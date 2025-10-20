„Es wird keine sichere Energieversorgung mehr geben“ – EU-Rat verbietet russisches Gas

Der EU-Rat hat sich am Montag, dem 20. Oktober 2025, auf den Entwurf einer Verordnung über die „schrittweise Einstellung“ der Einfuhr von russischem Erdgas geeinigt. Ungarns Außenminister Péter Szijjártó äußerte sich zu dem Entwurf. Er warf die Frage auf, warum dieser Schritt überhaupt notwendig sei, denn es seien nur politische Argumente vorgebracht worden.

„Das Wichtigste ist die Sicherheit unserer eigenen Energieversorgung. Und diese Verordnung zerstört sie – sowohl politisch als auch physisch. Ganz ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum dies nicht berücksichtigt wird“, so Szijjártó.

