EU tot. NATO tot. Europa tot. Mausetot

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Wenn Sie die Geschichte der letzten 81 Jahre verstehen wollen, müssen Sie mit Ihrer Recherche am Anfang beginnen. Logisch. Was allerdings nur die wenigsten tun. Mit welchem Ereignis? Mit dem Tod von U.S. Präsident Franklin D. Roosevelt.

U.S. Präsident Franklin D. Roosevelt starb am 12. April 1945, 26 Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Im Alter von 63 Jahren. Er starb angeblich an den Folgen einer Gehirnblutung.

In der Logik der dann folgenden Ereignisse muss man davon ausgehen, dass Präsident Franklin D. Roosevelt ermordet wurde. Warum?

Roosevelt wollte nach Ende des Krieges eine Welt der Kooperation und des Friedens schaffen. Das galt für ihn auch für das Verhältnis zur Sowjetunion, der er großzügig beim Wiederaufbau Hilfe zugesagt hatte. Doch dazu kam es nie.

Am 12. April 1945 wurde Harry S. Truman der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Truman, ein ehemaliger Bankangestellter, der dann später sein eigenes Bekleidungsgeschäft leitete, bevor er den Sprung in den Senat schaffte. Von Weltpolitik verstand der Mann nur ganz wenig.

Nach Ende des Krieges traf Truman drei verheerende Entscheidungen, die den Verlauf der Weltgeschichte bis auf den heutigen Tag beeinflussen:

Erstens: Er entschied sich für eine Politik der Konfrontation gegenüber dem Kommunismus. Der Ausbruch des Kalten Krieges wird auf die Jahre 1947/48 datiert.

Zweitens: Am 26. Juli 1947 gründete Truman die CIA. Jahre später gestand er, dass dies der größte Fehler seines Lebens war. Er sagte, er war „zutiefst beunruhigt“, dass die CIA zu einem operativen und zu einem politisch handelnden Arm, unabhängig von der Regierung, geworden war. Die CIA begann bald, Regierungen in Europa und in anderen Teilen der Welt ab- und einzusetzen.

Drittens: Die Deutschen wollten nach Ende des Zweiten Weltkrieges neutral werden. Truman verweigerte den Deutschen das Selbstbestimmungsrecht.

Truman lehnte eine Verständigung mit der Sowjetunion ab, auch weil die Sowjetunion ein neutrales, ein vereintes, ein entwaffnetes Deutschland vorgeschlagen hatte. Die U.S.A. jedoch wollten das reiche Deutschland als Vasallen.

Der Beginn des Zeitalters der unendlichen Kriege

Truman entsandte 1950 US-Truppen nach Korea. Ohne die formelle Zustimmung des Kongresses, so wie es die Verfassung vorsah. Er autorisierte dann sogar die Überschreitung des 38. Breitengrades. Diese Entscheidung provozierte den massiven Eintritt Chinas in den Konflikt. Wer hatte diesen Krieg provoziert? Die CIA.

Um es kurz zu machen: Seit dem 26. Juli 1947, seit der Gründung der CIA, wurde und wird die Außenpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika von der CIA kontrolliert und entschieden. Nicht von Truman. Und auch nicht von Trump.

Präsident Eisenhower offenbarte diese Wahrheit in seiner Fernseh-Abschiedsrede am 17. Januar 1961.

Als Präsident Kennedy zu ähnlichen Erkenntnissen gelangt war sagte er, dass er den Geheimdienst „in tausend Stücke zerschlagen und in alle Winde verstreuen wolle.“ Daraufhin tötete ihn die CIA. Der CIA Direktor Allen W. Dulles, von Kennedy gefeuert, war Mitglied der Warren Kommission, die den Mord an Kennedy untersuchte. Alle Welt kannte jetzt die Macht der CIA.

Über die Jahre gelang es der CIA, ein weltweites Netzwerk aufzubauen, sich mit anderen Geheimdiensten zu verbünden und durch illegale Tätigkeiten, wie z.B. Drogenhandel, Waffenhandel, Sklavenhandel, sich die Milliarden an Dollar zu besorgen, um, unabhängig vom Kongress, die eigenen Plane durchzuführen.

Im Jahre 1976 wurde zum ersten und letzten Mal eine Untersuchung der CIA vom Kongress durchgeführt (Church Committee). Die CIA wurde dabei ertappt, dass sie inländische Spionagetätigkeiten durchführte. Das war 1976. Niemand im U.S. Kongress würde es heute wagen, eine Untersuchung der CIA durchzuführen.

Alle U.S. Präsidenten nach John. F. Kennedy waren nur nützliche Idioten der CIA. Natürlich auch Donald J. Trump. Vor allem Donald J. Trump. Er genießt dabei das Privileg, unter Aufsicht der CIA, sich nach Belieben bereichern zu dürfen.

Wichtig: Wenn Sie für die CIA arbeiten sind Sie „unsterblich“. Sonst würde das Spiel mit der CIA nicht funktionieren, denn all die Präsidenten und sonstige Mitspieler wollen natürlich ihren Gewinn aus der Beziehung genießen. Das gilt zum Beispiel auch für Volodymyr Selenskyj.

Ja, alle CIA Verbündete sind unantastbar. Fragen Sie Macron oder Merz oder Merkel. Die Zustimmungswerte in der Bevölkerung sind völlig irrelevant. Demokratie ist nichts weiter als eine hübsche Fassade. Man muss sagen, dass alle Bürgerinnen und Bürger in diesen Demokratien auch nur nützliche Idioten sind.

Die EU

Die Ironie der EU Geschichte ist doch wohl, dass die EU und ihre Vorgängerorganisationen geschaffen wurden, um einen neuen Krieg in Europa zu verhindern. Und jetzt ist die EU geradezu besessen darauf, einen Krieg in Europa zu führen. Sie sehen, mit Wirtschaft hatte und hat die EU immer nur bedingt zu tun gehabt.

Sie erkennen das auch daran, dass, wenn ein neues Land in die EU zugelassen wird, es fast immer dann eines Tages auch Mitglied in der NATO werden muss.

Das Hauptziel der EU ist also nicht das wirtschaftliche Wohl der Bürgerinnen und Bürger der EU Länder, sondern deren Kontrolle. Es ist nun einmal einfacher, die EU zu kontrollieren als all die einzelnen Länder. Das wäre ein riesiger Aufwand. Es ist jetzt, nach vielen, vielen Jahren, gelungen, in allen EU Ländern geistige und moralische Armleuchter als Regierungschefinnen und Regierungschefs zu etablieren. Eine wahrlich bewundernswerte Leistung. Es gibt nicht ein einziges Land mit einem Abweichler. Alle sind sie tadellose Mitarbeiter der CIA.

Wäre Deutschland 1945 neutral geworden und hätte es sich niemals der EU angeschlossen, dann wäre Deutschland heute quasi das Paradies auf Erden. Das durfte natürlich nicht passieren. Es wäre höchstwahrscheinlich zu einer engen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion gekommen, zum Segen beider Länder. Eine Horrorvorstellung in Washington und in London.

Demgegenüber ist die Bundesrepublik heute der Zahlmeister Europas. Heute wird der Reichtum der Bundesrepublik systematisch zum Segen anderer ausgeschlachtet. Viel wird nicht mehr übrig bleiben. Eine Art Armenhaus ist das Ziel.

Die Abschaffung der Deutschen Mark war ein großer Fehler. Was war nur in den Kohl gefahren? Was für ein Wahnsinn. Regel Nummer eins für einen souveränen Staat: Gib niemals deine Souveränität auf. Niemals. Die Bundesrepublik kann allerdings heute nicht ihre Souveränität aufgeben. Denn sie besitzt sie gar nicht.

Die NATO

Hören Sie sich mal die Reden der Politiker auf der Sicherheitskonferenz in München (13. bis 15. Februar 2026) und auf dem jüngsten NATO-Gipfel in Ankara (7. bis 8. Juli 2026) an. Diese Politiker sind allesamt völlig durchgeknallt. Es geht nur noch um Krieg. Und es geht um die Verschwendung von hunderten von Milliarden von Euro für den geplanten Krieg gegen Russland. Letztendlich werden es Billionen von Euro sein, Geld, das dringend für Investitionen in die Infrastruktur, für Bildung, für Gesundheit und für andere Bereiche in Europa gebraucht wird. Diese Politiker sind wie besessen von der Idee, Russland zu besiegen. Mit gesundem Menschenverstand ist bei denen nichts mehr auszurichten.

Wenn Sie jemals wissen wollten wie es zum Ersten oder zum Zweiten Weltkrieg kam, dann erleben Sie gerade eine Projektion jener Zeiten in die Gegenwart.

Die NATO gehört abgeschafft. So wie die EU abgeschafft gehört. Beide Organisationen sind Werkzeuge des Teufels. Man muss es so drastisch ausdrücken. Nichts Gutes kann jemals aus diesen Organisationen erwachsen. Schauen Sie sich diese Frau von der Leyen an. Durch und durch korrupt. Oder den Generalsekretär der NATO, diesen Mark Rutte, der Donald Trump als „Daddy“ bezeichnet. Solche jämmerlichen Figuren leiten Europa. Nochmals: Wie soll daraus je Gutes entstehen?

Sie müssen erkennen, dass Geld die Welt regiert, logischerweise, direkt oder indirekt, und dass alle diese Organisationen letztendlich Geschäftsmodelle darstellen, die direkt oder indirekt noch mehr Geld in bestimmte Kanäle leiten sollen.

Die Verruchtheit, die Verkommenheit, die schiere Gewissenlosigkeit der politischen Kaste ist für uns Bürger nur schwer aufzuspüren und zu verstehen. Es braucht eine psychopathische Ausstattung, um solche Verbrechen zu begehen. Jeden Tag sterben in dem Ukrainekrieg hunderte von Menschen. Jeden Tag sterben im Nahen Osten hunderte von Menschen in Kriegen. Die Politiker könnten dem Einhalt gebieten. Allein, sie tun es nicht. Sie sind Sklaven einer dunklen Agenda. Die EU, die NATO sind nichts weiter als Verbrecherorganisationen.

Europa

Ich habe in einer Reihe von Ländern gelebt und gearbeitet. Es ist ein Hirngespinst davon auszugehen, dass ein Deutscher und ein Franzose auf der gleichen Wellenlänge denken und handeln. Fragen Sie mal einen deutschen Dirigenten ob er Musik wie die Kollegen in Italien interpretiert. Verschiedene Kulturen schaffen unterschiedliche Menschen. Das ist nun mal die menschliche Natur. Aber gerade diese Vielfalt ist der Reichtum Europas. Es ist etwas sehr Positives.

Es wird nur wenige Menschen geben, die sich vornehmlich als Europäer bezeichnen. Ich habe nie einen Menschen getroffen, der solch eine Aussage machte.

So wie die Vielfalt in Europa den Reichtum Europas ausmacht, so macht die Vielfalt der Deutschen den Reichtum Deutschlands aus. Ein Sachse ist kein Bayer.

Wenn Europa mit Ausländern überflutet wird, dann wird dieser kulturelle Vorteil ausgelöscht. Und darum geht es bei dieser Einschleusung all der Millionen von Menschen aus fremden Kulturen, die niemals integriert werden können.

Sie brauchen nichts weiter zu tun, als sich die Geburtenzahlen der Deutschen und der Immigranten anzuschauen, um auszurechnen, wie lange es dauern wird bis die Deutschen die Minderheit im eigenen Lande ausmachen werden. Das ist heute schon abzusehen. Das ist irreversibel. Das ist Krieg gegen die Deutschen.

„Deutschland schafft sich ab“, „Europa schafft sich ab“ sind nichts weiter als Schlussfolgerungen, sind nichts weiter als die Ergebnisse der Anwendung des gesunden Menschenverstandes. Wer wollte dem heute noch widersprechen?

Europa als Institution war und ist eine Totgeburt

Nachdem Amerika im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg die Weltherrschaft übernommen hatte, musste es sich natürlich seiner engsten Widersacher entledigen. Neben der Sowjetunion war das Westeuropa. Vor allem Deutschland.

Der Marschallplan war nichts weiter als ein Konjunkturprogramm für die amerikanische Wirtschaft. Nachdem die Amerikaner Deutschland platt gebombt hatten, völlig sinnlos, nachdem sie hunderttausende von Zivilisten getötet hatten, völlig sinnlos, und dabei großartig verdient hatten, boten sie großzügigerweise an, das alles wieder aufzubauen. Um dann nochmals an dem Krieg zu verdienen.

Was diese deutschen Anbeter der Amerikaner nicht verstanden haben und nicht verstehen wollen ist folgendes: In Amerika wird der Dollar vergöttert. Das Geld.

Die Deutschen aber haben schon immer in einer anderen Kultur gelebt, in der es außer dem Geld noch viel wichtigere Werte gibt, vor allem das Gemeinwohl, das in Amerika mit Sozialismus oder gar Kommunismus gleichgesetzt wird.

Die Amerikanisierung Europas bedeutet das Ende Europas. Es bedeutet zuvor zudem eine totale Verblödung Europas, die Voraussetzung geradezu, um es zu einer gewünschten Amerikanisierung und dann zum Abgesang zu schaffen.

Merke: Die Bildung war der Deutschen höchstes Gut. Die Bildung war der Europäer höchstes Gut. Dagegen konnten die Amerikaner nie konkurrieren. Was also war für die Amerikaner der Ausweg? Die Verblödung der Europäer. Abi für alle.

Europa ist eine Kolonie der Amerikaner

Sie mögen solch eine Aussage als übertrieben ansehen. Aber die Amerikaner betrachten uns als ihre Untertanen. Hören Sie sich mal diesen Trump oder seine Getreuen an. Die nehmen uns nicht ernst. Und sprechen das sogar offen aus.

Man kann mit einem Gegenüber nur verhandeln oder mit ihm gemeinsam leben, wenn man auf Augenhöhe verhandelt und als gleichwertiger Partner angesehen wird. Das gilt für Ihre Ehe. Das gilt für das Zusammenleben von Völkern.

Der Ausweg ist eine radikale Abwendung von Amerika. Europa muss sich selbst wiederfinden. Schickt die Amerikaner nach Hause. Alle. Am besten noch heute. Und lasst den Trump in seinem Washington glücklich werden. Ignoriert den.

Dann redet mit den Russen und kommt zu einer Lösung des Ukraine Konfliktes. Ohne die Amerikaner. Denn für die Amerikaner ist Krieg was? Ein Geschäftsmodell. Das war immer so und wird wohl immer so bleiben. In 250 Jahren Geschichte hatten die nur 19 Jahre ohne einen militärischen Konflikt! 19 Jahre in 250!

Deutschland den Deutschen. Und Europa den Europäern. Möge dann ein neues Restdeutschland und ein neues Resteuropa aus Frieden und Wohlstand erwachsen. Wir Europäer, wir Deutschen, müssen auf eine Auferstehung zumindest eines Teiles von Europa für die Zukunft hoffen. Das Europa von einst, das Europa von heute, wird es nie wieder geben. Lediglich in Nischen wird sich hoffentlich die Kultur der Europäer und damit auch die Kultur der Deutschen erhalten.

Die Erreichung dieses bescheidenen Zieles wird nur in Kooperation mit Russland möglich sein. Ohne EU, ohne NATO, ohne diese Armleuchter von Politikern. Der Beruf des Politikers muss ein für allemal abgeschafft werden. Das hat nicht funktioniert. Die sind fremdbestimmt. Das Volk muss lernen, sich selbst zu regieren.

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