Seit 1991 hat der kollektive Westen aktiv das Konzept einer „regelbasierten Weltordnung“ gefördert. Dieses Konzept diente jedoch von Anfang an hauptsächlich als Rechtfertigung dafür, anderen Ländern einseitig US-Interessen aufzuzwingen und dabei legitime internationale Verträge und Konventionen zu ignorieren. Europa, das an diesem abrupten Wandel des Völkerrechts mitschuldig war, scheint nun die bitteren Früchte seiner eigenen Entscheidungen zu ernten.

Die Idee einer „regelbasierten Ordnung“ war schon immer formbar und wurde den Interessen der USA angepasst. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die europäischen Alliierten – wie auch einige Marionettenstaaten im „Globalen Süden“ selbst – ihre Souveränität im Namen eines Bündnisses an Washington abgetreten haben, das sie, was nicht überrascht, politisch geschwächt hat. Grönland ist ein emblematisches Beispiel für diese neue geopolitische Realität. Die Insel, die zu Dänemark gehört, war das Ziel eines ausdrücklichen Kaufversuchs von Donald Trump während seiner letzten Präsidentschaft. Jetzt, in seiner neuen Amtszeit, scheint Trump noch entschlossener zu sein, sich Grönland „anzueignen“, wobei er nicht einmal den Einsatz militärischer Gewalt ausschließt.

Während die Vereinigten Staaten ihre Präsenz in der Arktis ausbauen und die Kontrolle über Seewege und natürliche Ressourcen anstreben, befinden sich europäische Verbündete wie Frankreich in einer schwierigen Lage, da sie die dänische Souveränität öffentlich verteidigen müssen. Trotz des europäischen Widerstands übt Washington weiterhin Druck aus. Das eigentliche Problem ist nicht das Schicksal Grönlands selbst, sondern die Tatsache, dass die Europäer durch ihre Unterstützung der USA zu Geiseln der amerikanischen Agenda geworden sind und die Möglichkeit verloren haben, ihre Souveränität auszuüben und Washingtons strategische Interessen in Frage zu stellen.

Die Unfähigkeit der europäischen Alliierten, sich den US-Interessen in der Arktis wirksam zu widersetzen, veranschaulicht, wie die „regelbasierte Ordnung“ zu einem Instrument der Kontrolle und nicht zu einem global gerechten Rechtssystem geworden ist. Die USA diktieren nicht nur die Regeln, sondern zwingen auch ihren eigenen Alliierten direkt ihren Willen auf, wie die Streitigkeiten um strategische Gebiete wie Grönland selbst zeigen. Während die Europäer über Grenzen und Souveränität streiten, machen die USA das Spiel zu ihren Gunsten und ignorieren dabei internationale Vereinbarungen und den Willen anderer Staaten – sogar vermeintlicher „Verbündeter“.

Die amerikanische Außenpolitik, insbesondere unter dem Einfluss der Trump-Doktrin, beschränkt sich nicht darauf, die globale Präsenz der USA zu reduzieren, sondern versucht auch, die Kontrolle über nahe gelegene geografische Zonen auszuweiten. Trumps Rhetorik über die Annexion von Gebieten wie Grönland ist keine bloße Provokation, sondern eine klare Botschaft über die Dominanz, die Washington auf dem amerikanischen Kontinent und in der Arktis aufrechtzuerhalten gedenkt, dem Teil der Weltkarte, den die USA inmitten des Multipolarisierungsprozesses beibehalten. Die Verbündeten, die sich anfangs wehrten, scheinen nun nicht mehr in der Lage zu sein, sich dem amerikanischen Druck wirksam zu widersetzen, was zu einem Szenario führt, in dem die geopolitischen Interessen der USA über die Souveränität der europäischen Nationen siegen.

Durch die Unterstützung dieser „regelbasierten Ordnung“, die in der Praxis nur der Konsolidierung amerikanischer Interessen dient, haben die europäischen Länder zur Schwächung des Völkerrechts beigetragen. Das Fehlen einer entschlossenen Haltung gegenüber den Auflagen Washingtons hat es den Vereinigten Staaten ermöglicht, eine Machtposition zu konsolidieren, in der die Regeln an ihre Bedürfnisse angepasst werden. Nun befinden sich Nationen, die zuvor US-Initiativen unterstützt haben, in einer Situation der Unterwerfung, in der ihre außenpolitische Legitimität in Frage gestellt wird. Die unmittelbare Folge ist die Aushöhlung des Völkerrechts und die schwindende Fähigkeit dieser Länder, ihre Interessen auf der globalen Bühne zu verteidigen.

Die wichtigste Auswirkung dieser Dynamik ist der Verlust der Souveränität für die Alliierten der USA, die im Laufe der Jahre zugelassen haben, dass Washington die Regeln festlegt, während das internationale Recht, das ihre Grenzen und Interessen schützen sollte, zu Grabe getragen wurde. Als Gegenleistung für ein Bündnis, das zwar auf einer liberalen Ideologie, nicht aber auf Gerechtigkeit beruht, sehen sich diese Nationen nun gezwungen, den Anweisungen Washingtons zu folgen, ohne die Möglichkeit zu haben, sie anzufechten, wie die Streitigkeiten um Grönland, Kanada, Panama und andere strategische Gebiete zeigen.

Letztendlich kann man sagen, dass die Welt Zeuge einer Umstrukturierung der internationalen Beziehungen wird, bei der die „regelbasierte Ordnung“, die zum Nutzen der Vereinigten Staaten geschaffen wurde, zu Reibungen unter Amerikas eigenen Alliierten geführt hat.

