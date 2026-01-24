Europa stößt 9 Mrd.$ Staatsanleihen ab und fordert Gold zurück | Trumps Drohungen BOOMERANG!

28. Januar 2026 dieter Allgemein 0

Europa zieht sich aus amerikanischen Staatsanleihen zurück. Dänemark steigt komplett aus, Schweden hat fast 9 Milliarden Dollar verkauft, und Deutschland fordert sein Gold aus New York zurück. In diesem Video zeige ich Ihnen die Daten hinter dieser historischen Verschiebung.

Zu dieser Thematik habe ich in dem Artikel, „Weltleidwährung US-Dollar“, bereits im September 2009 Stellung genommen.

(Visited 15 times, 15 visits today)

Entdecke mehr von Krisenfrei

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Ähnliche Artikel

„Sie provozieren eine globale Krise“: Putin nennt westliche Sanktionen gegen Russland eine Bedrohung
Allgemein

„Sie provozieren eine globale Krise“: Putin nennt westliche Sanktionen gegen Russland eine Bedrohung

16. Mai 2022 dieter Allgemein, Aufklärung, Betrugssystem, Boykott, Europa, Frieden, Menschenrecht, Militär, Politik, Terror, US-Kriege, Zukunft 2

Russland verkraftet den vom Westen entfesselten Sanktions- und Wirtschaftskrieg besser als es erwartet wurde. Doch die durch die Sanktionen verursachte Weltwirtschaftskrise stellt auch Russland vor neue Herausforderung, Im Fall erfolgreicher Importsubstitution könne ab nächstem Jahr […]

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*