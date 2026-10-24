EU-Parlament schützt von der Leyen vor mehr Transparenz

Parteiensumpf wohin man schaut.

Demokratische Kontrolle sieht anders aus: Die Mehrheit des EU-Parlaments hat einen Antrag abgelehnt, dienstliche Nachrichten vor ihrer automatischen Löschung vollständig und sicher zu archivieren. Eine gute Nachricht für Ursula von der Leyen.

Quelle: transition-news

Das Europäische Parlament hat einen Antrag der Fraktion Europa der Souveränen Nationen (ESN) zur Sicherung dienstlicher Nachrichten der EU-Kommission abgelehnt. Der Änderungsantrag 119 zum Haushaltsbericht 2027 forderte, dienstliche Nachrichten vor ihrer automatischen Löschung vollständig und sicher zu archivieren.

Wie die AfD-Europaabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführerin der ESN-Fraktion, Christine Anderson, berichtet, wurde der Antrag mit 455 Nein-Stimmen gegen 204 Ja-Stimmen bei sechs Enthaltungen abgeschmettert. Dazu erklärt Anderson:

«Die Mehrheit dieses Parlaments hält Ursula von der Leyen den Rücken frei. Sie verweigert selbst die minimale Forderung, dienstliche Nachrichten vor ihrer Löschung zu sichern. Es gab keine guten Gründe, unseren Antrag abzulehnen. Denn wir verlangten keine Veröffentlichung vertraulicher Nachrichten. Wir verlangten nur, dass sie überhaupt erhalten bleiben.

Doch wenn es um Transparenz im eigenen Machtapparat geht, kneift die Mehrheit. CDU, SPD, FDP und die sonst stets Transparenz fordernden Grünen haben unseren Antrag abgelehnt. Damit nehmen sie in Kauf, dass dienstliche Nachrichten von Ursula von der Leyen weiterhin automatisch gelöscht werden, ohne zuvor sicher archiviert worden zu sein. Wer so abstimmt, hat offenbar wenig Interesse an einer Kontrolle der Kommission durch Parlament und Öffentlichkeit.»

Hintergrund: Der Antrag griff Verbesserungsvorschläge der Europäischen Bürgerbeauftragten auf. Anlass war eine automatisch gelöschte Signal-Nachricht des französischen Präsidenten Macron an von der Leyen über die Mercosur-Verhandlungen. Die Forderung umfasste die Kommissionspräsidentin, die Kommissionsmitglieder und ihre Kabinette – unabhängig vom verwendeten Gerät oder Nachrichtendienst. Nachrichten, zu denen Zugang beantragt wurde, sollten während der Bearbeitung und einer anschließenden Überprüfung erhalten bleiben. Datenschutz und Vertraulichkeit waren ausdrücklich gewahrt.

Anderson versprach, dass ihre Fraktion weiterhin auf verbindliche Regeln drängen werde. Demokratische Kontrolle dürfe nicht «an der Löschtaste auf dem Smartphone von Frau von der Leyen scheitern».

Quelle:

Telegram: Christine Anderson – 21. Oktober 2026

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