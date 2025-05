Die kriegslüsternen Ursula von der Leyen und Kaja Kallas versuchten, einen Teil des 900-Milliarden-Dollar-Plans mit Hilfe einer Notmaßnahme zu überbrücken. Glücklicherweise hat das nicht geklappt.

Eldar Mamedov (antikrieg)

Inmitten von Fragen der Übermilitarisierung der US-Außenpolitik und der Illusion einer globalen Vormachtstellung stürmt die Europäische Union kopfüber in die entgegengesetzte Richtung und scheint eifrig nach einer den USA ähnlichen Vorreiterrolle zu greifen.

Letzten Monat schlug die Europäische Kommission, das Exekutivorgan der EU, die Sicherheitsaktion für Europa (SAFE) vor, die Teil der weitreichenden, 900 Milliarden Dollar schweren Aufrüstungspläne der EU ist. Dieses ehrgeizige Vorhaben, das eher von den Eliten in Brüssel, Berlin, Paris und Warschau als von einer breiten Unterstützung durch die verschiedenen Bevölkerungsgruppen Europas vorangetrieben wird, spiegelt eine gefährliche Illusion wider: dass die EU angesichts eines angeblichen Rückzugs der USA den Mantel als führender Verteidiger der „regelbasierten liberalen Weltordnung“ übernehmen muss.

Doch nicht alle in der EU sind mit an Bord. Länder wie Ungarn, die Slowakei, Italien und Spanien sind dafür bekannt, dass sie den Aufrüstungseifer nicht gerade begeistert aufnehmen. Letzte Woche meldete sich auch das Europäische Parlament zu Wort, das im Gegensatz zur Kommission direkt von den EU-Bürgern gewählt wird.

Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments lehnte einstimmig die von der Kommission vorgeschlagene Rechtsgrundlage für SAFE ab, nämlich Artikel 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Dies ist mehr als nur ein juristisch-technokratisches Detail: Artikel 122 erlaubt es der Kommission, sich auf die Dringlichkeit zu berufen, um das Europäische Parlament zu umgehen und die Zustimmung zu ihren Vorschlägen mit einer qualifizierten Mehrheit im Rat zu erreichen. Da die außenpolitischen Entscheidungen im Konsens getroffen werden, soll dieses Manöver mögliche Vetos skeptischer Mitgliedsländer ausschalten.

Dieses Verfahren, das in der Vergangenheit bei Krisen wie COVID-19 angewandt wurde, wird nun von den Falken in der Kommission unter der Führung ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen als Waffe eingesetzt, um das Konzept der „Wiederaufrüstung“ zu operationalisieren. Von der Leyen hat sich zusammen mit der Hohen Vertreterin für Außenpolitik, Kaja Kallas, einer ehemaligen Premierministerin Estlands, auf eine alarmistische Rhetorik gestützt, die externe Bedrohungen – insbesondere durch Russland – übertreibt, um diese Eile zu rechtfertigen. Dieses angstgetriebene Narrativ zwingt alle Mitgliedstaaten dazu, sich einer russlandzentrierten Sicherheitsagenda anzuschließen, die oft im Widerspruch zu ihren eigenen Prioritäten steht: Es stimmt zwar, dass Russland in den baltischen Staaten und Polen unbestreitbar als ernsthafte Bedrohung wahrgenommen wird, weshalb eine harte Politik unterstützt wird, aber Ungarn und die Slowakei setzen sich im Gegensatz dazu seit langem für ein auf dem Verhandlungswege erreichtes Ende des Krieges in der Ukraine ein. Und Spanien und Italien betrachten die Migration und die scheiternden Staaten im südlichen Mittelmeerraum, nicht Russland, als ihre größten Sicherheitsrisiken.

Dennoch geht die Kommission mit ihrem Vorgehen weit über das Parlament und möglicherweise auch über einige Mitgliedstaaten hinaus und untergräbt damit die Demokratie. Indem sie sich auf die Dringlichkeit beruft, versucht die Kommission, SAFE im Schnellverfahren zu verabschieden, ohne die für eine derartig umwälzende Veränderung erforderliche Prüfung vorzunehmen. Die Ablehnung dieses Weges durch den Rechtsausschuss unterstreicht das Versäumnis der Kommission, diese Dringlichkeit zu begründen oder zu erklären, warum alternative rechtliche Wege ignoriert wurden.

Diese Abstimmung ist verfahrenstechnischer Natur – sie sollte nicht mit einer prinzipiellen Ablehnung der Aufrüstung verwechselt werden. In der Tat hat die kriegerische Mehrheit des Parlaments, bestehend aus Parteien von Mitte-Rechts und Mitte-Links, das Konzept in einer Entschließung zu diesem Thema gebilligt. Die Opposition kam vor allem von den rechtsgerichteten Patrioten für Europa (der politischen Gruppe, zu der auch die Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und die französische Nationale Rallye, die derzeit populärste Partei in Frankreich, gehören), der Linken und einer Reihe unabhängiger Abgeordneter.

Bei der Abstimmung im Rechtsausschuss geht es nach wie vor um technische Fragen. Einige Abgeordnete, insbesondere aus Frankreich, drängen sogar auf eine stärkere „Buy European“-Klausel in SAFE, um die Waffenindustrie des Kontinents zu begünstigen, deren Lobbyisten in Brüssel immer aktiver werden. Das Parlament bzw. seine zuständigen Gremien wie der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und der Verteidigungs- und Sicherheitsausschuss haben sich bisher nicht mit dem Thema befasst und Fragen zum Zweck von SAFE, zu den geplanten Gegnern der EU oder zu den Gründen für die Dringlichkeit einer derart massiven militärischen Aufrüstung gestellt.

Noch beunruhigender ist, dass die Militarisierung der EU die Vernachlässigung der Diplomatie noch verschärft. Während die Eliten sich diesen Illusionen hingeben, scheinen die EU-Bürger einer dramatischen Erhöhung der Verteidigungsausgaben sehr viel skeptischer gegenüberzustehen. Außerdem verfügt die EU im Gegensatz zu den USA weder über die Fähigkeit, diesen Weg fortzusetzen, noch über die Schutzmechanismen, die die USA genießen, wie z. B. die Tatsache, dass sie von zwei Ozeanen gepuffert werden und zwischen unbedrohlichen Nachbarn liegen.

In der Zwischenzeit ist die EU in ihrem Streben nach einer schwer fassbaren harten Macht damit beschäftigt, die weiche Macht zu vergeuden, die einst ihren globalen Einfluss ausmachte. Sie verschließt die Augen vor Israels Verbrechen in Gaza, spielt die demokratischen Rückschritte in der Türkei herunter und kriecht Autokraten wie Aserbaidschans Alijew in den Hintern – und das alles für bestenfalls marginale Gewinne.

Eine Abstimmung im Rechtsausschuss wird nicht alle diese Probleme lösen, aber sie bietet einen kleinen Hoffnungsschimmer. Sie könnte den Prozess der Militarisierung verlangsamen und es den gewählten Vertretern und Mitgliedstaaten ermöglichen, die langfristigen Auswirkungen von SAFE zu untersuchen, die angstgetriebene Übervorteilung der Kommission in Frage zu stellen und der Diplomatie mit den Gegnern Vorrang zu geben. Wenn die Kommission auf ihrem Machtstreben beharrt, kann sie vom Europäischen Parlament oder den Mitgliedstaaten vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten werden.

Das rücksichtslose Streben nach einer Vormachtstellung im Stil der USA ohne deren Macht und Schutz birgt die Gefahr, dass Europa auf Kosten seiner demokratischen Grundsätze, seiner vielfältigen Sicherheitsbedürfnisse und seines Überlebens in einer Region, in der sich Fehltritte als katastrophal erweisen könnten, eine militarisierte Zukunft anstrebt.

