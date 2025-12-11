Europa ist Amerikas Opfer

Thomas Karat (antikrieg)

Die Bomben fallen nie auf Washington, und das war schon immer Europas Problem.

Europa behauptet oft, endlich aufgewacht zu sein und dass der Krieg in der Ukraine die Bedeutung dieses Jahrhunderts verdeutlicht habe. Die tiefere Lektion ist älter und schmerzlicher: Der Kontinent ist positioniert, nicht geschützt. Die Logik, die die nuklearen Strategien der NATO prägte – von frühen Übungen, die Feuerstürme auf deutschem Boden simulierten, bis hin zu den WINTEX-CIMEX-Manövern der 1980er-Jahre – ist zurückgekehrt, aktualisiert und unter der Sprache der Werte verborgen. Europa steht nun vor einem Krieg, den es sich nicht ausgesucht hat, unter einer Doktrin, die es nicht verfasst hat, im Rahmen einer strategischen Architektur, die es lange als entbehrliches Terrain für andere Mächte behandelt hat.

Vom Kalten Krieg bis zum Krieg in der Ukraine ist die strategische Gleichung dieselbe geblieben: Europa ist nicht das, was die Vereinigten Staaten von Amerika schützen. Europa ist der Ort, an dem die Vereinigten Staaten sich selbst schützen.

Dies bleibt die Wahrheit, die unter jahrzehntelanger Bündnisrhetorik, moralischem Vokabular und politischer Illusion begraben liegt – eine Wahrheit, die europäische Regierungen bisher vermieden haben auszusprechen, da dies die Grundfesten ihrer Sicherheitsidentität erschüttern würde.

Die Ukraine hat diese Logik nicht geschaffen. Sie hat sie bloßgelegt. Trotz aller Reden von gemeinsamen Werten und gegenseitiger Verteidigung hat sich die geografische Realität nicht verändert. Europa trägt das Risiko, damit die Vereinigten Staaten von Amerika die Macht ausüben können.

Diese Struktur prägt die transatlantischen Beziehungen seit sieben Jahrzehnten; ein Muster, das in den Nuklearplanungsdokumenten der 1950er-Jahre verankert und in den WINTEX-CIMEX-Übungen der späten 1980er-Jahre verfeinert wurde.

Europa erinnert sich kaum an diese Aufzeichnungen. Die Vereinigten Staaten erinnern sich an alles. Die Archive erzählen eine Geschichte, die die Europäer sich selbst nicht mehr erzählen.

WINTEX-CIMEX, eine Reihe geheimer NATO-Kriegsspiele, die während des Kalten Krieges, insbesondere in den 1970er- und 1980er-Jahren, durchgeführt wurden, war keine unbedeutende Planungsaktivität. Die vom Bundesarchiv und dem Deutschen Historischen Museum freigegebenen Dokumente belegen, dass die Übung als Einsatzplan für einen möglichen Krieg mit der Sowjetunion diente. In jedem Szenario war das Muster gleich:

Die ersten US-Atomsprengköpfe trafen europäischen Boden.

Das Schlachtfeld umfasste Deutschland, Dänemark, die Niederlande und Belgien. Erwartet wurden hohe europäische Opferzahlen, zerstörte Städte und radioaktiv verseuchtes Gelände. Die Vereinigten Staaten blieben geografisch isoliert – politisch, nicht territorial engagiert.

Die NATO-Übung „Carte Blanche“ von 1955 simulierte Hunderte von Atomexplosionen über Deutschland, wie aus freigegebenen Analysen hervorgeht. WINTEX-CIMEX im Jahr 1983 reproduzierte dieselbe Logik mit fortschrittlicheren Instrumenten.

Über drei Jahrzehnte blieb die Botschaft dieselbe: Europa blieb das entbehrliche Schlachtfeld der US-Strategie – ein Schutzschild, kein Partner; ein Puffer, kein Nutznießer.

1989 zog der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl während der Übung WINTEX-CIMEX sein Land aus dem Manöver zurück, nachdem er erkannt hatte, dass die NATO-Atomstrategie weiterhin die Zündung von Atomwaffen auf deutschem Boden vorsah. Dieser Vorfall, der später in außenpolitischen Rückblicken Erwähnung fand, unterstrich, dass Europa selbst vierzig Jahre nach der Carte Blanche noch immer als Opferzone der US-Strategie galt.

Eine Frage, die Europäer selten stellen, ist, was an die Stelle von Carte Blanche und WINTEX-CIMEX getreten ist. Diese strategischen Großübungen endeten nicht, weil Europa unantastbar geworden wäre. Sie endeten, weil die NATO zu Planungsregimen überging, die heute geheim sind, digitalisiert werden und in eine weitaus komplexere – und weitaus weniger öffentlich verständliche – Nuklearstrategie eingebettet sind.

Das Bündnis veröffentlicht keine Karten zum Einsatz von Atomwaffen mehr zur Analyse durch Journalisten. Es legt nicht mehr offen, wie viele europäische Städte geopfert würden, um einen Vormarsch zu stoppen. Die Logik ist nicht verschwunden; sie ist lediglich aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.

Die aktuellen NATO-Übungen – die als Abschreckung, Einsatzbereitschaft oder Resilienz dargestellt werden – finden heute hinter einem Netz aus beschränktem Zugang, verschlüsselten Simulationen und multinationaler Geheimhaltung statt. Die Öffentlichkeit sieht die Choreografie: Flugzeuge, die in Formation betankt werden, Panzerkolonnen, die Grenzen überschreiten, Kommandozentralen, die von Bildschirmen erleuchtet werden. Was die Öffentlichkeit nicht sieht, ist die Eskalationsleiter, die diesen Übungen innewohnt. Und wenn die Planungsdokumente der Vergangenheit eines lehren, dann, dass die ersten Stufen noch immer auf europäischem Boden stehen.

Die Geografie hat sich nicht verändert. Die Bündnisstruktur hat sich nicht verändert. Die zugrunde liegende Annahme – dass Europa das nukleare Risiko trägt, damit die Vereinigten Staaten es nicht tragen müssen – hat sich nicht verändert.

Wenn überhaupt, ist das heutige Schweigen noch beunruhigender als die begrenzte Transparenz des Kalten Krieges. Damals konnte Europa wenigstens die Pläne lesen, die es verurteilten. Heute soll es darauf vertrauen, dass diese Pläne nicht mehr existieren, nur weil sie nicht mehr offengelegt werden.

Doch jede geheime Übung, jedes Planspiel zur Eskalation und jede nicht-öffentliche Nuklearberatung hallt von derselben unbequemen Prämisse wider, die schon Carte Blanche und WINTEX-CIMEX leitete: Europa bleibt das Schlachtfeld der letzten Instanz, und Washington bereitet sich erneut auf einen Krieg vor, den es nicht auf eigenem Boden führen will.

Dennoch sprechen europäische Staats- und Regierungschefs weiterhin von der NATO, als wäre sie eine wohlwollende Versicherung – eine moralische Gemeinschaft, ein gemeinsames Schicksal, eine Familie.

Familien proben nicht dreißig Jahre lang die nukleare Vernichtung ihrer Mitglieder. Auffällig ist nicht das amerikanische Verhalten – das dem vorhersehbaren Rhythmus der Großmachtstrategie folgt –, sondern Europas Weigerung, dieses Verhalten zu deuten.

Europas politische Vorstellungskraft wurde im warmen Nachglühen des Wiederaufbaus geformt. Die Hilfe des Marshallplans wurde zum Mythos. Der Nachkriegskonsens verhärtete sich zu einer festen Erzählung. Die Europäer begannen zu glauben, dass das, was die Vereinigten Staaten von Amerika für Europa wollen, auch das ist, was Europa braucht.

Die Ukraine hat diesen Glauben erschüttert. Nicht etwa aus böswilliger Absicht, sondern weil die USA strategisch denken – und Strategie kümmert sich nicht um Gefühle.

Aus amerikanischer Sicht bietet der Krieg in der Ukraine folgende Chancen:

Einen Rivalen schwächen, ohne amerikanisches Territorium zu riskieren.

Die NATO-Disziplin nach Jahrzehnten der Stagnation wiederherstellen.

Europa von russischer Energie ab- und hin zu US-amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) lenken.

Die Waffenexporte ausweiten und die US-Rüstungsindustrie wiederbeleben.

Europa in eine Abhängigkeitsstruktur zwingen, die auch nach Kriegsende bestehen bleibt.

Es ist ein geopolitischer Glücksfall – nahezu reibungslos für Washington, da die Belastung Europa trifft. Die europäischen Volkswirtschaften tragen den Energieschock. Die europäische Industrie verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Die europäische Bevölkerung trägt die Flüchtlingsströme. Die europäischen Grenzen tragen das Eskalationsrisiko. Die europäischen Staats- und Regierungschefs tragen die moralische Last, „am eingeschlagenen Kurs festzuhalten“.

Währenddessen wiederholt Washington dasselbe Versprechen wie auf der WINTEX-CIMEX-Konferenz: Die USA werden helfen, aber Europa wird zahlen.

Europa zieht es vor, den Ukraine-Krieg als Verteidigung von Werten darzustellen, weil Werte als edel, sicher und unverhandelbar gelten. Die Vereinigten Staaten hingegen verteidigen keine Werte; sie nutzen Werte, um ihre Interessen zu legitimieren. Der Unterschied ist fundamental. Europa sucht nach einer moralischen Erzählung. Die Vereinigten Staaten von Amerika streben ein strategisches Ergebnis an.

Tragischerweise liefert die Ukraine beides: eine moralische Erzählung für Europa und ein strategisches Ergebnis für Washington. Russland zahlt mit Blut. Die Ukraine zahlt mit Zerstörung. Europa zahlt mit öffentlicher Bloßstellung.

Besonders tragisch an diesem Moment ist, dass die Europäer glauben, die nukleare Logik des 20. Jahrhunderts hinter sich gelassen zu haben. Sie haben nichts überwunden. Sie haben lediglich aufgehört, die vorgegebenen Muster zu befolgen.

WINTEX-CIMEX war kein Relikt. Es fungierte als Betriebssystem hinter der NATO-Strategie – einer Strategie, die nach wie vor intakt ist, lediglich aktualisiert, digitalisiert und unter Begriffen wie Abschreckung, Vorwärtspräsenz und kollektive Verteidigung neu positioniert wurde.

Die zugrundeliegende Wahrheit hat sich nicht geändert. Sollte es zu einer Eskalation der NATO-Russland-Konflikts kommen, ist Europa das Schlachtfeld. Wenn es zum Atomkrieg kommt, wird Europa geopfert. Endet es in Trümmern, bleiben die Vereinigten Staaten von Amerika unversehrt.

Das ist Geografie, das ist Doktrin, das ist die Logik eines Bündnisses, das von einer Supermacht entworfen wurde, die einen Puffer brauchte, und von einem Kontinent, der zu traumatisiert war, um sich dem Bündnis zu verweigern.

Verschärft wird die Lage durch den zunehmenden Fokus der NATO auf kognitive Kriegsführung – ein explizites Bestreben, nicht nur Verhalten, sondern auch Wahrnehmung zu beeinflussen. Das NATO-Kommando für Transformation hat zu diesem Zweck offen ein Rahmenkonzept für kognitive Kriegsführung entwickelt.

Der Kalte Krieg zerstörte europäische Städte in seinen Planungsdokumenten. Die neue Ära untergräbt die europäische Autonomie durch eine Art Narrativarchitektur. Die Kontrolle über Europas strategische Vorstellungskraft erfordert keine Besetzung Europas. Sie erfordert, dass Verhandlungen als Schwäche, Zurückhaltung als Verrat, Eskalation als Verantwortung, Übereinstimmung als Tugend und Zweifel als Illoyalität erscheinen.

Der Krieg in der Ukraine ist zum idealen Testfeld für diese psychologische Grammatik geworden. Die Europäer halten emotional an einer Erzählung fest, die sie auf die richtige Seite der Geschichte stellt, selbst wenn diese Erzählung sie an den Abgrund treibt – wie einst in erschreckenden Details bei WINTEX-CIMEX durchgespielt wurde.

Europa altert, schrumpft industriell, ist politisch zersplittert und spirituell erschöpft. Es klammert sich an die Vereinigten Staaten nicht, weil die Partnerschaft gleichberechtigt ist, sondern weil die Alternative unerträglich erscheint. Doch die Kosten dieser Abhängigkeit werden immer deutlicher. Europa kann sich keine Zukunft vorstellen, die nicht in Washington geschrieben wird.

Und Washington schreibt nicht für Europa – es schreibt für sich selbst.

Deshalb zieht jede Krise – Kosovo, Irak, Libyen, Afghanistan, Ukraine – Europa tiefer in eine Strategie hinein, die es nicht entworfen hat, für Ergebnisse, die es nicht definiert hat, mit Risiken, die es nicht beherrschen kann. Deshalb bricht die europäische Autonomie genau dann zusammen, wenn sie am wichtigsten ist. Deshalb wird Europa immer wieder von Ereignissen überrascht, die US-Dokumente schon Jahrzehnte zuvor vorhergesehen haben. Und deshalb driftet Europa 2025 und bald auch 2026 erneut auf eine Konfrontation zu, deren Eskalationsleiter derjenigen in WINTEX-CIMEX ähnelt. Denn die Logik bleibt bestehen: Europa ist das Schlachtfeld, und die Vereinigten Staaten von Amerika sind der Nutznießer.

Der Zweck dieses Artikels und der folgenden ist weder Lob noch Verurteilung. Es geht um Erkenntnis. Europa muss sich seinem eigenen Spiegelbild stellen – nicht dem schmeichelhaften, in Brüssel propagierten Bild, sondern dem, das sich aus siebzig Jahren US-amerikanischer Planung ergibt.

Europa war nie der Beschützte. Europa war immer der Schutz. Die Frage ist nun, ob Europa die beiden weiterhin verwechseln – oder sich endlich den Konsequenzen des mangelnden Verständnisses stellen wird.

erschienen am 17. Dezember 2025 auf > The LIBERTARIAN INSTITUTE > Artikel

