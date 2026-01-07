Europa ignoriert die venezolanische Krise

Die lauwarme Reaktion Europas auf den US-Angriff unterstreicht seine Schwäche und untergräbt die Argumente für die Verteidigung der Ukraine

Eldar Mamedov (antikrieg)

Als Russland in die Ukraine einmarschierte, erklärte die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Kaja Kallas: „Souveränität, territoriale Integrität und die Ablehnung von Aggression als Mittel der Staatskunst sind entscheidende Prinzipien, die im Fall der Ukraine und weltweit gewahrt werden müssen.“

Dies waren keine leeren Worte. Die EU hat nicht weniger als 19 Sanktionspakete gegen den Aggressor – Russland – verabschiedet und seit 2022 fast 200 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern bereitgestellt.

Man sollte daher erwarten, dass die EU den einseitigen Angriff der USA auf Venezuela Anfang 2026, der zur Entführung von Präsident Nicolás Maduro führte, verurteilt. Doch nichts dergleichen geschah. Tatsächlich hat die EU bereits ihren selektiven Umgang mit internationalem Recht unter Beweis gestellt, indem sie die Verstöße im Gazastreifen nicht annähernd so vehement verurteilte wie die in der Ukraine. Dies hat Europas Glaubwürdigkeit im globalen Süden und auch bei vielen europäischen Bürgern schwer beschädigt.

Stattdessen war die Reaktion der EU auf Präsident Trumps Angriff auf Venezuela ein Paradebeispiel für Ausflüchte. Europäische Staats- und Regierungschefs gaben vage, wortgleiche Erklärungen ab, in denen sie sich vor allem dazu verpflichteten, die Lage in Venezuela „genau zu beobachten“. Diese „kollektive Beobachtung“ dürfte die größte und zugleich passivste Mission in der Geschichte des Staatenbundes sein.

Zu diesem bedauerlichen Schauspiel gehörte auch die Behauptung des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz, die rechtlichen Umstände des US-Vorgehens seien „komplex“. Sein griechischer Amtskollege Kyriakos Mitsotakis ging sogar noch weiter und wies Rechtsfragen als verfrüht zurück – eine leichtsinnige Haltung für einen Staatschef, der in einem seit Langem schwelenden Souveränitätsstreit mit der Türkei verstrickt ist.

Infolge dieser Verrenkungen verfasste Kallas im Namen von 26 EU-Staaten eine halbherzige Erklärung, die es irgendwie schaffte, den US-Angriff auf Venezuela nicht als Hauptursache der „Krise“ zurückzuweisen. Stattdessen schien sie die Kriegsbemühungen der Trump-Regierung zu unterstützen, indem sie auf Maduros angebliche Illegitimität, Drogenhandel und transnationale organisierte Kriminalität verwies – trotz der Schlussfolgerung des US-Geheimdienstes, dass Maduro keine operative Rolle bei der Führung von Drogenkartellen spielte.

Es wäre jedoch ein Fehler anzunehmen, dass diese Position (oder vielmehr deren Fehlen) für alle europäischen Staaten und erst recht für deren Bevölkerung spricht. Ungarn beteiligte sich nicht, da selbst die dünnste Kritik an den US-Aktionen für Ministerpräsident Viktor Orbán, einen engen Verbündeten Trumps, zu viel war.

Spanien hingegen unterzeichnete in einem Akt erheblichen diplomatischen Widerstands gemeinsam mit Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Chile und Uruguay eine separate Erklärung. Die Erklärung drückte eine klare Ablehnung der einseitigen Militäraktionen gegen Venezuela aus (wobei die Vereinigten Staaten jedoch nicht explizit erwähnt wurden) und äußerte insbesondere Besorgnis über jegliche Absicht einer Aneignung souveräner natürlicher und strategischer Ressourcen durch Dritte – eine deutliche Anspielung auf Trumps Äußerungen über die „Aneignung des venezolanischen Öls“.

Die interne Spaltung der EU in Bezug auf diese Reaktion ist vielleicht noch aufschlussreicher. Während die EU-Eliten offenbar alles daransetzen, Trump nicht zu verärgern, wächst gleichzeitig die Ablehnung dieser Form der Vasallenschaft, sowohl im rechten als auch im linken politischen Spektrum.

Nirgends ist diese politische Neuausrichtung so deutlich spürbar wie in Frankreich, der strategisch wichtigsten Macht der EU. Präsident Emmanuel Macron, der sich selbst als Verfechter einer „europäischen strategischen Autonomie“ bezeichnet, hat die US-Operation faktisch gebilligt und dabei Maduros fehlende Legitimität betont.

Im krassen Gegensatz dazu haben Marine Le Pen und Jordan Bardella, die Vorsitzenden des rechtspopulistischen Rassemblement National, sich entschieden für das Prinzip der Souveränität und des Völkerrechts eingesetzt und die Operation als gefährlichen Machtmissbrauch verurteilt – ebenso wie die linke Partei Unbeugsames Frankreich.

Bemerkenswerterweise kritisierte der ehemalige Premierminister und Außenminister Dominique De Villepin, ein gaullistischer Konservativer, der sich 2003 im UN-Sicherheitsrat bekanntlich gegen den Irakkrieg ausgesprochen hatte, Macrons Position ebenso scharf. Er warf dem französischen Präsidenten vor, nicht zu erkennen, dass die Ukraine und Venezuela eng miteinander verflochten seien. Er sagte, dass das Versäumnis, sich gegen den US-Angriff auf Venezuela und gegen die Entwicklungen im Nahen Osten (in Anspielung auf Israels Kriege) zu stellen, die Position der EU in der Ukraine-Frage schwäche.

De Villepin hat Recht: Macrons Position wirkt umso heikler, als die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA Europa kritisiert, indem sie die von ihm vertretenen liberalen, zentristischen Kräfte als Gegner behandelt, während sie gleichzeitig seine nationalistischen Gegner unterstützt.

Doch ausgerechnet jene vermeintlichen Verbündeten Trumps im nationalistischen rechten Spektrum kritisieren nun sein Vorgehen. Macrons Nachgeben gegenüber Washington ermöglichte es dem Lager um Le Pen und Bardella, sich als wahre Verteidiger nationaler Würde und Souveränität zu inszenieren. Der Rassemblement National führt bereits die Umfragen in Frankreich an. Das Venezuela-Debakel könnte die atlantische Dominanz im Élysée-Palast weiter schwächen.

Und dann ist da noch die Grönland-Krise. Nach dem Venezuela-Einsatz postete Katie Miller, die Ehefrau des stellvertretenden Stabschefs des Weißen Hauses für Politik, Stephen Miller, auf X ein Foto von Grönland, einem dänischen Territorium, bedeckt mit der amerikanischen Flagge, und kommentierte es mit „bald“. Dies wurde von der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen als alarmierend genug für eine scharfe Kritik empfunden. Trump hingegen scheint davon nicht beeindruckt gewesen zu sein; er versprach, sich in „zwei Monaten“ um Grönland zu „kümmern“.

Die Frage ist nun: Was kann die EU tun, um die USA abzuschrecken, außer weitere Besorgnisbekundungen abzugeben? Nachdem die EU ihre Sicherheit an die USA ausgelagert, den Ukraine-Krieg als existenzbedrohend für ihre eigene Zukunft eingestuft und sich geweigert hat, eigenständige diplomatische Lösungen anzustreben, ist sie nun völlig von den Launen der USA abhängig und – aufgrund ihrer Position zu Gaza und nun auch zu Venezuela – ohne jegliche internationale Sympathie.

Sollten die USA tatsächlich in Grönland einmarschieren, würde die EU vermutlich lediglich eine weitere Erklärung mit allgemeiner Besorgnis abgeben. Einige, wie der lettische Präsident, schlugen bereits vor, die (nicht näher spezifizierten und wohl nicht existierenden) „legitimen Sicherheitsbedürfnisse der USA“ müssten in einem „direkten Dialog“ zwischen den USA und Dänemark behandelt werden.

Er sollte sich daher nicht wundern, wenn ihm andere europäische Staats- und Regierungschefs irgendwann raten, Lettlands Differenzen mit Russland in einem „direkten Dialog mit Moskau unter Berücksichtigung der russischen Sicherheitsbedürfnisse“ beizulegen. So führt Vasallentum nicht nur zu Europas zunehmender Bedeutungslosigkeit auf der Weltbühne, sondern gefährdet nun auch unmittelbar den inneren Zusammenhalt von NATO und EU.

Die EU steht am Abgrund. Sie kann den Weg der „selektiven Prinzipien“ weiter beschreiten und sich zu einem Gebilde verfestigen, dessen Wort außerhalb ihrer eigenen Echokammer kaum Gewicht hat. Oder sie kann diesen Moment nutzen, um von der Vasallenrolle zur Führungsrolle zu gelangen, was mitunter die Fähigkeit voraussetzt, einem mächtigen Verbündeten „Nein“ zu sagen. Die durch die Reaktionen auf den Angriff auf Caracas geschaffenen Präzedenzfälle sind alles andere als ermutigend.

erschienen am 6. Januar 2026 auf > RESPONSIBLE STATECRAFT > Artikel

