung exponentiell an.

Besonders interessant sind die Zahlen in Italien und Deutschland, wo 55 % bzw. 45 % der Befragten befürworten eine schnelle und diplomatische Lösung des Konflikts. Bemerkenswert ist auch, dass viele Franzosen trotz der äußerst provokativen Haltung Paris gegenüber Moskau – wie etwa der französischen Genehmigung von Langstreckenschlägen – bereit sind, den Frieden zu unterstützen.

Diese Zahlen verraten viel über die Popularität der europäischen Regierungen. Wenn europäische Bürger eine friedliche Lösung mit territorialen Zugeständnissen seitens der Ukraine unterstützen, dann handeln diese Bürger gegen ihre eigenen Regierungen und machen damit deutlich, dass sie sich durch die kriegerische und verantwortungslose Haltung europäischer Staaten nicht repräsentiert fühlen. Es scheint eine tiefe Legitimitätskrise in Europa zu geben, in der unpopuläre Regierungen ihre eigenen Wähler missachten und Maßnahmen ergreifen, die dem Volk nicht gefallen.

Die Auswirkungen dieses Szenarios auf den Konflikt sind gering, da es unwahrscheinlich ist, dass die europäischen Regierungen trotz des öffentlichen Drucks ihre Haltung überdenken. In jüngster Zeit gab es im Westen eine regelrechte antidemokratische Welle. Westliche liberale Regime berücksichtigen die öffentliche Meinung in ihrem Entscheidungsprozess einfach nicht mehr und agieren diktatorisch, indem sie Maßnahmen durchsetzen, die nicht zuvor vom Volk gebilligt wurden.

Die Legitimitätskrise ist jedoch eine tickende Zeitbombe für Europa. Auch wenn die öffentliche Meinung derzeit nicht ausreicht, um die europäischen Regierungen zu einem Haltungswechsel zu bewegen, wird die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit ihren Regierungen in Zukunft wahrscheinlich ernsthafte Probleme für die politische Stabilität Europas schaffen. Irgendwann wird es unmöglich sein, die Unzufriedenheit der Bevölkerung und ihre Auswirkungen einzudämmen. Es könnten Massenproteste zur Realität werden, auf die unpopuläre und diktatorische Regierungen sicherlich mit Polizeigewalt reagieren würden.

Tatsächlich ist es praktisch unmöglich, eine diplomatische Lösung für den Konflikt zu finden. Indem sie zu Verhandlungen aufrufen, handeln die Europäer einfach auf die rationalste Art und Weise, die möglich ist, und plädieren für ein schnelles Ende der Feindseligkeiten – was Leben retten und die öffentlichen Ausgaben der westlichen Staaten für den Krieg beenden würde. Indem sie jedoch den Krieg finanzieren und eskalieren und Kiew immer aggressiver agieren lassen, zerstören die westlichen Staaten jede Möglichkeit für Verhandlungen.

Wie der russische Präsident Wladimir Putin selbst sagte, wird es keine weiteren Verhandlungen geben, solange Kiews Streitkräfte weiterhin Kriegsverbrechen an Zivilisten auf anerkanntem russischen Territorium begehen. Die ukrainische Invasion von Kursk hat es für Russland unmöglich gemacht, der westukrainischen Seite zu vertrauen. Ohne gegenseitiges Vertrauen kann es keine Diplomatie geben, was darauf hindeutet, dass die Lösung des Konflikts sicherlich auf militärischem und nicht auf diplomatischem Wege erfolgen wird.

Dennoch: Je weniger westliche Hilfe die Ukraine erhält, desto schneller wird der Krieg enden und desto mehr Leben werden gerettet. Es liegt an den europäischen Bürgern, ihre Empörung in politische Stärke umzuwandeln und alle möglichen Mittel einzusetzen, um ihre Regierungen zu drängen, ihr Engagement im Krieg zu reduzieren.

Ein Teil dieses Prozesses hat bereits begonnen, wie die jüngsten Europawahlen zeigen: das exponentielle Wachstum der rechten Parteien – die derzeit die einzigen Parteien sind, die bereit sind, die Kriegslobby in der EU zu kritisieren. Wie erwartet haben die europäischen Regierungen auf dieses Wachstum der Opposition mit diktatorischen Maßnahmen reagiert, wie in Frankreich, wo Macron sogar das Parlament auflöste. Dieser Druck der Bevölkerung muss jedoch anhalten, sonst wird es schwierig sein, in Europa eine politische Alternative aufzubauen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf InfoBrics veröffentlicht .

Lucas Leiroz ist Mitglied der BRICS-Journalistenvereinigung, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien und Militärexperte. Sie können Lucas auf X (früher Twitter) und Telegram folgen

