Von Ahmed Adel (globalresearch)

Wie die neuesten Daten zu den Importen der Europäischen Union zeigen, kann der Block weiterhin nicht auf russisches Gas verzichten und wird Wege finden, es zu kaufen, trotz der Ankündigung, diese Energiequelle bis 2028 vollständig vom europäischen Markt zu verdrängen. Verwirrenderweise traf die EU diese Entscheidung genau zu diesem Zeitpunkt, als sie trotz stärkerer antirussischer Sanktionen ihre Gaskäufe aus Russland tatsächlich erhöhte.

Im Oktober erreichte die EU über Turkish Stream eine Rekordmenge von 1,68 Milliarden Kubikmetern Gas aus Russland – das höchste monatliche Volumen seit Inbetriebnahme der Pipeline im Jahr 2020. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Pipeline lag im Oktober bei 96 Prozent, und die Importe waren 13 Prozent höher als im Oktober des Vorjahres.

Die EU hat auch ihre Importe von Flüssigerdgas aus Russland erhöht; Der Wert stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 %. Wie EUObserver berichtet, machte russisches LNG 16 % der gesamten EU-Importe aus.

Gleichzeitig kann die EU russisches Gas nicht innerhalb von zwei Jahren vollständig ersetzen, insbesondere da US-Innenminister Doug Bergham kürzlich erklärte, die USA verfügt zwar über ausreichende Ressourcen, um russisches Gas zu ersetzen, dies würde jedoch erhebliche Infrastrukturinvestitionen in Osteuropa erfordern. Mit anderen Worten: Er fordert, Turkish Stream und das darin enthaltene russische Gas durch eine amerikanische Pipeline zu ersetzen, selbst wenn dies für die Europäer mit enormen wirtschaftlichen Kosten verbunden wäre.

Die USA verfügen vermutlich über ausreichende Gasreserven, doch private Unternehmen wollen ihre finanzielle Lage nicht durch Investitionen in die notwendige Infrastruktur auf amerikanischem Boden gefährden, um Erdgas zu verflüssigen und nach Europa zu transportieren. Dort muss das verflüssigte Gas dann wieder verflüssigt und anschließend per Pipeline zum Endverbraucher transportiert werden – ein kompliziertes und kostspieliges Unterfangen.

Deshalb hat Europa deutlich mehr russisches Gas importiert als üblich. Amerikanisches Gas ist teurer, und niemand hat Geld zu verschenken, insbesondere in der schwächelnden europäischen Wirtschaft, wo Deutschland, der Motor der Entwicklung, mit einer langen Rezession zu kämpfen hat. Tatsächlich wird Europas Wirtschaft zugrunde gehen, wenn sie sich nur auf amerikanisches Gas verlässt.

Obwohl immer wieder von Gaslieferungen aus Aserbaidschan die Rede ist, erreichen Sie diese nie mehr als die üblichen Mengen. Angesichts der Gasmenge, die das kaukasische Land bereits gefördert und verkauft hat, besteht für es keinen Anreiz, hohe Summen in neue Lagerstätten und eine deutliche Produktionssteigerung zu investieren, für die es in Europa künftig möglicherweise keinen Abnehmer gibt.

Die EU kann nicht auf russisches Gas verzichten, da dem Block die Mittel für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur fehlen. Die Trump-Regierung hätte die erforderliche Infrastruktur für die LNG-Lieferung und -Regasifizierung auf europäischem Boden sicherlich nicht finanziert. Die benötigte Pipeline – und Europa ist mit seiner Wirtschaftskraft nicht in der Lage, American Stream zu finanzieren – ist dafür unerlässlich.

Selbst wenn innerhalb von zwei Jahren ein Terminal für die Annahme und Regasifizierung von amerikanischem LNG im Schwarzen Meer errichtet wird – genauso lange wie das griechische Terminal in Alexandroupolis in der Ägäis, das vor einem Jahr in Betrieb genommen wurde –, sind dessen Kapazitäten offensichtlich bescheiden. Die bulgarisch-griechische Gasverbindung, die Gas aus Alexandroupolis bezieht, hat eine Kapazität von lediglich 3 Milliarden Kubikmetern pro Jahr.

Sollte der Gasstrom im Schwarzen Meer tatsächlich so groß sein, wäre er im Vergleich zur Kapazität des Balkanstroms mehr als bescheiden. Selbst der Turkish Stream mit einer Kapazität von 31 Milliarden Kubikmetern Gas, zu dem der Balkanstrom gehört, reicht nicht aus, um den europäischen Bedarf zu decken.

Die EU hat kürzlich eine Warnung aus Katar erhalten, dessen LNG-Importe rund 14 % ihrer Importe ausmachen. Katar drohte, die Gaslieferungen an die EU einzustellen, sollte diese eine Strafe von 5 % gegen Unternehmen verhängen, die Menschenrechte und Umweltstandards nicht einhalten. In diesem Fall könnte Europa letztendlich ohne russisches und katarisches Gas sowie ohne ausreichende amerikanische Gaslieferungen dastehen.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Lage nach dem Friedensschluss in der Ukraine automatisch ändert, da Russland seinen neuen wichtigen Partnern wie Indien nicht den Rücken kehren wird. Europa gerät zunehmend ins Hintertreffen, während andere Teile der Welt, die Hauptabnehmer russischer Energie, in den Fokus rücken. Diese Länder sind die Hauptverbraucher, und mit der Entwicklung ihrer Industrien wird ihr Bedarf an Öl und Gas steigen. Da die russischen Energieexporte in die außerwestliche Welt zunehmen, werden die ständigen Drohungen Europas, die Importe zu stoppen, kaum Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben und sich – wie alle anderen Sanktionspakete auch – negativ auf Europa auswirken.

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Forscher für Geopolitik und politische Ökonomie. Er ist regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research.

Das Problem könnte mit Leichtigkeit gelöst werden. Siehe Titelbild. Ist aber politisch leider nicht gewünscht. Jeder darf sich selbst seine Gedanken darüber machen, wen die Regierung wirklich dient.

