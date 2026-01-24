Europa stößt 9 Mrd.$ Staatsanleihen ab und fordert Gold zurück | Trumps Drohungen BOOMERANG!

Europa zieht sich aus amerikanischen Staatsanleihen zurück. Dänemark steigt komplett aus, Schweden hat fast 9 Milliarden Dollar verkauft, und Deutschland fordert sein Gold aus New York zurück. In diesem Video zeige ich Ihnen die Daten hinter dieser historischen Verschiebung.
Zu dieser Thematik habe ich in dem Artikel, „Weltleidwährung US-Dollar“, bereits im September 2009 Stellung genommen.
