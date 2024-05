Es werden bereits neue Humanimpfstoffe entwickelt und gelagert – Gegen eine Grippepandemie, die es noch gar nicht gibt ??

von (legitim)

Die US-Regierung hat bereits neue Impfstoffe gegen die pandemische Vogelgrippe entwickelt und auf Vorrat gelagert. Diese neuen Impfstoffe wurden nicht für Vögel und andere Tiere entwickelt, wo sich der derzeitige Stamm der Vogelgrippe ausbreitet. Obwohl dieser Vogelgrippestamm noch nicht einmal von Mensch zu Mensch übertragen wurde, ist bereits ein neuer Vorrat an H5N1-Impfstoffen und anderen mRNA-„Vogelgrippe“-Impfstoffen in Arbeit. (Vgl. mornigstar.com)

Mit diesen Impfstoffen wird ein genetisch spezifisches Antigen aus dem jüngsten Stamm des Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N1 eingeführt. (vgl. yalemedicine.org) Nach der traditionellen Definition der Impfstoffwissenschaft soll dieses Antigen die menschlichen Immunzellen aktivieren und das Langzeitgedächtnis des Immunsystems für das Zielantigen anregen, so dass der Einzelne möglicherweise geschützt ist, wenn er zu einem späteren Zeitpunkt dem spezifischen Stamm ausgesetzt ist.

Aber woher wissen die Impfstoffhersteller, dass dieser spezielle Stamm für eine Grippepandemie verantwortlich sein wird? Damit die Wissenschaftler einen wirksamen Impfstoff herstellen können (den sie bereits zu haben glauben), muss eine konzertierte Aktion zur Manipulation des genetischen Codes des H5N1-Virus stattfinden, um eine Reihe wirksamer Impfstoffe herzustellen. (Vgl. expose-news.com)

In der Vergangenheit waren Wissenschaftler nicht in der Lage, die genetischen Mutationen neuer Grippestämme und Crossover-Viren zu erraten. Daher versagen die Grippeimpfstoffe Jahr für Jahr. Damit Impfstoffe mit der Gewissheit ihrer Wirksamkeit hergestellt und gelagert werden können, muss eine gewisse Funktionsgewinnforschung im Spiel gewesen sein. Diese Funktionsgewinnforschung ermöglicht es der Impfstoffindustrie, die spezifische Genetik des Zielantigens einzugrenzen. So kann sie Vorräte anlegen und sich auf die Massenimpfung gegen eine bevorstehende, vom Menschen verursachte Grippepandemie vorbereiten. (Vgl. statnews.com)

Es liegen bereits eindeutige Beweise für die Manipulation der Vogelgrippe vor

Da der aktuelle Vogelgrippestamm bereits mutiert, um verschiedene Tiere zu infizieren, scheint es, dass der aktuelle H5N1-Stamm bereits genetisch verändert wurde. Tatsächlich hat sich die Vogelgrippe von Geflügel auf Stockenten, Rinder und sogar auf einen Delfin übertragen. Dr. Peter McCullough schlug wegen dieser merkwürdigen Spur der Virusüberkreuzung Alarm.

Dies sind Anzeichen dafür, dass dieser Stamm der Vogelgrippe vom Menschen erzeugt wurde. Es sieht so aus, als käme er aus dem US-Geflügelforschungszentrum in Athens, Georgia. Sie halten bereits Impfstoffe für den Fall bereit, dass die Vogelgrippe auf den Menschen übergreift. Wie können sie bereits einen Impfstoff haben? Alles basiert auf dem genetischen Code, und sie kennen den genetischen Code. (Vgl. nbcnews.com)

Zwar ist das Risiko einer Übertragung auf den Menschen derzeit äußerst gering, doch allein die Existenz von Impfstoffvorräten gegen die Vogelgrippe sollte jeden zu der Frage veranlassen, ob ein spezieller Vogelgrippestamm bereits entwickelt wurde, um massenhaft in der Bevölkerung freigesetzt zu werden, oder, ob derzeit daran gearbeitet wird. Die Entwicklung von Biowaffen und die Erforschung von Raubtierimpfstoffen wurde nicht eingestellt, selbst nachdem die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 und COVID-19 mit schädlichen Ergebnissen an der Bevölkerung getestet wurden.

Die WHO drängt auf einen „Pandemievertrag“, um die Kontrolle zurückzugewinnen und Impfpässe einzuführen

Der frühere CDC-Direktor Robert Redfield warnte Anfang des Jahres, dass die Vogelgrippe nur dann auf den Menschen überspringt, wenn sie aus der „gain-of-function“-Forschung entwickelt wurde. (vgl. winepressnews.com) Alle Voraussetzungen für eine neue Pandemie sind wieder gegeben, und die Interessen, die von einer neuen Pandemie profitieren wollen, schreien bereits nach Kontrolle – angefangen bei räuberischen Impfprogrammen und „Pandemieverträgen“, die den Globalisten mehr Macht geben und ihre multinationalen Geschäftsinteressen bereichern. (Vgl. barrons.com)

Der Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Jeremy Farrar, der in die Vertuschung von SARS-CoV-2 verwickelt war, erzählt der Welt bereits, dass sich die Vogelgrippe weiterentwickeln und „die Fähigkeit entwickeln wird, Menschen zu infizieren“. (vgl. petermcculloughmd.substack.com) Die WHO versucht derzeit, einen Pandemievertrag zu verabschieden, der die nationale Souveränität und die individuelle Autonomie auf globaler Ebene auflöst und die Bevölkerungen zwingt, sich den globalen Kontrollen der WHO, ihrer Biowaffenentwicklung und -vertuschung, ihrer räuberischen Impfstoffforschung und ihren Passsystemen, neben vielen anderen erschreckenden Systemen der Überwachung und des Missbrauchs, zu unterwerfen.

Da bereits ein Impfstoff für einen Vogelgrippestamm entwickelt und gelagert wird, der sich noch gar nicht entwickelt hat, steht der wirtschaftliche und gesellschaftliche Druck, eine neue Pandemie auszulösen, unmittelbar bevor. Zu diesem Druck gehört auch der Aufbau einer profitablen neuen PCR-Testplattform, die eine Flut von positiven Testergebnissen für eine kranke und immungeschwächte Bevölkerung auslösen wird. Dies wird die staatlichen Kontrollen und Geldwäschesysteme weiter rechtfertigen, die letztendlich dazu dienen werden, das globale Impfpass-System voranzutreiben, das mit einer digitalen Zentralbankwährung, mehr technokratischen Kontrollen, Überwachung und sozialen Kreditpunkten für die Einhaltung der Vorschriften ausgestattet ist.

Auch wenn es klug ist, sich in diesem Jahr nicht vor einer möglichen H5N1-Vogelgrippe-Pandemie zu fürchten und sich totalitären Kontrollen und Beschränkungen zu unterwerfen, so ist es dennoch ratsam, seinen Haushalt mental auf die bevorstehende Propaganda und Feigheit vorzubereiten, die folgen wird. Besorgen Sie sich frühzeitig Behandlungsprotokolle und Bereitschaftsartikel für den Fall, dass diese räuberischen Kräfte ihre nächste Welle von Biowaffen, zerstörerischen Impfstoffprogrammen und totalitären Maßnahmen entfesseln.

Quelle: Natural News

