EU Energie Lockdown voraus

von Dr. Peter F. Mayer (tkp)

Brüssel bereitet den Energie-Lockdown vor: Weniger heizen, weniger Licht, weniger Verbrauch – die nächste Runde der Mangelwirtschaft. Sanktionen, Nord Stream Sprengung, AKW-Stilllegungen und Demolierung von Kohlekraftwerken wirken.

Die Europäische Kommission hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, den Gas- und Stromverbrauch in den kommenden Monaten gezielt zu drosseln. Energiekommissar Dan Jørgensen schrieb kurz vor dem informellen Energierat in Dublin an die nationalen Minister: Die Speicherstände seien „außergewöhnlich niedrig“, die Lage bleibe schwierig. Zwar gebe es „derzeit keine unmittelbaren Risiken für die Versorgungssicherheit“, doch man solle Maßnahmen prüfen, um den Verbrauch zu senken und die Einspeicherung zu stützen.

Die Zahlen sind eindeutig. Die EU-Gasspeicher lagen Ende September bei rund 70 Prozent – etwa 12 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert und deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt. In einzelnen Ländern sieht es noch schlechter aus: Deutschland und die Niederlande lagen zeitweise nur bei 55–58 Prozent. Der niederländische TTF-Preis notierte um die 72 Euro pro Megawattstunde.

Die „freiwilligen“ Maßnahmen – ein Déjà-vu aus 2022

Jørgensen empfiehlt in seinem Schreiben genau das Instrumentarium, das bereits im Krisenwinter 2022 zum Einsatz kam: Stromverbrauch in den Abendspitzen senken (weil dann häufig Gaskraftwerke die hauptsächliche Erzeugung stellen), Smart Meter und flexible Tarife stärker nutzen, Temperaturen in öffentlichen Gebäuden begrenzen, Außenheizungen abschalten und unnötige Straßenbeleuchtung nachts ausschalten.

Alles wird als „freiwillig“ und „gut geplant“ verkauft. Gleichzeitig sollen die Mitgliedstaaten die Flexibilität der Gasspeicher-Verordnung nutzen und das Füllziel von 90 auf 80 Prozent absenken.

Die Begründung klingt technokratisch: Ein starres 90-Prozent-Ziel in einem engen Markt treibe die Preise zusätzlich nach oben. Eine niedrigere Vorgabe entlaste den Markt.

Die Physik lässt sich jedoch nicht wegdekretieren. Ein niedrigerer Startpunkt im November bedeutet, dass ein größerer Teil des Winterbedarfs durch laufende Importe gedeckt werden muss – genau in den Monaten, in denen asiatische Käufer um dieselben LNG-Lieferungen konkurrieren.

Die selbstgeschaffene Knappheit

Die aktuelle Lage ist kein Naturereignis. Nach dem Ausfall großer Teile der katarischen LNG-Exporte durch die Angriffskrieg der USA im Persischen Golf und dem parallelen, politisch gewollten Ausstieg aus russischem Pipelinegas und LNG hat sich Europa in eine strukturelle Abhängigkeit von einem angespannten Weltmarkt manövriert. Die Kommission selbst hat die 90-Prozent-Pflicht bereits im Frühjahr 2026 gelockert.

Die Gas Coordination Group hatte schon im Sommer signalisiert, dass 80 Prozent ausreichen könnten. Analysten rechneten mit Füllständen von 70 bis 75 Prozent zu Beginn der Heizsaison. Die Realität liegt am unteren Ende dieser Spanne.

Vom Energiesparen zum Lockdown

Die Botschaft an die Bürger ist unmissverständlich: Heizen Sie weniger, dimmen Sie das Licht, verzichten Sie auf Komfort. Was 2022 noch als Notfallmaßnahme in einer akuten Versorgungskrise verkauft wurde, wird 2026 zur neuen Normalität.

Die Sanktionen gegen Russland werden laufend weiter verschärft und es wird damit an der Erzeugung der Gasknappheit intensiv und offenbar auch bewusst gearbeitet.

Die Kommission beteuert, es gebe keine unmittelbare Gefahr. Genau so klangen die Beruhigungen, bevor die Preise 2022 explodierten, die Industrie abwanderte und die Inflation die Haushalte traf.

Ein niedrigerer Speicherstand kombiniert mit „freiwilligen“ Verbrauchssenkungen ist der Einstieg. Wenn der Winter kälter wird als erhofft oder weitere Lieferstörungen eintreten, folgt der nächste Schritt: verbindliche Kontingente, Rationierung und der Energie-Lockdown. Die technokratische Sprache von „Demand Response“ und „Flexibilität“ kaschiert nur, dass die politische Klasse die Bürger erneut für ihre energiepolitischen Entscheidungen und Fehlentscheidungen zahlen lässt.

Kohlekraftwerke werden derweil gesprengt und Atomkraftwerke stillgelegt, damit die Energieknappheit gefördert wird. Blödheit oder Absicht?

Europa hat sich bewusst von preiswerter Pipeline-Energie abgekoppelt und setzt auf teures, volatiles LNG. Die Folgen sind knappe Speicher, hohe Preise und die Aufforderung an die Bevölkerung, den Gürtel enger zu schnallen.

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