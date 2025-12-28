EU-Sanktionen bald auch in Ihrer Nähe

Karen Kwiatkowski (antikrieg)

In Zeiten des inszenierten Krieges müssen viele falsche Anschuldigungen erhoben werden. Die EU, angeführt von einer Gruppe, die weltweit als absolute Idioten gilt, hat einen 70-jährigen Schweizer Geheimdienstanalysten sanktioniert. Die Begründung lautet wie folgt:

Jacques Baud, ehemaliger Oberst der Schweizer Armee und strategischer Analyst, tritt regelmäßig in prorussischen Fernseh- und Radiosendungen auf. Er dient als Sprachrohr prorussischer Propaganda und verbreitet Verschwörungstheorien, indem er beispielsweise der Ukraine vorwirft, den NATO-Beitritt selbst herbeigeführt zu haben. Jacques Baud befürwortet daher Maßnahmen oder Politiken der russischen Regierung, die die Stabilität, Sicherheit oder das Wohlergehen eines Drittlandes (der Ukraine) gefährden oder untergraben. Er ist verantwortlich für die Umsetzung oder Unterstützung dieser Maßnahmen durch Informationsmanipulation und Einflussnahme.

Die Sanktionen sehen vor, dass die Konten von Oberst Baud eingefroren werden, sein Eigentum beschlagnahmt wird und er in Belgien verbleibt. Ihm wird jegliche moralische, finanzielle oder praktische Unterstützung von Freunden, Nachbarn, seinen Verlegern oder sonst jemandem untersagt. Die Ratten in Brüssel werden derzeit vorsorglich ausgehungert, falls Oberst Baud einen Käfig benötigt, den er ganz offensichtlich verdient hat.

Alle Verbrechen gegen die EU und ihre zitternde Militärfraktion müssen bestraft werden! Lügen und Gegennarrative müssen zum Schweigen gebracht werden! Wer Augen hat zu sehen, Ohren zu hören und einen IQ über Zimmertemperatur besitzt, muss gestoppt werden!

Die EU ist entschlossen, einen fantastischen und phantasmagorischen Feind zu bekämpfen, die furchterregendste aller russischen Föderationen, die auf die Zerstörung und Besetzung ganz Europas aus ist. Alle sollen vor diesem Zug der Angst und der Fantastik niederknien!

Es wäre fast schon komisch, wenn es nicht wahr wäre. Nur schlechte Dystopien, verfasst von verwirrten Schlaflosen im Saufgelage, würden eine so kindische Einleitung enthalten. Und doch geschah es letzte Woche.

Wir können Europa und die EU aus vielen Gründen kritisieren, und zweifellos wäre einige dieser Kritikpunkte unberechtigt. Es ist Sache der europäischen Bevölkerung zu entscheiden, ob sie Kühe vergiften und Unschuldige bestrafen will. Die Revolution wird bald kommen, und sie wird zweifellos unterhaltsam sein.

Aber Baud hat kein Verbrechen begangen, wurde keines Verbrechens angeklagt und ihm wurde auch nicht die Möglichkeit gegeben, sich seinen Anklägern zu stellen – Erwägungen, die unsere europäischen politischen Vorfahren in unserer eigenen Revolution vor fast 250 Jahren für wichtig hielten. Stattdessen setzte ein bürokratischer Idiot unter vielen anderen Bürokraten Bauds Namen auf die EU-Sanktionsliste – aus demselben Grund, aus dem die intellektuell beschränkten Vereinigten Staaten unter Trump und Rubio im letzten Sommer die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte, Francesca Albanese, sanktionierten.

Informiertes Denken und intelligente Menschen, Augenzeugen der Realität, die die Wahrheit aussprechen, die das Regime in Verlegenheit bringt, müssen unterdrückt, aggressiv unterdrückt, verboten und bestraft werden. Angesichts der immer unglaublicher werdenden Lügen und unbestreitbaren Verbrechen des Staates ist Bürgerdisziplin unerlässlich.

Die berüchtigten Verliese Europas wurden miniaturisiert und digitalisiert – zu modernen Glasglocken für jene, die es wagen, ihrer Pflicht nachzukommen und aufzuzeigen, dass die Lügen des Staates Risse und klaffende Lücken aufweisen. Sollten diese Menschen bemerken, dass die Realität der politischen Fantasie des Staates widerspricht, müssen sie zum Schweigen gebracht werden. Sollte ein Mann oder eine Frau feststellen, dass der Staat schädliche, tödliche und katastrophale Ziele verfolgt und sich dem Guten, Schönen und Wahren entgegenstellt, muss er oder sie verschwinden und verarmen.

Wie viele meiner Kollegen denkt auch Oberst Baud unabhängig, teilt seine Analysen und Beobachtungen mit internationalen Medien und veröffentlicht Informationen, die oft im Widerspruch zur offiziellen Darstellung stehen. Besonders aufschlussreich ist der EU-Vorwurf, er verbreite „prorussische Verschwörungstheorien“. Natürlich muss jeder Einzelne in Brüssel, der in einem „Krieg“ Partei ergreift, den kein Machtzentrum in London oder Brüssel zu erklären gewagt hat und den auch nur annähernd führen könnte, bestraft werden.

Washington und Brüssel teilen weit mehr Illusionen, Kleptokratie und Feigheit, als unsere und ihre Führer zugeben wollen. Dieser Krieg gegen das Volk ist institutionell und international. Das Problem scheint zu sein, dass die NATO – als Markt für europäische und amerikanische Militäraufträge, Ausgaben und als schuldenfinanziertes Instrument zur „Verteidigung des Westens“ – zunehmend an Substanz verliert. Sie und die EU stehen kurz vor dem Aussterben ihres archaischen Paradigmas, wenn sie nur eine waghalsige Entscheidung treffen oder einen Zufall erleiden. Ist dies der Grund, warum niemand die Wahrheit sagen darf?

Thomas Kuhn würde zustimmen, und wir könnten ihm vielleicht zustimmen. Doch es genügt nicht, die Gründe für die Verleugnung der Wahrheit durch den Staat, seine Angst vor der Realität, seinen Machtmissbrauch und seinen arroganten Totalitarismus zu verstehen. Es genügt nicht, mit den Opfern staatlicher Irrationalität, Dummheit und Habgier zu sympathisieren.

Dem Staat muss aus Prinzip Widerstand geleistet werden, und der dumme und tödliche Staat muss lächerlich gemacht, finanziell ausgehungert und sein unausweichlicher Niedergang auf tausend kreative Arten beschleunigt werden. Die Schlüssel zum Widerstand gegen den Staat liegen in seinen eigenen Vorschriften: Wenn der Staat – um die Wahrheit zu unterdrücken und ihre Verkünder zu bestrafen – wünscht, dass ein Mann oder eine Frau nicht mehr arbeitet, Handel treibt, Geschäfte betreibt und Steuern zahlt, sollten wir alle solidarisch diesen Weg gerne beschreiten. Warum sollte irgendjemand, ob reich oder arm, gebildet oder Leibeigener, seinen Intellekt, seine Arbeit, sein Geld oder seine Dienste dem Staat zur Verfügung stellen? Und warum sollten wir nicht solidarisch und geschlossen den Staat zutiefst verachten?

In dieser Solidarität muss man sich nicht allein fühlen – auf beiden Seiten des Atlantiks finden wir große Mehrheiten der Wählerschaft und der Bevölkerung insgesamt, die den Staat zunehmend verachten. Lasst uns Gemeinschaft und Trost in unserer gemeinsamen und weitverbreiteten Verachtung für jene finden, die sich erbärmlich als unsere politischen Herren und Befehlshaber ausgeben. Wir alle sind in dieser beunruhigenden Ära despotischer staatlicher Opposition gegen die Wahrheit aufgerufen, mutige und kompromisslose Zeugen zu werden und uns darüber hinaus in fähige Verfechter, Diener und Verteidiger der Wahrheit zu verwandeln.

Karen Kwiatkowski, Ph.D. ist Oberstleutnant a.D. der US-Luftwaffe, Landwirtin und angehende Anarchokapitalistin. Sie war Whistleblowerin vor dem zweiten Irakkrieg 2002, kandidierte 2012 für den US-Kongress im 6. Wahlbezirk von Virginia, erhielt 2018 den Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence Award, ist Fellow des Eisenhower Media Network und assoziierte Wissenschaftlerin des Mises Institute. Sie schreibt außerdem auf karenkwiatkowski.substack.com.

