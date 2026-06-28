EU ist KEIN FRIEDENSPROJEKT MEHR: Friedensnobelpreis 2012 aberkennen !

Beitrag von Hans Schöpper

Am 10.12.2012 erhielt die EU „den Friedensnobelpreis“.

BEGRÜNDUNG:

Die Verleihung gründete auf der jahrzehntelangen FÖRDERUNG VON FRIEDEN, VERSÖHNUNG, DEMOKRATIE und MENSCHENRECHTEN. Die EU hätte über sechs Jahrzehnte zur Stärkung der internationalen Diplomatie und zur Zusammenarbeit zwischen den Völkern beigetragen. Besonders hervorgehoben wurde die stabilisierende Rolle der EU, die Europa von einem Kontinent der Kriege zu einem Kontinent des Friedens verwandelt habe.

GRÜNDE FÜR ABERKENNUNG des Friedensnobelpreises der EU:

Die Verleihung war schon 2012nicht mehr gerechtfertigt. Denn verschiedene EU-Staaten (Frankreich, GB u.a.) haben aktiv, verbal oder logistisch, nach dem 9/11 am „US-Krieg gegen den Terror“ teilgenommen.

RUSSLANDS Präsident PUTIN hielt am 25.9.2001 im Deutschen Bundestag eine Rede. Auf Deutsch. Und bot die Hand Russlands für ein GEMEINSAMES HAUS EUROPA, von Lissabon bis Wladiwostok.

Das wurde vom Deutschen Bundestag – geschlossen, stehend – beklatscht ! Auch vom CDU-Abgeordneten Friedrich Merz !

Doch die US-Regierung George W. Bush schob dem sofort einen Riegel vor. Denn Bush erklärte ja kurz vorher, nach dem 9/11, „den Krieg gegen den Terror“. Und dazu brauchte er Deutschland/RAMSTEIN als DREHSCHEIBE für seinen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Afghanistan. ÜBRIGENS: in Afghanistan fand von 1976 – 1986 ein „Stellvertreterkrieg“ zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion statt. Der letztlich mit dem schmachvollen Abzug der Sowjets endete und den Zusammenbruch der Sowjetunion zur Folge hatte….

Einige EU-Staaten haben diesen völkerrechtswidrigen Afghanistan-Krieg über 20 Jahre mitgetragen. Auch Deutschland ! Sie haben sich von der US-Regierung hinterrücks über Art. 5 der NATO in diesen schmutzigen völkerrechtswidrigen US-Krieg hineinziehen lassen. In dessen Folge zig-tausende Afghanen getötet, verstümmelt und zu Flüchtlingen gemacht wurden. Gerade afghanische, junge Männer bereiten uns in Deutschland seit Jahrzehnten große Probleme.

Doch nicht genug damit. 2003 überfielen die USA-NATO-EU-Willigen den IRAK. Und „produzierten“ wieder völkerrechtswidrig hunderttausende Tote, Verwundete und Millionen Flüchtlinge. Die Mörderbande des „IS“, die sich ursprünglich aus entlassenen irakischen Soldaten SADDAMs rekrutierte, überfiel dann auch SYRIEN.

2011 drängte der französische Möchte-Gern-Napoleon, SARKOZY, US-Präsident OBAMA, zu einem KRIEG GEGEN LIBYEN. Mit weiteren 100.000 Toten und einem seit dem zerrissenen Land, aus dem bis heute Hunderttausende Schwarz-Afrikaner von Schlepperbanden via Europa geschleust werden. ÜBRIGENS: Nach der bestialischen Pfählung GADDAFIs durch ausländische Söldner, wichen dessen Hilfstruppen, die TUAREG, nach MALI aus und stürzten das Land in einen Bürgerkrieg, in den sogar die DEUTSCHE BUNDESWEHR mit 1.000 Mann hineingezogen wurde !

Doch damit nicht genug, brachen EU-Staaten und Obama 2011 in SYRIEN einen weiteren BÜRGERKRIEG VOM ZAUN: Wieder starben Hunderttausende und ca. 12 Millionen Syrer wurden zu Flüchtlingen gemacht. Wobei es Merkel u.a. EU-Staaten waren, die 2014, auf dem Höhepunkt des Syrien-Krieges, die deutschen und europäischen HILFSGELDER FÜR DIE UNHCR um die Hälfte kürzten: Das hatte zur Folge, dass in den Flüchtlingslagern Panik ausbrach und sich Millionen Syrer über die TÜRKEI via Griechenland nach DEUTCHLAND AUF DEN WEG MACHTEN.

Mit all den Problemen, die wir Europäer bis heute damit haben !

NEIN, DIE EU IST KEIN FRIEDENSPROJEKT MEHR.

Die USA und DEUTSCHLAND versprachen anlässlich der „Deutschen Wiedervereinigung“ dem damaligen sowjetischen Präsidenten GORBATSCHOW, dass sich die Nato keinen Meter nach OSTEN AUSDEHNEN WÜRDE.

Sie haben dieses Versprechen SCHÄNDLICH GEBROCHEN.

Denn sie haben die Nato STÜCK FÜR STÜCK nach Osten erweitert: Und: die USA wollten seit 2003 auch die UKRAINE „Auf Teufel komm raus in die NATO zerren“.

Noch 2008 haben das auf der NATO-Konferenz in Bukarest MERKEL und HOLLANDE verhindert.

Aber die USA ließen nicht locker und orchestrierten Ende November 2013 mit dem CIA und angeblichen 5. Mrd. Dollar Schmiergeldern für die ukrainischen Nato- und EU-Befürworter, den AUFSTAND AUF DEM MAIDAN. Der von den Demonstranten immer gewalttätiger gegen die Polizei geführt wurde. Sie bewarfen die Polizei mit Molotow-Cocktails, schlugen mit Eisenstangen auf sie ein und fuhren mit Bulldozern auf die Polizisten los…..

Am 20.2.2014 schossen dann von den Hochhausdächern rund um den MAIDAN (serbische ???) Scharfschützen, sowohl auf Demonstranten, als auch auf Polizisten. Am Ende des Tages lagen 100 Tote auf dem Pflaster.

JUST MA NÄCHSTEN TAG, den 21.2.2014; trafen der deutsche Außenminister STEINMEIER, der franz. Außenminister FABIUS und der polnische Außenminister SIKORSKI in KIEW EIN und forderten den demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten JANUKOWITSCH zum Rücktritt auf. Denn sie wollten die UKRAINE „auf Teufel komm raus in die EU zerren“. Während JANUKOWITSCH „neutral bleiben wollte“ um sowohl mit der EU als auch mit Russland Wirtschaftsbeziehungen zu unterhalten. Zumal die UKRAINE historisch, energiemäßig und wegen eines von PUTIN erhaltenen hohen Kredits, eng mit Russland verflochten war.

Am nächsten Tag, den 22.2.2014, stürmte der RECHTE SEKTOR das Parlament und setzte JANUKOWITSCH AB.

Dieser von den USA orchestrierte REGIME – CHANGE (unter finaler europäischer Beteiligung) WAR DER BEGINN DES INNER-UKRAINISCHEN BÜRGERKRIEGES von 2014 bis 2021.

US-Außenminister KERRY hatte bei der Münchner Sicherheitskonferenz Ende Januar/Anfang Februar 2014 bereits den NEUEN UKRAINISCHEN PRÄSIDENTEN VON US-GNADEN, an seiner Seite. Den ukrainischen Oligarchen POROSCHENKO.

Der RECHTE SEKTOR machte in ODESSA Jagd auf „Russischstämmige“, die sich in ihrer Not in das Gewerkschaftshaus flüchteten, dass vom RECHTEN SEKTOR in Brand gesteckt wurde, wobei Dutzende „Russischstämmige“ bei lebendigem Leib verbrannten. Dann griff der RECHTE SEKTOR, das ASOW-REGIMENT und die reguläre ukrainische ARMEE den überwiegend mit „Russischstämmigen“ bewohnten DONBASS an. Der Flughafen von Donezk z.B. wurde von ihnen am 26.Mai 2014 völlig zerstört.

Von 2014 – 2021 wurden ca. 14.000 Menschen in diesem INNER-UKRAINSICHEN BÜRGERKRIEG GETÖTET:

Die beiden MINSKER ABKOMMEN wurden von der UKRAINE NICHT EINGEHALTEN/UMGESETZT. Sondern von den USA, GB u. Frankreich, nur dazu benutzt, die UKRAINE vom Westen brutal militärisch AUFZURÜSTEN.

Als PUTIN Ende 2021 US-Präsident BIDEN schriftlich aufforderte, eine neue europäische SICHERHEITS-ARCHTEKTUR zu vereinbaren, hat dieser darauf nicht einmal reagiert.

Die USA/NATO-EU provozierten damit den völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die UKRAINE am 24.2.2022.

Das die EU längst darauf „vorbereitet war“, zeigt die Tatsache, dass die EU bereits am 4.3.2022 – nur wenige Tage nach der russischen Invasion – „RICHTLINIEN ÜBER VORÜBERGEHENDEN SCHUTZ UKRAINISCHER FLÜCHTLINGE INNERHALB DER EU IN KRAFT SETZTE“.

Die EU, Bundeskanzler Scholz, hätten diesen Krieg verhindern KÖNNEN und verhindern MÜSSEN.

Doch sie haben – statt die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands im Donbass und auf der Krim anzuerkennen – nicht VERHANDELT, sondern nur gedroht, ihre seit 2014 gegen Russland völkerrechtswidrig verhängten SANKTIONEN ZU VERSCHÄRFEN.

Die USA, Nato, EU, Deutschland, hatten KEINEN GRUND diese brutalen Sanktionen gegen Russland ab Mitte 2014 zu verhängen, denn Russland hat KEINEM DIESER STAATEN ETWAS GETAN. Im Gegenteil:

Russland wurde vom Westen seit 2001 getäuscht, belogen und systematisch zum Buhmann aufbauscht !

Aber, Russland hat auch, wie die USA, sicherheitspolitische Interessen. BIDEN hätte, und TRUMP würde, sofort brutal militärisch reagieren, würde Russland oder China Truppen in Mexiko stationieren.

Die EU-Nato-Granden haben den Frieden wollenden Trump brutal AUSGEBREMST und ihn tief in ihren Angriffs-Kriegs-Wahn gegen Russland hineingezogen.

Nein, diese USA, diese NATO, diese EU stehen NICHT für Diplomatie und Frieden, sondern für Erpressung, Drohungen und unbegrenzte Waffenlieferungen, um den Krieg „am Leben zu halten“ bis Russland – eine Atommacht – kapituliert ? Und stehen damit weiter für Not, Tod und ZERTÖRUNG.

Die EU verstößt damit gegen Art. 3 Abs. 1 EU-Vertrag.

Der deutsche Bundeskanzler verstößt gegen die Präambel des Grundgesetzes und den Geist des 2+ 4-Vertrages.

Die Bundeswehr soll auf 460.000 Soldaten bis 2029 „aufwachsen“, wir sollen „Kriegstüchtig werden“.

Wir produzieren wieder tausende Panzer, Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge, Drohnen und Millionen von Granaten.

Für was ? Für einen Krieg gegen Russland ? Meine Onkel haben 1941/43 in Russland gekämpft und sind dort gefallen oder wurden schwer verwundet. Und jetzt wieder – noch heute Nacht – wie der Luftwaffengeneral Neumann sagte, Krieg gegen Russland ? Das ist nur noch irre !

Denn Russland hat NICHT die geringste Absicht z.B. Deutschland anzugreifen. Es sei denn, wir beliefern die Ukraine weiter mit immer mehr Drohnen oder gar Taurus, die für die Zerstörung tief in Russland gelegener Öl-Raffinerien oder gegen „russische Ministerien in Moskau“ genutzt würden, wie ein CDU-MdB u. Oberst a.D. forderte ?

Dann, aber nur dann, würde ich Putin eine „Gegenreaktion“ gegen Deutschland zutrauen.

Kanzlerin Merkel, Kanzler Scholz, Kanzler Merz haben den EPOCHALEN FEHLER begangen, der US-Strategie zu folgen, Russland zerstören zu wollen. STATT sich von den US-NATO-KRIEGSSTRATEGIEN zu lösen um GEMEINSAM MIT RUSSLAND, UKRAINE, BELARUS, eine“ NEUE EUROPÄISCHE UNION“ und „NEUE EUROPÄISCHE VERTEIDIGUNGS-GEMEINSCHAFT“ AUFZUBAUEN.

Damit wäre EUROPA wirtschaftlich und militärisch UNANGREIFBAR GEWORDEN. Auf gleicher Augenhöhe mit den ZUKUNFTSMÄCHTEN CHINA und INDIEN und den USA.

CDU-CSU; SPD; GRÜNE; FDP; LINKE, HABEN EPOCHAL VERSAGT und RUSSLAND in die Arme CHINAS GETRIEBEN.

Nur die AfD hält – Gott sei Dank – noch Gesprächskanäle zu Putin offen. Wie kürzlich mit der Teilnahme am ST.PETERSBURGER-WIRTSCHAFTSFORUM“. Und kommt damit der im GG festgeschriebenen Friedensverpflichtung nach !

Wird dafür aber von den übrigen Bundestagsparteien auf das ÜBELSTE BESCHIMPFT UND DIFFAMIERT.

Meint

Hans Schöpper

Ex-SaZ 12 der Bundeswehr

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