„Etwas Unheimliches geht vor sich“: Neun hochrangige US-Wissenschaftler starben oder verschwanden spurlos im vergangenen Jahr

Innerhalb von neun Monaten sind neun Spitzenwissenschaftler in den Vereinigten Staaten verstorben oder spurlos verschwunden. Sieben von ihnen standen in Verbindung mit dem Air Force Research Laboratory (AFRL) oder den von diesem direkt finanzierten Einrichtungen. Das AFRL entwickelt und implementiert die sensibelsten Luft- und Raumfahrttechnologien im Verteidigungsarsenal der Vereinigten Staaten.

Quelle: legitim

1. Monica Jacinto Reza verschwand am 22. Juni 2025, als sie mit Freunden im Angeles National Forest in Kalifornien wandern war.

Zuletzt wurde sie gesehen, wie sie einem Wanderbegleiter zuwinkte, der sich etwa 30 Fuß hinter der Gruppe befand. Trotz einer groß angelegten Suchaktion unter Einsatz von Hubschraubern, Drohnen und Spürhunden konnten lediglich eine Mütze und ein Lippenbalsam geborgen werden. Ihre Leiche wurde nie gefunden. (Vgl. ktla.com)

Reza, 60, war Luft- und Raumfahrtingenieurin und Technical Fellow bei Aerojet Rocketdyne, wechselte später zum Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA. Ausserdem war sie Miterfinderin von Mondaloy.

Mondaloy ist eine Gruppe von Nickel-basierten Superlegierungen, die von Aerojet Rocketdyne entwickelt wurde, um den sauerstoffreichen Umgebungen und extremen Temperaturen in Raketentriebwerken standzuhalten. Das Besondere an dieser Legierung ist, dass sie eine hohe Sauerstoffverträglichkeit mit struktureller Festigkeit in Einklang bringt. Damit löst sie ein entscheidendes Problem, da herkömmliche sauerstoffbeständige Legierungen für den Einsatz in Hochdruckkomponenten, wie Vorbrennern und Turbinenrotoren zu schwach waren.

Sie arbeitete eng mit dem pensionierten Generalmajor William Neil McCasland zusammen, der von 2011 bis 2013 das AFRL befehligte und die staatliche Finanzierung ihres Legierungsprogramms beaufsichtigte. McCasland verschwand im Februar.

Dallas Hardwick, Rezas Mentor und Miterfinder von Mondaloy, starb am 5. Januar 2014, offenbar eines natürlichen Todes.

2. Melissa Casias wird seit dem 26. Juni 2025 im Taos County, New Mexico, vermisst.

Zuletzt wurde sie gegen 14:15 Uhr gesehen, als sie allein auf dem Highway 518 in der Nähe von Talpa unterwegs war. Sie trug ein helles T-shirt, Jeans und Turnschuhe und hatte einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen dabei. Die 53-jährige Casias war Verwaltungsassistentin am Los Alamos National Laboratory (LANL), einer Einrichtung, die für ihre Forschung im Bereich Atomwaffen und nationale Sicherheit bekannt ist.

Ihre Tätigkeit am LANL verbindet sie mit McCasland, der laut Daily Mail bei Projekten zur nationalen Sicherheit auf der Kirtland Air Force Base eng mit dem LANL zusammenarbeitete. Sie verschwand spurlos nach vier Tagen, nachdem Reza auf mysteriöse Weise verschwunden war.

3, 4, 5. Jacob Prichard, Jaymee Prichard und Oberleutnant Jaime Gustitus starben alle am 25. Oktober 2025.

Jacob Prichard, 34, war Beschaffungsprojektleiter in der Abteilung für Sensortechnik der AFRL auf der Wright-Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio, und hatte sich auf Technologien für die Luft- und Weltraumaufklärung und -überwachung spezialisiert.

Jacobs Ehefrau, Jaymee Prichard, 33, war Finanzspezialistin im Air Force Life Cycle Management Center auf der Wright-Patterson Air Force Base. Das Paar hatte drei Kinder.

Gustitus, 25, war Offizier für Operationsanalyse bei der US-Luftwaffe und arbeitete in streng geheimer Funktion im 711th Human Performance Wing auf der Wright-Patterson Air Force Base.

Jacob soll seine Frau Jaymee getötet und ihre Leiche in den Kofferraum ihres Autos gelegt haben. Anschließend fuhr er nach Sugarcreek Township, brach in Gustitus’ Wohnung ein und erschoss sie gegen 2 Uhr morgens.

Anschließend fuhr er zum West Milton Municipal Building, öffnete den Kofferraum, damit die Polizei Jaymees Leiche entdecken konnte, und beging gegen 4:23 Uhr auf dem Parkplatz Selbstmord durch einen Schuss. Die Tat wurde Berichten zufolge von Überwachungskameras aufgezeichnet. (Vgl. newsnationnow.com)

6. Carl Grillmair, Astrophysiker und Astronom am Caltech Infrared Processing and Analysis Center (IPAC), wurde am 16. Februar 2026 auf der Veranda seines Hauses in Llano, Kalifornien, erschossen. (Vgl. caltech.edu)

Grillmair wurde für seine bahnbrechenden Forschungen in der Astronomie gefeiert, darunter die Entdeckung Dutzender Sternströme (Überreste urzeitlicher Galaxienkollisionen) und der erste Nachweis von Wassersignaturen in den Atmosphären von Exoplaneten. Fast 30 Jahre lang arbeitete er am IPAC an zahlreichen Projekten, darunter am NEOWISE Science Data Center, wo er Datenpipelines zur Erkennung von Asteroiden und Kometen validierte, die auf die Erde treffen könnten.

Grillmairs Aufgabe bestand darin, neue Instrumente zu testen und sicherzustellen, dass die Instrumente des NEO Surveyor gemäß den Spezifikationen funktionierten, um dunkle, kalte Objekte vor dem schwarzen Hintergrund des Weltraums zu identifizieren.

7. William Neil McCasland, ehemaliger Kommandeur der AFRL und ehemaliger Forschungskommandeur auf der Kirtland Air Force Base in New Mexico, verschwand am 27. Februar 2026 aus seinem Haus in Albuquerque, New Mexico. Nach dem Verschwinden des 68-Jährigen wurde eine „Silver Alert“-Meldung herausgegeben.

Berichten zufolge ließ er sein Handy und seine Brille zurück, nahm jedoch seine Brieftasche, seine Stiefel und einen Revolver vom Kaliber a.38 mit. Das FBI unterstützt nun die Suche nach ihm.

McCasland bekleidete einige der sensibelsten Positionen im US-Militär, darunter die des Direktors für Sonderprogramme im Büro des Unterstaatssekretärs für Verteidigung, wodurch er über entscheidendes Wissen zu den streng geheimen Programmen des Landes verfügte.

Berichten zufolge beaufsichtigte er geheime Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich Luft- und Raumfahrt im Wert von 4,4 Milliarden Dollar (vgl. thesentinel.network), leitete das Labor in Wright-Patterson und fungierte als Exekutivsekretär des Special Access Program Oversight Committee, dem Gremium mit umfassender Zuständigkeit für alle SAPs im Verteidigungsministerium.

Sein Name taucht laut dem Sentinel Network in E-Mails von WikiLeaks auf, in denen ein Treffen zur Offenlegung von UAP-Informationen mit der Clinton-Kampagne und dem Leiter von Lockheed Martins Skunk Works koordiniert wurde. McCaslands Verbindung zur UFO-Forschung und seine kurze berufliche Zusammenarbeit mit Tom DeLonge und der „To The Stars Academy“ haben in der Öffentlichkeit und den Medien großes Interesse an diesem Fall geweckt. (Vgl. edition.cnn.com)

Laut „The Sentinel“ handelt es sich bei diesen mysteriösen Todesfällen und Verschwinden nicht um „eine lose Gruppe von Menschen, die zufällig im Verteidigungsbereich tätig waren“:

Es handelt sich um ein nachweisbares System, das sich anhand von Patentanmeldungen, Aussagen vor dem Kongress, Aufzeichnungen des DTIC und Datenbanken für Bundesaufträge zurückverfolgen lässt.

Reza verschwand im Bezirk Los Angeles. Grillmair wurde im Bezirk Los Angeles getötet. Beide im Schatten des JPL/Caltech-Korridors, in dem die planetare Verteidigungsinfrastruktur Amerikas aufgebaut ist. McCasland verschwand in Albuquerque, dem Sitz der Kirtland Air Force Base und der Sandia National Laboratories. Die Todesfälle in Wright-Patterson ereigneten sich in Dayton. Dies sind keine zufälligen Orte. Es sind die drei geografischen Knotenpunkte der amerikanischen Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtforschung. Südkalifornien. New Mexico. Ohio. Das Dreieck, in dem die AFRL angesiedelt ist.

Und an jedem Knotenpunkt herrscht dasselbe institutionelle Schweigen. Das JPL äußerte sich nicht zu Reza. Die NASA äußerte sich nicht. Die AIAA äußerte sich nicht. In der Stellungnahme des Caltech zu Grillmair hieß es, er sei ‚plötzlich verstorben‘, ohne das Wort ‚erschossen‘ zu verwenden. Wright-Patterson bot Beratungsdienste an. In jedem Fall entschied sich die Institution, die jemanden verloren hatte, für die geringstmögliche Offenlegung. Das Schweigen ist ein eigenes Muster innerhalb des Musters.

8. Nuno F. Gomes Loureiro, ein bekannter portugiesischer Plasmaphysiker, wurde am 15. Dezember 2025 in seinem Haus in Brookline, Massachusetts, niedergeschossen und erlag am folgenden Tag seinen Verletzungen.

Die Behörden brachten seinen Mord mit Cláudio Manuel Neves Valente in Verbindung, der zwei Tage zuvor an der Brown University eine Schießerei verübt hatte. Beide Männer waren Kommilitonen am Instituto Superior Técnico in Portugal. (Vgl. newsnationnow.com)

Der 47-jährige Loureiro war sowohl als Professor am Institut für Nuklearwissenschaft und -technik, sowie am Institut für Physik des MIT als auch als Direktor des Zentrums für Plasmaphysik und Fusionsforschung des MIT tätig. Er kam 2016 an das MIT und war bekannt für seine Arbeit auf dem Gebiet der nichtlinearen Plasmadynamik, darunter die Entwicklung des Simulationscodes Viriato, sowie seine Forschungen zu Sonneneruptionen und Fusions-Einschluss.

9. Jason Thomas, ein chemischer Biologe, wurde am 13. Dezember 2025 als vermisst gemeldet, nachdem er in der Nacht vom 12. Dezember sein Zuhause ohne Handy, Geldbörse oder Ausweis verlassen hatte. Er wurde am 17. März 2026 tot im Quannapowitt-See in Wakefield, Massachusetts, aufgefunden. (Vgl. people.com)

Der 45-jährige Thomas war stellvertretender Direktor an den Novartis Institutes for BioMedical Research und verzeichnete über 4.500 Zitate in den Bereichen chemische Biologie und Chemoproteomik. Berichten zufolge umfasste seine Arbeit auch laufende Aufträge für das Verteidigungsministerium. (Vgl. thelibertyline.com)

In Bezug auf die Reihe von Todesfällen und Vermisstenfällen erklärte der Abgeordnete Tim Burchett (R-Tenn) letzte Woche dem Podcaster Benny Johnson:

Da geht etwas Unheimliches vor sich. Ich kenne diese Wissenschaftler und Forscher. Sie haben ausgesagt. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Es ist einfach zu viel, es passiert gerade zu viel – und übrigens, ich bin nicht selbstmordgefährdet.

Kommentar:

Wenn sieben von neun Wissenschaftlern, die mit einem einzigen Militär-Projekt verbunden sind, innerhalb eines Jahres verschwinden oder sterben – und zwar in unterschiedlichen Forschungsbereichen, die sich mit der Antriebstechnik und Energiephysik der nächsten Generation befassen – ist die Wahrscheinlichkeit für einen Zufall verschwindend gering.

Was wir hier erleben, ist vermutlich eine Welle, ausgelöst durch politische Kurswechsel im Umgang mit der Offenlegung unidentifizierter anomaler Phänomene und dem Risiko der Offenlegung geheimer physikalischer Durchbrüche.

Es geht hier wohl nicht um Außerirdische, sondern um die Kontrolle von Technologien, die das Energie-, Luft- und Raumfahrt- sowie Geheimdienstgleichgewicht der modernen Welt grundlegend verändern könnten.

Dies sind keine zufälligen Tragödien. Sie sind Datenpunkte an der Schnittstelle von Wissenschaft und Macht – und Macht verwischt Spuren.

Quelle: American Greatness

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