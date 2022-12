„EU Harakiri“ im Auftrag Washingtons. Die Nord Stream-Zerstörung, plant die EG, die Europäische Union zu zerstören?

Italien, Ungarn und EU Clash

Von Peter König (globalresearch)

Alle Artikel von Global Research können in 51 Sprachen gelesen werden, indem Sie die Schaltfläche „ Diesen Artikel übersetzen “ unter dem Namen des Autors aktivieren.

Um den täglichen Newsletter von Global Research (ausgewählte Artikel) zu erhalten, klicken Sie hier .

Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegrammkanal . Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

Erstveröffentlichung am 30. September 2022

***

Vielleicht möchten Sie dieses kürzliche Zitat des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zur Kenntnis nehmen :

„Der bewaffnete Konflikt in der Ukraine wird bis 2030 andauern, infolgedessen wird die Ukraine die Hälfte ihres Territoriums verlieren und die EU wird zu diesem Zeitpunkt aufhören zu existieren. Dieser Konflikt hätte lokal sein können, aber durch die Intervention des Westens wurde er global, wodurch die EU-Wirtschaft zerstört wurde.“

Herr Orban scheint auch die Unterstützung – zumindest die stillschweigende Unterstützung – der aus vier Ländern bestehenden Visegrad-Gruppe, der V4, zu haben.

Es ist ein informelles regionales Kooperationsformat zwischen den vier mitteleuropäischen Ländern Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, die nicht nur durch Nachbarschaft und ähnliche geopolitische Situationen verbunden sind, sondern vor allem durch gemeinsame Geschichte, Traditionen, Kultur und Werte . Die V4 wurde im Februar 1991 in Visegrád, Ungarn , von den vier Mitgliedsländern gegründet.

Die obige Erklärung ist eine Antwort von Premierminister Victor Orban auf die Drohung der (nicht gewählten) Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula van de Leyen, an Ungarn, ihnen die 7,5 Milliarden Euro zu streichen, die ihnen im Rahmen der sogenannten Kohäsionspolitik zustehen . Es ist die wichtigste Investitionspolitik der EU, eine Art COVID-Ausgleich.

Gemäß den EU-Vorschriften unterstützt der Kohäsionsfonds Mitgliedstaaten mit einem Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf von weniger als 90 % des EU-27-Durchschnitts. Zweck der Subvention ist die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts der EU.

Innerhalb dieses Rahmens soll die Kohäsionspolitik allen Regionen und Städten der Union zugutekommen und das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die nachhaltige Entwicklung und den Umweltschutz fördern.

Warum also die Drohung? Weil Herr Orban sich weigert, Russland zu sanktionieren?

Weil er sein Recht auf einen souveränen Staat ausdrückt – und als Führer Ungarns wird er von etwa 70 % der Menschen unterstützt – von all jenen, die nationale Souveränität für wichtiger halten, als dem Diktat einer untergegangenen Europäischen Union, einer USA, zu folgen Vasall schlechthin.

Und – obwohl Krieg niemals gerechtfertigt ist – versteht Herr Orban, warum Russland Maßnahmen ergreifen musste, um das russische Volk im Donbass-Gebiet zu schützen und den Nazi-Staat Ukraine zu entmilitarisieren – insbesondere das/die Asow-Bataillon(e), die an der Seite von Hitlers Truppen kämpften gegen die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg.

Ganz zu schweigen von dem ständigen, immer stärker werdenden Druck der von Washington/Pentagon aus gerichteten NATO, die auf Russland übergreift; Hinzu kommt, dass keines der beiden von Frankreich und Deutschland unterstützten Minsker Abkommen (September 2014 und April 2015) zur Beilegung des Ukraine-Konflikts jemals eingehalten wurde.

Sehen Sie sich diesen vollständigen BBC-Bericht über Frau Victoria Nuland , stellvertretende Außenministerin im Jahr 2014 „F**k Europe“, und mehr an. Diesem Gespräch gingen Tage voraus, die nur vom Westen inspiriert waren – USA, EU, NATO – Maidan-Putsch vom 22. Februar 2014 gegen den legitim und demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch.

Zu erwähnen sind auch die etwa zwanzig oder dreißig biologischen, von den USA finanzierten und gebauten Laboratorien der Stufe 4 (Kriegstyp) auf dem Territorium der Ukraine. Dies wurde von eben Frau Nuland vor einem Ausschuss des US-Kongresses zugegeben. Diese Labors waren eine direkte Gefahr für Russland. Offensichtlich konnte Präsident Putin nicht einfach tatenlos zusehen, wie die NATO das ukrainische Militär mit „Stiefeln vor Ort“ bewaffnet und ausbildet.

All dies ist natürlich der Europäischen Kommission bekannt. Frau von der Leyen kennt genau die Wahrheit über die Ukraine, belügt aber weiterhin das europäische Volk , massiv unterstützt von den korrupten Medien. Deshalb sind die Europäer geblendet und schreien fast unisono: Russland-Russland-Russland!

Angesichts dieser Umstände fragt man sich, ob es eine mutwillige Agenda der bewussten Selbstzerstörung der Europäischen Union durch die EG-Führung gibt. Tatsächlich wissen sie genau, was sie tun.

Washington/NATO haben ihre besten Kandidaten ausgewählt, um ihre schändliche Agenda auszuführen.

Die Korruptionsaufzeichnungen von Frau von der Leyen und Bundeskanzler Scholz, der Europa und sein Land jeden Tag verrät, sprechen für sich.

*

Jetzt kommt Italien

Als Italien sich auf seine Wahlen vorbereitete, die am vergangenen Sonntag – dem 25. September 2022 – abgehalten werden sollten, und eine Koalition rechter Parteien, die alle gegen Sanktionen gegen Russland waren, als Gewinnerin hervorzugehen schien , hob Frau von der Leyen erneut den erhobenen Zeigefinger in Italien und erinnerte die Italiener daran, dass sie gemäß dem europäischen Mandat stimmen sollten, natürlich neoliberal, und für die globalistische Agenda.

Frau von der Leyen deutete an, dass dem Land Strafen drohen könnten, wie sie kürzlich gegen Ungarn und Polen verhängt wurden, wenn die bevorstehenden Wahlen zu dem vorhergesagten Rechtsruck führen.

„ Mein Ansatz ist, dass wir zusammenarbeiten, egal welche demokratische Regierung bereit ist, mit uns zusammenzuarbeiten “, antwortete sie auf die Frage, ob sie „ Bedenken “ über die italienische Parlamentsabstimmung am Sonntag habe, an der die konservativen Fratelli d’Italia teilnehmen (Brüder von Italien) werden voraussichtlich den ersten Platz einnehmen.

„ Wenn es in eine schwierige Richtung geht, habe ich über Ungarn und Polen gesprochen, wir haben Werkzeuge “, erklärte von der Leyen (RT, 23.09.2022).

Diese Instrumente beziehen sich auf das Einbehalten von Geldern aus dem Kohäsionsfonds . Wenn überhaupt, hat diese Aussage eine immer stärkere italienische Stimme nach rechts ausgelöst.

Inzwischen steht das Wahlergebnis fest. Eine von Giorgia Melonis Partei Brüder Italiens geführte Koalition . Es wird erwartet, dass Frau Meloni die rechteste Regierung des Landes seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bildet. Dazu gehören auch die rechtsextreme Lega, angeführt von Matteo Salvini , sowie Forza Italia , angeführt vom dreimaligen Premierminister Silvio Berlusconi . Herr Salvini verurteilte von der Leyens „ schändliche Arroganz “ und forderte die EG auf, „ die freie, demokratische und souveräne Abstimmung des italienischen Volkes zu respektieren! ”

Frau Giorgia Meloni wird als erste Frau in der jüngeren italienischen Geschichte Italiens neue Regierung führen.

Die italienischen Koalitionsparteien sind alle nicht sehr EU-freundlich. Sie werden von Frau von der Leyen sicher nicht gemobbt. Und das weiß sie ebenso wie all ihre Hintermänner und Befehlsgeber, Washington, die Nato, das Pentagon und der gigantische unsichtbare Finanzkomplex hinter dem Globalisierungsprojekt des WEF, der One World Order (OWO).

Was wäre, wenn Italien und/oder Ungarn die EU verlassen würden?

Italien ist eines der ursprünglichen Mitglieder des europäischen Bündnisses und geht auf die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zurück, die jeweils durch den Vertrag von Brüssel von 1948 und den Vertrag von 1951 gegründet wurden Paris und die Römischen Verträge von 1957.

Vergessen wir auch nicht, dass die ursprüngliche Idee für eine Europäische Union, die Schaffung der Römischen Verträge, von den Rockefellers stammte. Sie wussten schon damals, dass ein wiederaufgebautes Europa, insbesondere mit Deutschland an der Spitze, zu einer unerwünschten Konkurrenz für die Vereinigten Staaten werden könnte . Aber als Zusammenschluss von Ländern mit einer Währung könnten sie kontrolliert werden. Aber sie sollten niemals ein Land werden, ähnlich einer Föderation nach US-amerikanischem Vorbild. Das wäre als Wirtschaftsblock zu gefährlich.

Mit der ebenfalls geplanten Zerstörung der Sowjetunion durch einen Kalten Krieg und all der damit einhergehenden falschen Gefahrenpropaganda, die 1991 für die USA erfolgreich endete, sah es für das einzelne Imperium gut aus.

Aber dann kam Wladimir Putin, und nichts lief so, wie es vom Westen projiziert wurde, hauptsächlich von Washington. Weil Europa unter dem Bann und der eingebildeten „Gefahr“ der UdSSR stand, befand es sich bereits unter den Flügeln ihres Beschützers und Mentors, Washington, Pentagon und dann der immer größer werdenden NATO. Tatsächlich hatte Europa keine eigene Armee. Die NATO würde sich um Europas Verteidigung kümmern.

Die einzige damalige Visionärin, die den Untergang Europas unter der NATO und ohne eigenes Militär sah und vorhersagte, war General Charles de Gaulle, Frankreichs Präsident bis 1969. Er verließ Frankreich aus der NATO, bis der französische Präsident Sarkozy Frankreich 2009 wieder in die Atlantische Allianz eintrat.

*

Zurück nach Italien.

Es könnte in der Tat das Ende der Europäischen Union sein, wie wir sie kennen, wenn Italien das Bündnis verlässt, oder noch besser, wenn Italien und Ungarn das Bündnis verlassen. Sollte Ungarn aus der EU austreten, würden ihm höchstwahrscheinlich seine Verbündeten der Visegrad-Gruppe (V4 = Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn) folgen.

Sehen Sie sich dieses 4-minütige Video „Shameful Arrogance“ an.

Und es gibt noch mehr – Unterwasserexplosionen in den Pipelines Nord Stream 1 und 2 .

Am 27. September 2022 zerstörten mehrere Tiefseeexplosionen beide deutsch-russischen Gaspipelines, Nord Stream 1 und 2. Dies setzt voraus, dass kein Druck oder Nachdenken der deutschen Führung, des Parlaments oder der Wirtschaft die deutsche Entscheidung über Sanktionen rückgängig machen könnte Russland und die Weigerung, russisches Gas zu kaufen.

Es kann nicht sein, dass die EU mit Sitz in Brüssel zusammen mit der NATO den Zerstörungsplan nicht kannte. Daher ist dies ein EU-Selbstmordakt, der willentlich die deutsche Wirtschaft zerstört und damit einen großen Teil der europäischen / EU-Wirtschaft – und den Lebensstandard der europäischen Bevölkerung.

Damit dieser lang geplante, von Washington diktierte und von der EU vereinbarte Akt der Selbstzerstörung nicht rückgängig gemacht werden kann, mussten die beiden Pipelines zerstört werden. Insgesamt vier Explosionen, registriert von Dänemark und Schweden. Unbehandeltes Gas quillt aus dem Meer, in der Nähe von Dänemark. Umwelt- und Gesundheitsfolgen können noch nicht abgeschätzt werden.

Doch der Wert des austretenden Gases wurde nach zwei Tagen bereits auf 2 Milliarden Euro geschätzt.

In der Tat war es ein Risiko für die westlichen Mächte des Möchtegern-Imperiums, die USA / die NATO, ihre Verpflichtung gegenüber Washington, Europa zu zerstören, rückgängig zu machen. Wenn Deutschland seine destruktive Entscheidung aus ethischen oder gewissenhaften Gründen aufgeben würde, um seine Bevölkerung vor einem prognostizierten „extrem kalten Winter“ und vor einer implodierenden Wirtschaft zu bewahren – wie wir derzeit erleben – würde der westliche Globalisierungs-, alias OWO-Plan scheitern.

Diese Pipeline-Explosionen sind eine offene Kriegserklärung an Europa. Bei den Menschen in Europa. Und das – sehr wahrscheinlich – in voller Kenntnis Brüssels, also der EU-Kommission, oder zumindest des EG-Chefs.

Bereits am 22. Februar 2022 antwortete Biden auf die Frage eines Journalisten, was Washington tun würde, wenn Deutschland trotz seiner derzeitigen Sanktionen gegen Russland beschließen würde, russisches Gas zu kaufen, um seine Wirtschaft und möglicherweise das Leben vieler Deutscher zu retten, und sagte, dass sie Mittel zur Sabotage hätten die Pipelines der Ostsee. Siehe 35-Sekunden-Video .

Am 2. September 2022 haben russische Geheimdienste bereits US-/NATO-Militärmanöver mit Unterwasserdrohnen gemeldet, die mit Sprengkörpern beladen sind. Siehe dies und das .

Am 26. September 2022 sprengen US/NATO-Spezial-Unterwassertorpedos Nord Stream 1 und 2.

Ungeachtet aller Beweise dafür, dass Brüssel sich dieser „Kriegshandlung“ gegen Europa voll bewusst war, die von den USA / der NATO ins Leben gerufen wurde, nimmt das massive und wie üblich trügerische heuchlerische Gehabe der EU beschämende Ausmaße an. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sagte am Mittwoch, der Block sei „zutiefst besorgt“ über die Schäden an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2, die Russland über die Ostsee mit Deutschland verbinden.

„Europa gelobt eine ‚robuste und einheitliche‘ Reaktion auf die mutmaßliche Sabotage zweier russischer Gaspipelines.“

Der Sabotageakt könnte dauerhafte irreparable Schäden hinterlassen haben, wenn er nicht schnell repariert wird, da das eindringende Meerwasser die Pipelines schnell korrodieren kann, sagte ein namentlich nicht genannter deutscher Beamter laut einem RT-Bericht.

Wer repariert den Schaden rechtzeitig, damit die Korrosion keine bleibenden Schäden hinterlässt?

Deutschland wird höchstwahrscheinlich nicht die Erlaubnis der USA/NATO dazu haben, und Russland – nun ja, die NATO wird alles tun, um dies zu verhindern.

In diesem Stadium könnte Russland am meisten daran interessiert sein, den Gasfluss zu stoppen, um die wirtschaftlichen Verluste und potenziellen Umweltschäden zu stoppen.

*

Zusammenfassend deutet alles darauf hin, Europa von allen Seiten und Seiten zu zerstören: Die Europäische Union aufzulösen. Die mutmaßliche Eine-Weltordnung-Regierung will sich nicht mit einem Block von Ländern auseinandersetzen, der 500 Millionen Menschen und ein geschätztes BIP von 17 Billionen US-Dollar (2022) umfasst und de facto die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China (2022) ist geschätzte US und China 20 Billionen US-Dollar bzw. 19,9 Billionen US-Dollar).

Die Zerstörung der europäischen Wirtschaft und die Vernichtung der EU – des Bündnisses europäischer Länder, die von Washington niemals zugelassen wurden, eine Föderation zu werden, wie es die Vereinigten Staaten von Amerika tun – ist ein Plan, dessen sich die EK voll bewusst ist und den sie hat zugestimmt.

Dies könnte auch den Austritt Großbritanniens aus der EU erklären.

Die aggressiven Provokationen gegen Italien, einen Gründungsvater der EU, plus Ungarn und damit verbunden die V4, sind die Strategie des Imperiums, die EU zu stürzen, ausgeführt von der Europäischen Kommission.

Die Kenntnis des Plans kann genügend hochrangige Politiker und insbesondere Geschäftsleute und CEOs aufrütteln, um ihn zu stoppen; zumindest die wirtschaftliche Zerstörung Europas zu stoppen. Die EU in ihrer jetzigen Form ist eine Schande. Ihr Abbau, die Rückkehr zu souveränen Nationalstaaten wäre ein Vorteil für die Menschheit. Es würde einen neuen, nicht-globalistischen Start ermöglichen – einen riesigen Schritt weg von einer globalisierten OWO.

*

Hinweis für die Leser: Bitte klicken Sie oben oder unten auf die Teilen-Schaltflächen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram Channel. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research zu reposten und zu teilen.

Peter Koenig ist geopolitischer Analyst und ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre auf der ganzen Welt gearbeitet hat. Er lehrt an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Journale und ist Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; und Co-Autorin von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ ( Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Center for Research on Globalization (CRG). Er ist außerdem nichtansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute of Renmin University, Peking.

Beitragsbild: Ursula von der Leyen (Quelle: Britannica.com)

Die ursprüngliche Quelle dieses Artikels ist Global Research

Copyright © Peter Koenig , Global Research, 2022

(Visited 1 times, 1 visits today)