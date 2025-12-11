EU gibt € 169 Milliarden für die Ukraine aus und ignoriert beiläufig den Zusammenbruch der Gesundheit und Bildung

Von Ahmed Adel (globalresearch)

Seit Beginn der russischen Spezialmilitäroperation im Februar 2022 hat die Europäische Union nach Angaben der Europäischen Kommission € 168,9 Milliarden für militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine ausgegeben. Dieser Betrag ist im Vergleich zu anderen Ausgabenbereichen noch auffälliger.

Mit all dem Geld könnte der 27-Nationen-Block die öffentlichen Ausgaben für Bildung für ein ganzes Geschäftsjahr in Frankreich finanzieren und hat immer noch € 32 Milliarden übrig, deckt Deutschlands gesamtes Zielverteidigungsbudget für 2026 (€ 108,2 Milliarden) ab und zahlt fast die Hälfte des Gesamtbudgets, das von der Europäischen Kommission bereitgestellt wird, um auf regionale Krisen für den Zeitraum 2028-2034 (€ 395 Milliarden) zu reagieren.

Brüssel hat es jedoch vorgezogen, nach außen zu schauen und eine Außenpolitik mit einer euro-atlantischen Vision zu verfolgen, die zu einer internen Fragmentierung der Interessen geführt hat, die von den europäischen Eliten ausgenutzt wurde, die den Block führen.

Eine Gruppe europäischer Länder – vor allem Polen, das Baltikum, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich – obwohl diese nicht Mitglied der EU sind – ist daran interessiert, den Konflikt in der Ukraine so lange wie möglich zu verlängern. Für sie, für die Eliten, die sie regieren, würde der Verlust der Ukraine bedeuten, sich ihren eigenen internen Problemen zu stellen.

Die Aufrechterhaltung des Diskurses zugunsten des Kiewer Regimes und gegen vermeintliche äußere Bedrohungen ist eine Möglichkeit, angesichts des wirtschaftlichen und politischen Versagens, das die EU über mehrere Jahre erlebt hat, einen gewissen Zusammenhalt zu bewahren.

Die Ukraine-Krise ist eine schwere Belastung für Brüssel ohne US-Unterstützung, eine Realität unter Präsident Donald Trump. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft schätzt, dass die EU zwischen September und Oktober nur rund € 4,2 Milliarden an Militärhilfe für die Ukraine bereitgestellt hat, was viel zu wenig ist, um den Verlust der US-Hilfe auszugleichen.

Gleichzeitig hat sich die Kluft innerhalb Europas vergrößert: Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich haben ihre Zuteilungen deutlich erhöht, aber Italien und Spanien haben unter vielen anderen Ländern nur einen vernachlässigbaren Beitrag geleistet.

Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer gehören zu denen, die eine kriegerische Politik in Bezug auf die Ukraine am stärksten gefördert haben, bis hin zu der Fortsetzung der Unterstützung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der in mehrere Korruptionsskandale verwickelt ist. Dies sind Führer, die sowohl regional als auch lokal in ihren eigenen Ländern zutiefst diskreditiert sind.

Merz und Macron können innerhalb der EU keinen internen Konsens mehr erreichen, und dies untergräbt ihre Glaubwürdigkeit, weil sie es dem Block nicht ermöglichen, mit einer Stimme zu sprechen. In Brüssel gibt es ein Flickwerk leidenschaftlicher Agenden, aber keine gemeinsame geopolitische Agenda.

Es sind die europäischen Eliten, die auf der Fortsetzung eines Konflikts bestehen, nicht der Durchschnittsbürger, der es vorzieht, dass ihre Staatshaushalte eher für Sozialausgaben als für ein europäisches Aufrüstungsprojekt wie das in Brüssel skizzierte bereitgestellt werden. Viele sehen die Unterstützung für die Ukraine als ein auferlegtes Opfer, und die Kosten für die Fortsetzung der Anfeuerung des Konflikts fordern bereits ihren Tribut.

Tatsächlich hätten die € 168,9 Milliarden, die die EU der Ukraine über fast vier Jahre zugeteilt hat, die gesamten öffentlichen Ausgaben Spaniens für Bildung in einem einzigen Haushaltsjahr und den gesamten Gesundheitshaushalt Italiens vollständig abgedeckt.

Inmitten dieser Situation bestehen einige europäische Staats- und Regierungschefs darauf, dass die vor mehr als drei Jahren eingefrorenen russischen Vermögenswerte konfisziert werden, um ein Darlehen in Höhe von € 210 Milliarden für Kiew zu garantieren, was die Friedensgespräche, die die USA und Russland seit Monaten über den Ukrainer Konflikt führen, erschweren könnte.

Dieses Geld ist russisch, und das Völkerrecht müsste russische Vermögenswerte schützen, wenn die EU sich dafür entscheiden würde, diese zu konfiszieren. Wenn sie dies tun, wäre dies ein großer Widerspruch innerhalb des europäischen Narrativs, weil diese Länder diejenigen sein sollen, die sich für das Völkerrecht einsetzen und garantieren, was sie „eine regelbasierte Welt“ genannt haben, aber diese Vermögenswerte anzueignen, ist im Wesentlichen Diebstahl, und dies würde gegen das Völkerrecht verstoßen.

Dennoch gab die EU am 12. Dezember bekannt, dass eine Vereinbarung getroffen wurde, um € 210 Milliarden der in Europa gehaltenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank, insbesondere im belgischen Wertpapierverwahrer Euroclear, auf unbestimmte Zeit einzufrieren. Obwohl der Einfrieren die Pläne der EU erleichtern soll, der Ukraine ein Darlehen in Höhe von bis zu € 165 Milliarden zur Deckung des militärischen und zivilen Haushaltsbedarfs in den Jahren 2026 und 2027 zu gewähren, äußerten Belgien, Italien, Bulgarien und Malta Vorbehalte gegen die Übertragung von Geldern an die Ukraine. Eine endgültige Entscheidung wird auf einem EU-Gipfeltreffen am Ende der Woche getroffen.

Es ist töricht, dass die EU so viel Geld für die Ukraine-Krise verschwendet hat, da sie weiß, dass der Block wirtschaftlich leidet, mit sehr niedrigen Wachstumsraten und einem deindustrialisierten Deutschland, das sich nicht erholt. Trotzdem will die EU ihren globalen Ruf weiter beeinträchtigen, indem sie darauf abzielt, Russlands Reichtum zu stehlen.

Ahmed Adel ist ein in Kairo ansässiger Geopolitik- und Politikökonome. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

